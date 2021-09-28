Михаил Саакашвили купил билет в мечту

Грузинские власти вновь обвинили третьего президента Михаила Саакашвили в попытке дестабилизации ситуации в стране. На этот раз поводом послужило видеообращение Саакашвили, в котором он сообщает о своем прибытии в Тбилиси в день муниципальных выборов 2 октября и призывает сторонников вместе с ним отстоять свои голоса на улицах. Представители правящей партии добавили, что Саакашвили будут встречать не только сторонники, но и пострадавшие во время его правления люди, что в оппозиции расценили как призыв к гражданскому противостоянию.

Михаил Саакашвили специально для тех, кто не верит его очередному обещанию вернуться в Грузию, на этот раз на своей странице Facebook выложил авиабилет из Киева в Тбилиси. Приземление назначено на 2 октября, день муниципальных выборов, в 23:05. Вместе с Михаилом Саакашвили полетит, как утверждается, и мать президента Гиули Аласания. В своем видеообращении третий президент призвал всех избирателей проголосовать против правящей партии и рассказал о дальнейших планах:

«После того, как закроются избирательные участки, мы все должны выйти в центры наших городов и сел и вместе защитить победу, которой мы добьемся. Решается судьба Грузии, вопрос ее существования. Потому я взял билет на вечер второго октября, чтобы рядом с вами быть в Тбилиси».

Планы Михаила Саакашвили вызвали насмешки как в рядах «Грузинской мечты», так и в соцсетях. Министр культуры Тея Цулукиани обратила внимание на то, что Саакашвили возвращается вместе с мамой:

«Надеюсь, никто не обидится на то, что наша реакция довольно насмешливая. Я не могу воспринимать всерьез личность, которая заявляет, что является основателем современной Грузии. Наверное, это один из самых больших анекдотов из всех, что нам довелось услышать. Также смешно, что такой большой мужчина приезжает, кажется, с мамой. К нам мамин карапузик возвращается».

Не меньшего сарказма был преисполнен премьер-министр Ираклий Гарибашвили:

«И что сказал Михо? Приезжает?» – спросил журналистов Гарибашвили и напомнил, что третий президент осужден и по прибытии его ждет тюрьма. Поделился глава правительства и своими мыслями об истинных целях Михаила Саакашвили и его партии «Нацдвижение»:

«Единственная цель Саакашвили – это смута и дестабилизация в нашей стране. Его единственное желание связано с возвращением к власти, что является недостижимой мечтой для Саакашвили и его команды убийц и угнетателей. Сегодня государство сильное. И пусть Михо и его банда не думают, что это 2003 год. За любую провокацию каждый понесет ответственность в рамках закона».

Не скупясь на обидные для Саакашвили слова, премьер-министр также усомнился, что его будет встречать множество людей, но пообещал: кто будет препятствовать задержанию президента, тоже понесет наказание. Похвастался Ираклий Гарибашвили и тем, что в целом у «Грузинской мечты» гораздо больше сторонников, которые, если понадобится, тоже встретят третьего президента.

«Саакашвили встретят сотни тысяч разгневанных, озлобленных людей», – заверил премьер-министр, хотя позже пояснил, что, конечно, такого не произойдет. Но на него уже успела обрушить свой гнев депутат, лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани, недавно основавшая Всенародное движение за возвращение в Грузию Михаила Саакашвили. Она намерена организовать многочисленную встречу в тбилисском аэропорту, как она сказала, «гонимому оккупантами президенту».

«На вас ляжет ответственность за кровопролитие, если вы решите начать гражданскую войну. Если я увижу, что сейчас, когда решается судьба государственности Грузии, против мирного населения вы выведете вашу банду, хорошо известную и на Западе, я обещаю вам, что вы окажетесь в тюрьме, вы, Ираклий Гарибашвили, из-за этого в будущем окажетесь в тюрьме», – предрекала Тако Чарквиани.

В самом «Нацдвижении» также заявили, что Саакашвили имеет полное право мирно вернуться на родину, что все дела против него политически мотивированы.

В Грузии третий президент осужден по двум делам. По обвинению в убийстве банкира Сандро Гиргвлиани он осужден на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Михаил Саакашвили заявляет, что все дела политически мотивированы «Грузинской мечтой». В доказательство того, что западные партнеры разделяют это мнение, сторонники третьего президента указывают на свободное посещение Михаилом Саакашвили США и стран Европы, несмотря на объявление его в международный розыск.

Возможный приезд Михаила Саакашвили не вызвал бурного оживления в других оппозиционных партиях, там помнят, что такие планы бывали и раньше, в том числе и перед парламентскими выборами.

Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе отметил, что для его партии, как и для большей части оппозиции, сейчас важно, чтобы второго октября правящая партия не получила более 43% голосов, а потом добиться от нее объявления досрочных парламентских выборов для полной смены власти.

«Кто кого встретит, как встретит, кто с радостью, кто с гневом, – это для меня второстепенно», – констатировал Хазарадзе. Другую часть вопроса о приезде Саакашвили он переадресовал самому третьему президенту: «Зачем меня спрашиваете, приедет или нет Миша, спросите у Миши».

Вопрос, приедет Миша или нет, бурно обсуждается и в соцсетях. Мнения разделились, но среди шуток то и дело пользователи соцсети выражали беспокойство: «приезд Саакашвили добром не кончится».

Впрочем, большинство наблюдателей вероятность смуты и тем более революционных продолжений исключают. Доктор политических наук, профессор ТГУ Звиад Абашидзе заявление третьего президента называет непонятным, если это делается для мобилизации своего электората. За эти годы они и так проявили на выборах максимальную сплоченность и организованность, а рассчитывать на большее Саакашвили не стоит, говорит Звиад Абашидзе:

«Честно говоря, я до конца не могу понять, что значат слова Саакашвили о том, что он вернется и устроит революцию. На это у него нет ресурсов и предусловий. У правительства есть возможности контролировать ситуацию так, чтобы не допустить хаотичных выступлений сотни тысяч людей. У Саакашвили, может, и есть личный авторитет, но «Нацдвижению», с учетом прошлогодних акций протеста, сложно будет вывести такое количество людей, с помощью которых можно было бы устроить молниеносную революцию, в ходе которой Михаил Саакашвили вернется как Наполеон».

О том, как исполнятся планы третьего президента, мы узнаем совсем скоро, и эти оставшиеся до выборов дни будут очень напряженными.