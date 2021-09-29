Асида Шакрыл: «Нет статьи, что я должна с финансовым отчетом перед вами выступать»

На заседании сессии парламента Абхазии приняли закон, обязывающий применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, и закон о лизинге. Однако депутаты не утвердили смету аппарата Уполномоченного по правам человека, указав на то, что в парламент не представляются финансовые отчеты Уполномоченного.

С учетом выручки большие проблемы

Депутаты приняли закон, который, по их мнению, должен способствовать выводу из тени оборотов торговых и промышленных объектов. Закон обяжет их владельцев установить контрольно-кассовые машины для осуществления расчетов с клиентами.

Натали Смыр презентовала закон коллегам и пояснила, что применение контрольно-кассовых машин в режиме онлайн даст возможность получить полную и достоверную информацию об оборотах, а вслед за этим законом планируется принять другой очень важный закон об упрощенной системе налогообложения.

Депутаты дали слово министру по налогам и сборам Джансуху Нанба, который обосновал необходимость закона и попросил депутатов не откладывать его принятие:

«Основной проблемой в вопросе администрирования налогов на сегодняшний день в Республике Абхазия является учет выручки. Это тот показатель, от которого рассчитываются в основном все налоги. С этим вопросом у нас большие проблемы. Введение контрольно-кассовых аппаратов, которые будут давать информацию в режиме онлайн о происходящих сделках и транзакциях, позволит нам выйти на совершенно иной уровень в части поступления налогов в бюджет. Реализация данного закона позволит нам провести оценку на предмет эффективности нашего налогового законодательства, это и новый закон об упрощенной системе налогообложения, который позволит нам понять, какой у нас реально существует оборот».

Джансух Нанба уверен, что, приняв закон о ККМ, парламент примет и закон об упрощенном налогообложении. Действующий в Абхазии режим спецналога устарел и не эффективен, он слишком несправедлив для одних налогоплательщиков и слишком мягок для других:

«Ряд организаций и индивидуальных предпринимателей имеют возможность вести свою деятельность в специальном налоговом режиме, так называемом спецналоге, где, как вам известно, идут фиксированные ставки с использованием определенных коэффициентов как понижающих, так и повышающих. Закон о специальном режиме налогообложения изжил себя, он неэффективен. В отдельных моментах он несправедлив по отношению к налогоплательщику, а в других моментах он, наоборот, слишком мягок для налогоплательщиков. В этой связи внедрение системы ККМ – это то, что надо было сделать еще вчера. Мы очень рассчитывали, что данный законопроект будет принят до ухода парламента в отпуск, но, раз сегодня есть такая возможность, огромная просьба принять во втором и окончательном чтении, для того чтобы мы начали всю последующую работу».

Илья Гуния поинтересовался, как будут работать контрольно-кассовые машины в условиях отключения электроэнергии в зимнее время? И какова их стоимость?

Его заверили, что есть современные аппараты, которые могут работать на батареях, стоимость их – от 5 до 15 тысяч рублей.

Программы репатриации и демографии объединять нельзя

Депутаты обсуждали пакет из трех законов о внесении изменений в законы о репатриации и о Государственном внебюджетном фонде репатриации и демографии.

Представитель президента в парламенте Саида Бутба пояснила, что необходимость принятия ряда законодательных актов в сфере репатриации связана с тем, что в первом чтении принят закон о демографической политике, где обозначено, что финансирование мероприятий в области демографии также будет осуществляться из Фонда репатриации, поэтому надо изменить название и правовой статус фонда. Отныне он будет именоваться Государственным фондом демографии и репатриации.

Алхас Джинджолия уточнил, что Фонд репатриации аккумулировал значительные финансовые средства, которыми распоряжался Госкомитет по репатриации, но тратились они «неадекватно»:

«В чем здесь главный момент? Долгие годы с момента принятия конституционного закона о репатриантах фонд считался открытым при Госкомитете, потом при министерстве, сегодня снова при Госкомитете. При этом там собирались и аккумулировались достаточно крупные по нашим меркам суммы. Но надо признать, что они не всегда адекватно тратились. Главным действующим лицом был Госкомитет, который определял цели, на которые средства отпускаются, при этом не всегда присутствовала понятность и прозрачность. Мы с вами в этом созыве, в предыдущем созыве с этими вопросами сталкивались, когда обсуждали бюджеты Фонда репатриации. Принимая сейчас ряд нормативных актов, от Госкомитета будет требоваться внятная программа расходов и программа действий на грядущий год».

Вопрос вызвал споры. Астамур Логуа считает, что программа репатриации и возвращения в Абхазию соотечественников, переселившихся в Турцию и другие страны в конце XIX века, слишком важная и ее нельзя объединять с программой демографии. Чтобы не рисковать и не провалить закон, для принятия которого требуется конституционное большинство, его отложили.

Зато приняли закон «О финансовой аренде (лизинге)», который, по словам Саиды Бутба, направлен на развитие инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды (лизинга). В лизинг может сдаваться имущество, которое используется для предпринимательской деятельности. Натали Смыр пояснила, что земельные участки и природные ресурсы не могут быть предметом лизинга.

Смету аппарата Уполномоченного по правам человека не утвердили без отчета

Обсуждение постановления «Об определении бюджетной сметы аппарата Уполномоченного по правам человека на 2022 год» неожиданно переросло в скандал.

Илья Гуния поинтересовался у омбудсмена, где ее годовой отчет о проделанной работе? Он сообщил, что присутствовал только на одном отчете за все время ее работы, который был, по его мнению, два года тому назад.

Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл заявила депутатам, что отчет о проделанной ею работе за 2020 год был представлен в парламент в марте этого года. С этого момента она ждет приглашения, чтобы выступить перед депутатами. Шакрыл сослалась на спикера парламента, который ей сообщил, что готовится поездка депутатов в Сирию, после их возвращения они ее пригласят и выслушают.

Проблема возникла из-за того, что депутаты требовали представить отчет о финансовой деятельности, а Уполномоченная заявила, что это не входит в ее обязанности. Натали Смыр пыталась ей объяснить, что представлять отчет о расходах она обязана:

«Ввиду вашей занятости, а мы вас приглашали неоднократно, и в силу вашей законной обязанности отчитываться по сметам расходов Уполномоченного, вы нам отчет даже не представляете. При принятии бюджета нам необходим отчет о финансовой деятельности Уполномоченного.

Асида Шакрыл: Я все абсолютно в рамках закона выполняю. Может быть, у вас есть какие-то дополнительные желания…

Натали Смыр: Дополнительных желаний у меня к вам вообще никогда не было.

Асида Шакрыл: Ну, задайте вопрос…

Илья Гуния: Зачем задавать вопрос, если у депутатов нет финансового отчета за прошлый год?

Асида Шакрыл: Вы извините, у вас нет такой статьи, где я должна с финансовым отчетом перед вами выступать, где это написано? Ну, я просто не знала об этом…

Натали Смыр: Асида Георгиевна, хочу вам напомнить, что парламент учредил всего два органа – это Контрольная палата и аппарат Уполномоченного по правам человека. И вы обязаны представлять отчет сюда.

Асида Шакрыл: Только отчет о деятельности… Если вы хотите, чтобы я готовила финансовый отчет, внесите поправки…

Натали Смыр: Ваша работа регулируется не одним вашим законом об аппарате Уполномоченного по правам человека, но еще и другими законами и подзаконными актами. А там в других законах и подзаконных актах прописано, что финансовая отчетность по требованию в парламент всегда представляется».

Натали Смыр попросила прекратить спор и поставить на голосование смету аппарата Уполномоченного. За нее проголосовали только четыре депутата, таким образом, парламент смету отклонил. Было принято решение провести комитетское заседание с участием Уполномоченного, рассмотреть ее отчеты и решить, в каком виде вынести на заседание сессии вопрос утверждения сметы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия