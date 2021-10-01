Батал Джапуа: «"Афырхы" – это в переводе "голова молнии". Стрела так называется»

В ходе последней недели в этнографическом парке около абхазского села Мгудзырхуа состоялись два события – международный фестиваль кузнецов-оружейников и республиканский турнир по стрельбе из лука.

В августе известный абхазский художник Батал Джапуа рассказывал «Эху Кавказа» о том, что предшествовало спуску на гладь озера Рица в те дни изготовленной на верфи «Варяг» в Петрозаводске по найденным им архивным чертежам реплики, то есть копии утраченного исторического образца, абхазской боевой галеры восемнадцатого и предшествующих веков. Она была построена по заказу руководства этнопарка «Апсны» и предназначалась для катания по озеру туристов.

Сегодня мы решили расспросить Джапуа о двух недавних привлекших внимание общественности событиях в этом этнопарке, идейным вдохновителем создания которого его по праву можно назвать. Но начали с вопроса о галере:

«Как она поживает, ходит там, на Рице?

– Да, ходит, ходит, все нормально. Катает людей, все благодарны.

– Ну а вот когда дождь, ливень, где ее держат?

– Ее накрывают плащ-палаткой такой, есть у нее там своя бухточка».

Что касается владельца галеры – «Апсны парка», то общественности о нем стало известно в нынешнем июле. Парк раскинулся вдоль трассы Черноморского шоссе близ села Мгудзырхуа Гудаутского района на территории в 10 гектаров. В нем собраны объекты этнографии и образцы национальной архитектуры, вписанные в ландшафтную среду. Здесь также представлены народные промыслы, ремесла, открыты центры прикладного искусства, в сочетании с музейными, экспозиционными, развлекательными площадками.

Замысел такого этнопарка возник у Батала Джапуа давно, еще при президенте Владиславе Ардзинба, но только сейчас удалось воплотить идею в жизнь. Джапуа говорит:

«Этнопарк – это произошло благодаря Мзаучу Пилия. Это предприниматель у нас, молодой парень. Два года идет работа, но пока парк принимает посетителей, чтобы проверить, как все функционирует, официального открытия еще не было».

Но отдельные программы в парке уже работают. В частности, в пятницу-воскресенье, 24-26 сентября, там проходил трехдневный международный фестиваль кузнецов – оружейников «Аихамца» (в переводе с абхазского – кресало). Перед этим председатель Ассоциации кузнецов-оружейников Абхазии Тимур Дзидзария вместе с друзьями два раза поднялись на гору Бырзыщха, что на левом берегу реки Бзыбь, недалеко от села Хуап, где в древние времена добывали железную руду, и спустили в этнопарк 280 ее килограммов. Кстати, как рассказывает Батал Джапуа, в позднесоветские времена там собирались возродить добычу этой руды для производства сурика в Гудауте, начали дорогу прокладывать…

На вопрос, представители каких стран принимали участие в фестивале, Батал Джапуа ответил:

«Абхазия, Россия, Белоруссия. Из России – это Саха-Якутия и Адыгея, а еще город Белгород.

– И принимало всего участие сколько человек?

– Десять. Можно, конечно, и сто человек принять, но подготовить все для них очень сложно. На каждого наковальню, горн – это уже другие возможности нужны.

– Ну, в общем, довольны остались участники фестиваля?

– Сами участники очень довольны. Они много чего видали, но сказали, что такого отношения, такой подготовки, честно говоря, нигде не видели. У нас, говорят, сложилось такое ощущение, что все мужчины в Абхазии умеют ковать. Десять человек ковало, приглашенных, и к ним примерно человек пятнадцать-двадцать еще примкнуло. И с одного горна еще местные ребята ковали – из сел приехали, из городов приехали. То есть атмосфера была такая теплая, что кузнецы, приглашенные на фестиваль, дали место тем, кто желает, и они стояли у горна вдвоем, работали».

А накануне Дня Победы и Независимости, в среду 29 сентября, в этнопарке прошел турнир лучников, посвященный этому празднику. За призы боролись только члены клуба лучников «Афырхы», но организаторы также предоставили возможность проявить себя и любителям, почти каждый из них пришел со своим луком. И всего человек двадцать соревновались в этом древнем занятии. Джапуа так объяснил название клуба:

«Афырхы» – это в переводе «голова молнии». Стрела так называется. Наконечник – это голова… Клуб лучников существует у нас уже третий год. А само сообщество существует уже седьмой год. И у нас есть два официальных турнира. Один – посвященный Герою Абхазии Валерию Делба, мы его проводим в Каманах, на месте гибели Героя Абхазии. Второй турнир посвящен Дню Победы и Независимости, и мы его проводим на базе «Апсны парка». А так, помимо этого, у нас соревнования постоянно проходят. Ну, когда позволяет погода. Зимой у нас обычно пауза, потому что стрелять негде – ветер, холодно. У нас на Гумисте есть свой полигон, примерно два гектара. В свое время Сухумский район выделил нам. Ну, мы платим аренду – с помощью международных организаций, других ребят, которые нас поддерживают. Смогли сделать забор, земляной вал, выровнять это все. Ну, по максимуму, сколько мы смогли финансово потянуть, мы полигон благоустроили.

– И кто стал победителем последнего турнира?

– Там несколько номинаций. На главной – «хаера», это абхазская дисциплина, выиграл Адгур Какоба, это председатель нашего клуба. На точность среди женщин – Илона Квициния. На дальность – ваш покорный слуга, на 210 метров моя стрела ушла… У нас хорошее явление – то, что у нас очень много женщин и детей. Там есть мамы с двумя-тремя детьми. То есть женщины находят время свободное, приходят, стреляют, приобщают детей. Кстати, второе место после Адгура Какоба заняла Елена Лабахуа, в стрельбе на дальность и «хаера», абхазскую дисциплину».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии