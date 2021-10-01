Саакашвили, возможно, в Батуми – он опубликовал видеообращение

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, находится в Батуми. В социальной сети Facebook он опубликовал два видеообращения, в которых призывает жителей страны проголосовать за оппозицию на выборах 2 октября. Первое обращение, предположительно, записано возле канатной станции, которая расположена на въезде в Батуми.

«Это – мой Батуми. 2-го мы должны все пойти на выборы, проголосовать за «Национальное движение». Ни в коем случае – не за Иванишвили или Гахария, или их сателлитов. Если вам не нравится «Национальное движение», проголосуйте за относительно порядочные, маленькие партии», – сказал Саакашвили.

Политик призывает своих сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября и говорит, что присоединится к ним.

«2-го мы должны пойти на выборы, а 3-го собраться. Мы должны заполнить проспект Руставели, площадь Свободы», – говорит он.

Позже Саакашвили опубликовал еще одно видео, лучшего качества, Оно, предположительно, снято в центре Батуми. В нем политик обращается к сторонникам: «Я буду с вами в Тбилиси 3-го, и 2-го (октября)».

В МВД Грузии между тем заявили, что Михаил Саакашвили не пересекал границу Грузии.

28 сентября экс-президент Грузии сообщил, что вернется в Тбилиси из Киева 2 октября вечером - в день муниципальных выборов. Грузинские власти заявляли, что заочно осужденного судом Саакашвили сразу же арестуют, если он прибудет в страну.

В Грузии третий президент осужден по двум делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани – на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Михаил Саакашвили заявляет, что все дела политически мотивированы. Он покинул Грузию в 2013 году вскоре после истечения своего второго президентского срока.