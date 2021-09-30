Аслан Кобахия: «И крик такой, вопль вокруг меня: «Шеварднадзе»!»

Сегодня в Абхазии праздничный выходной – День Победы и Независимости. Ровно 28 лет назад, около восьми вечера абхазская армия вышла к правому берегу реки Ингур, и на мосту через нее был поднят флаг Республики Абхазия.

Нынче коронавирусная пандемия заставила проводить торжества, как сказал вчера на заседании кабмина премьер-министр Александр Анкваб, «в усеченном виде». Но, в отсутствие большой массовости, праздничные мероприятия впечатляли своим разнообразием и охватом всех городов и районов республики. Помимо традиционных возложений цветов к мемориалам первого и второго президентов Абхазии, погибших участников войны, акций «Свеча памяти», салютов в вечернее время, в столице, в частности, был организован велопробег от верхнего гумистинского моста до парка Славы в центре города, в Гагре – выставка военных фотографий, в Новом Афоне возложили цветы к могиле поэта Александра Бардодыма, в Гудауте состоялся показ видеоматериалов о войне, в Ткуарчале – дискотека для молодежи во Дворце культуры, в Гале – митинг и фуршет, а в завершение в восемь вечера праздничный фейерверк у Ингурского моста.

В этом году на празднование Дня Победы и Независимости в Абхазию приехала делегация из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым.

А я сегодня побеседовал с Героем Абхазии, общественно-политическим деятелем Асланом Кобахия. Первым вопросом к нему было: что лично для него значит этот день, который в Абхазии называют главным государственным праздником? Он сказал:

«Для нашего народа это большой праздник. Все-таки вековая мечта народа сбылась – мы восстановили свою независимость. А для ветеранов войны – это, конечно, еще и воспоминания о пережитом, это боль, это потери боевых друзей, вместе с тем радость побед. У нас двойное чувство – радости и печали. Это действительно «праздник со слезами на глазах».

Аслан Кобахия известен сегодня в Абхазии, помимо прочего, и как автор коротких текстов воспоминаний о военных и послевоенных эпизодах, которые он в последние годы выкладывал в социальных сетях. Среди этих рассказов-былей запомнилось, как он с боевыми друзьями разглядывал в бинокль в предпоследний день войны тогдашнего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, которого вывезли из Сухума на российском военном вертолете.

Кстати, в октябре 1993 года сам Шеварднадзе в пространном интервью одной из популярных российских газет рассказывал, что ему чудом удалось тогда покинуть Абхазию, но о конкретных обстоятельствах этого умолчал. Аслан Алексеевич сообщил:

«Я был командующим артиллерией. Была прямая команда генерала Сосналиева, министра обороны Абхазии… Как раз в тот момент началась артподготовка – наши войска перешли Келасурский мост, и уже наступление шло в Гулрыпшском районе. Это было двадцать девятого числа. В это время потупил приказ. Лично на меня выходил министр обороны, «двенадцатый» – позывной. Сказал: «Немедленно приостановить все артобстрелы». По одной простой причине – в санатории МВО (Минобороны РФ) находится тяжело раненный российский полковник, со стороны моря за ним должен подлететь за ним вертолет. И как он это сказал, буквально минуты не прошло, как со стороны моря действительно появился вертолет. А я находился… вот это недостроенное здание морпорта, административное здание, что на море стоит…

– Да.

– Я со своей разведротой. И мои заместители там были. Вертолет сел. А дальность там от нас была напрямую – 400-500 метров, не более того. А если еще через бинокль смотреть – ты видишь все как будто на расстоянии 20-30 метров. Понимаешь? И мы ожидали, что сейчас тяжело раненного полковника на носилках до вертолета будут нести. И тут видим, что с двух сторон поддерживают его – седой Шеварднадзе – и бегом ведут его к вертолету. Это буквально 10-20 секунд, максимум 30 секунд. И вертолет моментально поднялся. И крик такой, вопль вокруг меня: «Шеварднадзе!» Ну, вертолет ушел. Я могу тебе сказать, что после войны уже, буквально в первые дни после войны, у нас был разговор с министром обороны. И я ему сказал: «Было так». И оказалось, что на нашего министра обороны выходил командующий Черноморским флотом России Балтин, который сказал, что там раненый российский полковник. А никакого раненого полковника там не было. Это был приказ министра обороны, и я, конечно, не мог давать в любом случае такую команду – сбивать российский вертолет. Это нам точно не надо было – пусть даже два Шеварднадзе там сидело бы. Некоторые сейчас начинают: вот как вы могли его выпустить – и тому подобное… Слушайте, сидя в социальных сетях, они такие герои…»

Еще одна тема, по которой хотелось обменяться с ним мнениями. В последние годы в интернет-сообществе Абхазии прослеживается тенденция некоего посыпания головы пеплом – все у нас плохо, ужасно. Хотя если сравнивать нынешнюю жизнь людей не только с военным лихолетьем, но и с трудностями первых послевоенных лет, это выглядит довольно странно, поскольку тогда даже близко столько жалоб на жизнь не звучало. Вот, например, на днях одна активистка соцсетей, выложив информацию о предстоящей акции в парке Славы, предварила ее словами, что сама она не хочет идти на эту акцию. Все, мол, у нас превращается в фарс, этим, наоборот, оскорбляем своих павших. Она решила зажечь свечу дома и предложила другим поддержать ее в этом, не ходить в парк на подобные мероприятия. И единомышленницы ее откликнулись: «Согласна»; «Пусть павшие простят нас... Мы очень виноваты перед ними». Аслан Кобахия возмутился: они что, призывают людей «в знак протеста», из-за недовольства чем-то не ходить на мероприятия в парк Славы? И продолжил:

«Языком болтать у нас много специалистов. Проблем всегда было много: на бытовом уровне, даже на государственном уровне. Да и во время войны такие ныли и сейчас ноют. Есть, к сожалению, категория нытиков. Во все времена».

И в завершение Аслан Кобахия сказал:

«Коль имею такую возможность, хочу поздравить всех наших граждан с этим великим праздником. Хочу обратиться к молодежи. Мы с тобой люди одного поколения. Наше поколение сделало все от него зависящее, чтобы пришла эта победа. Конечно, мы в послевоенный период очень много ошибок совершили, но мы никогда не предавали родину. Я желаю нынешней молодежи более активно включаться в жизнь нашей страны и продолжать дело их сверстников военной поры. Других вариантов у нас нет. Мы готовы быть рядом с ними, ну а авангардом должны быть уже они».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия