Михаил Саакашвили заставил себя ждать

Накануне муниципальных выборов международные партнеры настоятельно рекомендуют грузинским политикам не накалять ситуацию. Прибывшие сегодня в Тбилиси европарламентарии назвали нецелесообразным возможный приезд Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили такие предостережения назвал «аморальными». Между тем грузинские власти обещают посадить в тюрьму всех тех, кто будет мешать как задержанию Саакашвили в случае его приезда, так и вообще проведению мирных выборов.

О том, что предстоящие выборы выходят за рамки местного значения, грузинским журналистам в тбилисском аэропорту напомнила европарламентарий Маркета Грегорова. Она же обозначила цель делегации из семи депутатов, приехавших сегодня в Грузию с наблюдательской миссией, и объяснила, почему она и ее коллеги в данный момент не считают целесообразным возвращение в Грузию третьего президента Михаила Саакашвили:

«Это не только местные выборы, они приобретают уровень парламентских, поскольку покажут, идет ли Грузия по европейскому пути. Мы хотим проследить, не повторятся ли имевшие место в прошлом манипуляции. Уверена, возвращение Михаила Саакашвили при этом будет иметь влияние, и, думаю, оно не будет позитивным. Выборам нужна стабильность, а это возвращение к стабильности не ведет. Я не говорю об его личной политике, я подразумеваю лишь посылаемые им сигналы. Надеюсь, что если он приедет, то в более спокойной обстановке, и не второго октября, когда его все ждут».

То, что европарламентарии на днях при личной встрече с Саакашвили призвали его воздержаться от провокационных заявлений и действий, подтвердила уже в Тбилиси депутат Европарламента Марина Кальюранд. Сам же Саакашвили накануне призывы европарламентариев не возвращаться на родину назвал «аморальными». Сегодня посол США Грузии Келли Дегнан от продолжения этой заочной полемики отказалась:

«Я не буду строить догадки и спекуляции по этому вопросу. Было очень много комментариев, в том числе и со стороны господина Саакашвили. Думаю, мы все согласны в том, что нужно Грузии – спокойная, мирная атмосфера и никакой политической нестабильности и насилия. Стабильность очень важна, и мы все должны этому способствовать. И я надеюсь, что мы все это увидим и в последующие дни после выборов».

Американский дипломат напомнила, что уже выражала беспокойство по поводу столкновений по политическим мотивам, о недопустимости языка ненависти и давления на СМИ, о том, что каждые выборы должны быть лучше предыдущих, и настоятельно призвала грузинских политиков сохранять мирную атмосферу в день выборов и после них.

Главным вызовом в день голосования остаются провокации – это почерк «Нацдвижения», сообщил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на брифинге. Он обвинил «Нацдвижение» в намерении сорвать на избирательных участках процесс голосования, вплоть до драк и повреждения инвентаря.

«Предупреждаем радикальную оппозицию: такие их действия не останутся безнаказанными, и каждый правонарушитель понесет строжайшее наказание. «Грузинская мечта» полностью осознает свою ответственность за проведение свободных, справедливых и мирных выборов, и мы делаем все, чтобы у избирателя была возможность проголосовать в свободной и мирной атмосфере», – заверил Мамука Мдинарадзе.

В этом же представители власти убеждали на сегодняшних встречах и международных наблюдателей, в том числе из IRI и NDI.

Перед встречей премьер-министр Ираклий Гарибашвили объяснил, что его слова о мобилизации ста тысяч сторонников «Грузинской мечты» в случае приезда Михаила Саакашвили неверно истолковали, и заверил, что гражданского противостояния власть не допустит:

«Для Саакашвили не нужно ста тысяч человек, достаточно десяти опытных полицейских, которые его арестуют». Премьер-министр пообещал арестовать и тех, кто этому будет препятствовать.

Между тем сторонники Саакашвили в лице оппозиционного депутата, лидера партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани не отказываются от идеи мирной встречи третьего президента. Но она, как и представители «Нацдвижения», не исключает, что, возможно, этот рейс из Киева в Тбилиси вообще будет отменен или вместо тбилисского аэропорта авиалайнер на борту с Михаилом Саакашвили отправят в кутаисский аэропорт. Один из представителей «Нацдвижения» Ника Оболадзе говорит и о других, более глобальных рисках, связанных с возможным возвращением Саакашвили:

«Саакашвили – политический изгнанник. Он имеет полное право вернуться на родину. И он собирается приехать исключительно с мирной целью. Он приезжает, чтобы защитить итоги выборов и для того, чтобы были назначены досрочные парламентские выборы и в стране было коалиционное правительство. Со стороны власти можно ожидать все. Поэтому это личное решение Саакашвили связано и с сопутствующими рисками, в том числе и для страны. Возможно, за его невозвращением последует полное, бесповоротное и непоправимое возвращение страны на российскую орбиту».

Впрочем, значительную часть оппозиции гораздо больше возможного приезда Михаила Саакашвили интересует мобилизация электората, поскольку она рассматривает предстоящие выборы как референдум по вопросу назначения досрочных парламентских выборов в будущем году.

Оппоненты власти и правозащитники опасаются, что в день голосования и во время подсчетов бюллетеней партия власти прибегнет к интенсивному использованию административного ресурса и апробированных ею методов подтасовки результатов. Народный защитник Нино Ломджария сообщила сегодня о высокой вероятности физических столкновений в день голосования.

О своих опасениях, об изощренных тонкостях фальсификации итогов выборов представители оппозиции и профильных НПО намерены детально проинформировать международных наблюдателей. Встреча с ними запланирована на завтра.