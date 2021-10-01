Deepfake Саакашвили или Deepfail «Мечты»?

Михаил Саакашвили задержан. После того как власти в течение дня отрицали его нахождение в стране, экс-президента внезапно арестовали. При этом его видеоролики из Батуми произвели в грузинском обществе эффект разорвавшейся бомбы. Своими заявлениями на фоне смазанной картинки, в которой часть граждан узнала курортную столицу страны, а другая – откровенно сомневалась, экс-президент лишь еще больше повысил градус и без того сложной предвыборной ситуации. Пока политические противники либо радовались, либо обвиняли бывшего главу государства в использовании технологий deepfake, ситуация накалилась еще сильнее – арест Михаила Саакашвили может привести к чрезмерной поляризации общества в день выборов.

Задержание Михаила Саакашвили в Грузии накануне выборов грозит полностью изменить ситуацию в стране. О том, что политик приехал-таки на родину, где не был восемь последних лет и где находился в розыске, стало известно сегодня утром от него самого. А видеообращения из Батуми заставили радоваться его сторонников и нервничать противников. Зеленый фон, технология deepfake, украинский курорт, визуально напоминающий Батуми, – версии «Грузинской мечты» относительно появления в стране экс-президента Михаила Саакашвили разнились, но в одном власти были согласны: политик устроил за день до выборов «клоунаду», целью которой было спровоцировать противостояние в обществе. Причем отголоски перформанса, организованного Саакашвили, услышали даже в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков даже использовал терминологию, облюбованную «Грузинской мечтой»:

«Там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

В одном наблюдатели согласны: Саакашвили удалось если не полностью, то очень серьезно смешать карты правящей партии. Два коротких видео заставили «Грузинскую мечту» оправдываться. Причем даже в этом у партии не было единой позиции. Пока ее верхушка настаивала на том, что бывший глава государства устроил мистификацию, их товарищи из более низкого звена на всякий случай заявили, что экс-президент в любом случае является лжецом, ведь даже если он приехал, то обманул грузинский народ, а вместе с ним, видимо, и спецслужбы с датой своего появления в стране.

В итоге, как оказалось, он все же приехал. Но пока «Национальное движение» праздновало возвращение своего лидера, в других оппозиционных партиях внезапный ход конем Михаила Саакашвили оценили неоднозначно. С одной стороны, появление фигуры бывшего президента на предвыборной шахматной доске может серьезно пошатнуть позиции других участников электорального процесса. А с другой – сам факт того, что спецслужбы, погранполиция и все МВД «проморгали» появление на грузинской территории, пожалуй, самого известного персонажа местной политики, может быть использован и уже активно используется против «Грузинской мечты».

«В этой ситуации в первую очередь нужно требовать отчета Министерства внутренних дел. Это сад для прогулок или страна? Афган Мухтарлы пропадает в центре Тбилиси и на следующий день появляется в Баку. Бадри Эсебуа внезапно пропадает и появляется где-то. Сейчас Михаил Саакашвили появился тут. Вопрос: куда смотрит министр внутренних дел? Оставим в стороне политику. Кто-нибудь контролирует границы этой страны?!» – возмутилась кандидат в мэры Тбилиси Анна Долидзе.

В МВД, впрочем, весь день уверяли, что экс-президент может быть где угодно, но только не в Грузии. А потом оказалось, что все это часть хорошо спланированной операции, и силовики знали о каждом шаге Саакашвили.

В экспертном же сообществе не сомневаются: операция проводилась под руководством самого Михаила Николозовича. Политолог, эксперт Грузинского центра стратегических исследований Хатуна Лагазидзе выдвигает две возможные версии произошедшего:

«Первая – Бидзина Иванишвили получил личные гарантии и открыл дорогу Саакашвили в Грузию. В этом случае судьба нынешней власти вполне предсказуема. И вторая версия, которая тоже имеет право на существование, заключается в том, что прибытие Саакашвили в Грузию обеспечили силовые структуры. В обоих случаях факты заключаются в том, что власть «Грузинской мечты» фактически закончилась. Это началось с опубликования файлов прослушек СГБ, и сейчас мы видим, так сказать, окончательное оформление этого. Вы только представьте, что творится сейчас среди избирателей «Грузинской мечты», да и не только «Мечты». То есть это был полностью рациональный, прагматичный, трезво рассчитанный шаг».

При этом политолог Гия Хухашвили склоняется ко второй версии. Эксперт считает, что у Михаила Саакашвили, по всей видимости, есть точка опоры внутри грузинских спецслужб. А это, в свою очередь, означает, что «Грузинская мечта» не контролирует ни политическую ситуацию, ни, что важнее, безопасность страны:

«В системе существует заговор, первым признаком которого стала публикация незаконных прослушек, осуществляемых СГБ. Без наличия точки опоры в спецслужбах, без гарантий его (Саакашвили) прибытие было бы попросту невозможным. Дело в том, что ему дали гарантии в очень серьезных кругах. Вывод из этого один – у нас нет правительства».

По словам Хухашвили, Михаил Саакашвили не из тех политиков, которые приезжают, чтобы сесть в тюрьму. Существуют политики, которые воспринимают тюремное заключение как часть своей карьеры и сосредоточены на долгосрочном процессе, но бывший президент не из их числа, это политик, ориентированный на быстрые результаты и динамичный процесс. Было совершенно ясно, что у него есть план, отмечает Гия Хухашвили:

«Саакашвили был для этого правительства опаснее бен Ладена, а он запросто перешел границу. Следовательно, государственных институтов не существует, правительства, по сути, не существует. МВД распространило заявление, что он не пересекал границу. Эти идиоты постоянно что-то делают не так. Вышел Кобахидзе, попытался сыграть в крутого мальчика. Пусть побреется налысо, извинится, посыплет голову пеплом. Если Саакашвили гуляет по Батуми, то это значит, что это клоунада? Это deepfake? Позор! Все, что им остается, это пытаться убедить граждан не верить в то, что он (Саакашвили) здесь».

Зачем «Грузинской мечте» нужно было весь день убеждать граждан в том, что Саакашвили не пересекал границу Грузии, а потом заявлять о его задержании, неизвестно. Наблюдатели склоняются к мнению, что партии власти пришлось действовать, не имея пространства для маневра, и в течение всего дня «Мечта» совершала ошибку за ошибкой, с каждым своим шагом теряя лицо.

Для самого же Михаила Саакашвили проникновение через границу не в новинку. В 2017 году он при помощи сторонников прорвался на территорию Украины из Польши. Тогда удержать его не смогли ни погранполиция, ни даже спецназ. Правда, в итоге для него это закончилось депортацией, и вернуться в Украину Саакашвили смог лишь после смены власти в Киеве и восстановления гражданства, о котором он просил у нового президента Владимира Зеленского.

В этот раз, видимо, понимая, что в Грузии его ждет не депортация, а реальный тюремный срок, Саакашвили предпочел прямому прорыву границы инфильтрацию с последующим привлечением сторонников, которые бы смогли отстоять своего лидера, как это было в Украине. Но, учитывая, что экс-президент задержан, его арест теперь может спровоцировать непредсказуемую реакцию.