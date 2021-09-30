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Обзор абхазской прессы

Асида Шакрыл

«Апсныпресс» публикует комментарий Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл по поводу состоявшегося обсуждения в парламенте, на котором не был принят бюджет аппарата Уполномоченного в размере 5 409 965 рублей. В предложенной к рассмотрению смете бюджет аппарата омбудсмена был увеличен на 500 тысяч рублей по сравнению с 2021 годом. Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на очередном (после его представления) заседании сессии парламента РА.

Асида Шакрыл заявила: «Тот факт, что за прошедшие полгода депутаты не нашли возможности его обсудить, ставит вопросы о качестве организационной работы либо о недостаточном интересе к проблемам, которые озвучиваются в докладе. Подобные вопросы неизбежно возникают, поскольку депутаты парламента в течение трех лет моей работы не обсудили ни одну рекомендацию, адресованную парламенту РА. Необходимо отметить, что эти рекомендации связаны с нарушениями прав человека со стороны органов государственной власти, тех самых избирателей, интересы которых должны защищать депутаты парламента. Многие нарушения связаны с пробелами и противоречиями в законодательстве, а по ряду проблем – с отсутствием необходимых законов. Из-за отсутствия необходимых норм невозможно привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в таких тяжких нарушениях прав человека, как пытки».

Омбудсмен напомнила, что в стране до сих пор нет закона об образовании, закона о социальном обслуживании населения, закона о домашнем насилии. По ее словам, этим и другим проблемам посвящены оба доклада Уполномоченного объемом более 100 страниц каждый.

«Я сожалею, что мы уже несколько лет, возможно, из-за незаинтересованности депутатов упускаем возможность ведения совместной работы по устранению многих причин, ведущих к нарушениям прав граждан. Во многих случаях именно по этой причине в нашей стране так медленно меняется ситуация с соблюдением прав человека и люди продолжают сталкиваться с одними и теми же проблемами. Я уже полгода готова к парламентским слушаниям по докладу и не теряю надежды, что спикер парламента и депутаты, согласно закону об Уполномоченном по правам человека, все же найдут время для серьезного разговора о причинах нарушений прав человека в Абхазии и о способах их устранения», – заключила Асида Шакрыл.

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Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава на своей странице в Facebook написал, что показатели утвержденного кабмином Индикативного плана на 2022 г. не соответствуют полугодовым цифрам по отраслям экономики официальных данных Управления государственной статистики и цифрам Государственного таможенного комитета Республики Абхазии за восемь месяцев и явно занижены.

По его словам, объем внешнеэкономической деятельности спрогнозирован с ростом 109% в объеме 28 миллиардов рублей, в то время как импорт за восемь месяцев вырос почти на 60% с 11,7 млрд рублей до 18,6 млрд рублей в этом году, и по такой динамике уже к концу этого года внешнеэкономический оборот, даже с учетом спада по экспорту, как минимум достигнет 31 миллиарда рублей.

«Внутренней товарооборот заявлен с ростом в 6%, в то время как текущий рост за полугодие уже составил 75% с 5,6 млрд рублей в 2020 году до 9,8 млрд рублей в текущем, и также в туризме кратный рост. Единственная отрасль, где практически нет роста, - это промышленность. Речь о занижении на семь-восемь миллиардов рублей, что как минимум в бюджете может отразиться с плюсом в семьсот миллионов рублей по трем основным налогам – это НДС, налог на прибыль и подоходный налог. Тем более все эксперты говорят, что пандемия продлится как минимум еще год, границы России, скорее всего, будут закрыты и следующий турсезон также будет для Абхазии рекордным».

Экономист считает, что план требует корректировки с учетом итогов за полугодие и текущих данных ГТК Абхазии, так как из него будут вытекать параметры государственного бюджета.

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Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в интервью Абхазскому телевидению прокомментировала эпидобстановку в столице Абхазии. Она не исключает закрытия отдельных классов, школ и детских садов Сухума на определенный срок. При этом она добавила, что речь не идет о прекращении учебного процесса. По словам Аллы Беляевой, цифры заболеваемости среди детей растут, но ситуация не катастрофическая.

«На 11 сентября было восемь заболевших детей за неделю, на 18 сентября – уже 35 и на 25 сентября – 43 ребенка. Это не только дети школьного, но и младшего возраста. Насколько мне известно, тяжелых нет, т.е. заболевание протекает преимущественно в амбулаторной форме. За весь период было несколько случаев, когда дети попадали в стационар для лечения. У нас 15 школ, условно пять спокойных в плане эпидситуации, пять средних, и одна, допустим, дает очень высокую, по сравнению с остальными школами, заболеваемость. Соответственно, мы эту школу, где высокая заболеваемость, закроем на неделю, потом она будет работать, тем самым разорвем цепочку», – констатировала Алла Беляева. По ее словам, из-за этого нет смысла закрывать все школы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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