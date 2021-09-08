Судебное расписание в Грузии совпало с предвыборным

Давлением властей на независимые СМИ назвали правозащитники судебное преследование владельцев ведущих оппозиционных грузинских телеканалов. Приговор в отношении одного из них уже вынесен – владелец канала «Формула», бывший глава Минобороны Давид Кезерашвили заочно приговорен к пяти годам лишения свободы. И все это – накануне выборов.

Приговор Верховного суда не стал неожиданностью для адвокатов Кезерашвили: по словам Георгия Гелхаури, время приговора и поспешность с его вынесением не оставляют сомнений в том, что власти пытаются отключить в канун выборов неподконтрольные им СМИ.

В свою очередь, в заявлении НПО «Демократическая инициатива Грузии» также утверждается о политически мотивированном решении суда. Правозащитники обратили внимание и на явную синхронность судебных процессов в отношении владельцев телеканалов «Формула», «Пирвели» и «Мтавари».

«Это не единственное дело, которое было возобновлено в суде после длительной паузы. 6 сентября городской суд Тбилиси вновь приступил к слушаниям по делу Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (лидеров партии «Лело»), а также отца владельца телеканала «Пирвели» Автандила Церетели, которые обвиняются в отмывании денег. Также заслуживает внимания уголовное преследование в отношении гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия», – говорится в заявлении правозащитной организации.

В свою очередь, в заявлении Народного защитника Грузии Нино Ломджария говорится об очевидном конфликте интересов, так как обвинительный приговор Верховного суда по делу Кезерашвили вынес тот же судья, который выступал в роли главного обвинителя в 2017 году. Речь идет о бывшем генпрокуроре Грузии Шалве Тадумадзе.

Один из фигурантов судебного процесса по делу об отмывании 11 миллионов лари, бывший член попечительского совета банка «TBC», а ныне один из лидеров оппозиционного «Лело» Бадри Джапаридзе говорит, что не исключает аналогичного приговора и в свой адрес:

«Бывший генпрокурор Шалва Тадумадзе вынес обвинительный приговор уже в качестве судьи, но известно, что этот господин длительное время работал адвокатом основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и, судя по всему, продолжает выполнять заказы своего патрона. Яснее ясного, что в условиях карманной системы правосудия мы получим еще не одно политически мотивированное решение».

В партии власти все отрицают. По словам одного из лидеров «Грузинской мечты» Созара Субари, совпадение рассмотрения судебных дел с выборными графиками является не более чем совпадением, в особенности на фоне того, что в отношении фигурантов громких уголовных дел не единожды выносились оправдательные приговоры:

«Никаких политически мотивированных дел не существует, и, если бы такая практика существовала, мы бы не увидели столько оправдательных приговоров. Кезерашвили бы тогда получил сроки по двум-трем делам, если бы кто-то реально задался целью его преследовать. Повторяю, никаких политических судебных дел в Грузии не существует».

Действительно, против скрывающегося за рубежом Давида Кезерашвили было возбуждено несколько уголовных дел – о растрате, вымогательстве, отмывании денег, а также превышении полномочий. И по всем из них впоследствии грузинскими судами были вынесены оправдательные приговоры, в том числе и по нынешнему делу о растрате пяти миллионов, которое и было пересмотрено главой Верховного суда Шалвой Тадумадзе и стало обвинительным.

Глава НПО «Ассоциация молодых юристов» Ника Симонишвили напомнил о существовании еще одного признака того, что судебная инстанция выполняла политический заказ:

«Возобновление дела произошло после четырехлетней паузы и совпало с недавним высказыванием премьер-министра Ираклия Гарибашвили в адрес Кезерашвили: «как только я ушел с поста премьера, вы его оправдали, сейчас им займутся, по всей видимости». Это заявление можно рассматривать как в качестве прямой угрозы, так и сигнала в адрес судебной власти».

Также, по словам юриста, синхронность возобновления судебных процессов над руководителями и менеджерами главных оппозиционных каналов в канун выборов не оставляет сомнений в том, что власти используют рычаги судебной власти для достижения своих целей.