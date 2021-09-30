«Формула» обвиняет власти Грузии в атаке на телеканал в преддверии выборов

Власти Грузии атакуют оппозиционный канал «Формула» в преддверии выборов в органы местного самоуправления, – заявил гендиректор канала Зука Гумбаридзе.

По его словам, причина – социологический опрос, проведенный Edison Research по заказу телекомпании, и планы опубликовать данные экзитполов в день выборов 2 октября.

«Мы уже общались с Edison Research. По какому бы сценарию не развивались события, экзитполы все равно будут опубликованы в эфире какого-нибудь грузинского телеканала», – заявил Гумбаридзе.

Давлением на канал его руководители считают решение Минобороны Грузии подать в суд на бывшего главу ведомства Давида Кезерашвили, который сейчас владеет контрольным пакетом акций телекомпании «Формула».

Как сообщила пресс-служба министерства, иск против Кезерашвили и экс-начальника отдела закупок Александра Нинуа содержит требование с «возмещением ущерба, причиненного преступным деянием».

«Приговорами судов трех инстанций установлено, что из-за ненадлежащего исполнения возложенных на Александра Нинуа обязательств, министерству обороны Грузии была начислена дебиторская задолженность в размере 5 060 000 евро, что вызвало существенное нарушение законных интересов государства. А Давид Кезерашвили, используя свое служебное положение, незаконно присвоил крупную сумму бюджетных средств министерства обороны Грузии», – говорится в сообщении.

Гендиректор канала «Мтавари» Ника Гварамия заявил, что власти планируют наложить арест на 51-процентную долю Кезерашвили в ТВ «Формула».