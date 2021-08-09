Реплика старинной галеры – на Рице!

На знаменитом озере Рица в Абхазии можно теперь прокатиться не только на катере, возившем по этим водам еще Иосифа Сталина, но и на копии старинных боевых галер, на которых абхазы отправлялись в каботажное плаванье по Черному морю более двухсот лет назад. «Эхо Кавказа» побеседовало с автором чертежей галеры и идеи в целом – художником Баталом Джапуа.

В абхазском обществе в последние дни с большим интересом следили за телерепортажами и интернет-публикациями о транспортировке в Абхазию из Петрозаводска – столицы Республики Карелия, РФ – «реплики абхазской боевой галеры», построенной на верфи «Варяг» по архивным чертежам и по заказу руководства этнопарка «Апсны».

Большинству было непривычно и непонятно использование в данном контексте слова «реплика», некоторые даже восприняли его поначалу как опечатку, поэтому стоит пояснить. В области техники реплика – это «действующая полномасштабная копия редкого или утраченного исторического образца, как правило – транспортного средства (автомобиль-реплика, судно-реплика, самолет-реплика и пр.), возможно, с частичным использованием современных материалов, технологий и агрегатов».

Можно не сомневаться: катание по озеру, которое называют жемчужиной туристической Абхазии, не на современном катере или лодке, а на судне, будто выплывшем в наши дни из средневековья, а то и из античности, будет пользоваться у гостей республики большим спросом и выполнять двуединую задачу: пополнять доходы турбизнеса и знакомить их с многовековой историей страны.

Галеру успешно испытали на Онежском озере в верфи «Варяг». Длина судна – 14,5 метров, ширина – около 2,5 метров, на ней установлены четырехметровая мачта и 14 весел. Галера сделана из карельской сосны и дуба, она может развить с хорошо подготовленными гребцами скорость до 12-14 километров в час. Расчетная вместимость – 50 человек. Галеру везли из Петрозаводска на трейлере с остановкой на пару дней в Майкопе, где состоялась ее презентация общественности Республики Адыгея в Музее Востока, ибо на таких же выходили в море в те же века и причерноморские адыги.

Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало с автором идеи и чертежей галеры Баталом Джапуа. Он – известный абхазский художник, родился в 1963 году в Сухуме в семье абхазского драматурга Рушни Джапуа. Окончив Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, работал главным художником в Сухумском государственном русском театре юного зрителя. В 1992-1993 годах принимал участие в грузино-абхазской войне, за боевые заслуги награжден орденом Леона. Автор книги «Фронт восходящего солнца», посвященной хронике боевых действий на Восточном фронте. Работал секретарем Совбеза республики. Автор серии абхазских марок, первых монет Республики Абхазия – апсаров.

Поздравив, прежде всего, Батала с прибытием судна на место его постоянной дислокации на Рице и проведением его ходовых испытаний, я спросил, получило ли оно уже какое-то имя. Джапуа ответил, что пока нет, и пошутил:

«Посмотрим, как вести себя будет…

– При этом, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет…

– Да, да, да.

– Когда и как возникла эта идея?

– Идея давняя, лет двадцать ей уже, если не больше, – построить ее. На территории Абхазии не получилось это сделать по разным причинам. И не находилось того, кто мог бы поддержать (финансово) все этапы строительства. Частями – да, но вот так, чтобы от начала до конца могли поддержать, такой команды не удавалось собрать. Но вот благодаря этнопарку «Апсны» в лице его руководителя Мзауча Пилия удалось это осуществить.

– Галера, наверное, швартуется там, где этот катер, катавший еще Сталина по Рице, на его даче?

– Нет, у нее там есть свое место. Там был один уголок такой, где стоит подъемный кран, для разных судов, на даче Сталина тоже такая заводь небольшая. Ее привели в порядок, почистили, и галера будет там швартоваться. Она там уже и швартуется.

– А кто будет гребцами на ней? Она же на веслах будет передвигаться?

– На веслах, под парусом, и электродвигатель там есть. Но эти детали я точно не знаю, я свою часть работы сделал. Дальше этнопарк решает, кто, что и как будет. Там сейчас идет обучение. Учит их ходить по озеру Леонид Черкезия. Это наш друг, человек, который своими руками делает яхты, лодки разного класса, мастер такой. Ветеран войны, служил пограничником. Сейчас со службы уже уволился, на пенсии, и это его хобби. Вот этим сейчас занимается, подготовкой экипажа.

– Я слышал, что еще одна галера на той же верфи для этнопарка готовится.

– Да, еще одна будет готова в сентябре.

– И я даже слышал, что всего пять галер мыслится.

– В идеале должно быть пять. Но поскольку ситуация у нас непонятная – вот то, что происходит с экономикой, с ковидом… Видно, будет отодвигаться на какое-то время. Получится – хорошо, не получится – не знаю…

– Мыслится, что все это будет на Рице, или на море тоже будут?

– Да, и на море. Но там галеры уже крупнее должны быть, галеры времен Келешбея и более древние, по возрасту в XVII, XVI века уходящие. У нас еще немного информации о них, идет поиск материалов.

– Но на море, конечно, есть опасность штормов, поэтому место должно быть выбрано максимально безопасное.

– Естественно, поэтому судно должно иметь гавань, место, где может отдохнуть и спрятаться».

Инвестором строительства старинных боевых галер выступил недавно созданный этнопарк «Апсны». Первые попытки его создания предпринимались еще с советских времен. Открытие национального исторического парка «Апсны» состоялось 27 июля в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. Автор проекта – молодой предприниматель из Гудауты Мзауч Пилия, сумевший объединить вокруг себя команду единомышленников. Парк занял площадь около восьми гектаров вдоль трассы Черноморского шоссе. Объекты сделаны по чертежам и схемам из архива Батала Джапуа. В парке можно увидеть абхазский дом – акуаскьа с традиционным убранством и предметами старинного быта. Построены также апацха (национальная кухня) и амхара (домик для новобрачных). По ним и по территории парка гиды проводят экскурсии. Местные жители и семьи российских военнослужащих в Абхазии могут посещать объект бесплатно.

В интернет-сообществе Абхазии как открытие этнопарка «Апсны», так и строительство старинной галеры были встречены с большим одобрением, энтузиазмом, порой даже восторгом. Не обошлось, впрочем, как водится, и без поучений. Например, что надо было построить галеру здесь, на месте, из местных пород дерева… Батал Джапуа, как помните, уже коснулся этого вопроса. Да, и ему хотелось бы, но… На петрозаводской верфи специализируются на строительстве старинных судов, так стоило ли рисковать и заниматься кустарщиной? Сказать-то легко… Другой пользователь задался вопросом: почему галера будет катать туристов на Рице, а не море, где такие ходили в реальности? Ему ответили, что это дело инвестора, который, наверное, взвешивал все «за» и «против».

А кто-то в соцсетях вспомнил и о давнишнем фейке из истории грузино-абхазской информационной войны, которая, как известно, началась задолго до войны реальной, 29 лет назад. А именно: то, что в абхазском языке якобы отсутствует морская лексика, является доказательством того, что апсуа «спустились с гор пару веков назад». Вспоминается в связи с этим прочитанная лет десять назад фантастическая по своей нелепости полемика между грузинским и абхазским пользователями в соцсетях. Первый из них, абхазского языка, понятно, не знающий, с торжеством выкладывал это «доказательство», второй, языком владеющий, назвал как минимум с десяток абхазских слов, связанных с морем и мореходством. Но, разумеется, оппонента абсолютно не убедил. Да и кто бы сомневался…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии