Михаил Саакашвили верен собственному почерку

О задержании Михаила Саакашвили премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил в восемь часов вечера: «Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное учреждение. Представители наших правоохранительных органов провели задержание разыскиваемого Михаила Саакашвили на высшем уровне. У соответствующих ведомств была информация о его передвижении в направлении Грузии, начиная с Украины, и этот процесс был под полным контролем».

Гарибашвили напомнил общественности, что в 2012 году, 1 октября, когда «Грузинская мечта» пришла к власти, основатель партии Бидзина Иванишвили заявил, что они будут обращаться с оппонентами не так, как те заслуживают, а как это подобает стране. Поэтому долгожданный арест Михаила Саакашвили премьер-министр использовал как повод поздравить в первую очередь Бидзину Иванишвили: «Поздравляю господина Бидзину Иванишвили с сегодняшним днем, 1 октября, и желаю нашему грузинскому народу мира и стабильного развития».

Михаила Саакашвили отправили в Руставскую тюрьму.

Перед задержанием третьего президента события дня развивались стремительно. Утром к половине девятого в соцсети Facebook появилось приветствие Михаила Саакашвили: «С добрым утром, Грузия! (Я) уже в Грузии, спустя восемь лет». «Доброе утро – показал силу любви к родине», сердечко в своем комментарии одной из первых разместила его супруга Сандра Рулофс. А далее с интервалами в 40 минут Саакашвили разместил два видеообращения, в которых утверждал, что находится в Батуми.

Саакашвили пару раз разворачивает камеру, но долго не фиксирует ее в одном положении, а из-за ночи и неразборчивых сияющих огней с точностью трудно сказать, где записывались кадры. Знатоки Батуми в соцсетях предположили, что одним местом съемки могла быть канатная дорога, а вторым – батумский бульвар на набережной.

Последнее место указывает и сам Саакашвили, призывая избирателей завтра проголосовать за его партию «Нацдвижение» или, в крайнем случае, за «другие маленькие и честные партии», но ни в коем случае не за «Грузинскую мечту» Бидзины Иванишвили и «За Грузию» Георгия Гахария. При этом третий президент не удержался от ксенофобских высказываний о том, что теперь Батуми строится для русских и других людей, но не для грузин:

«Я этот бульвар, эту красоту строил не для российских туристов или турков и иранцев, все это было для вас, для вашего успеха, и я не хочу, чтобы все это досталось другим. Очень прошу, проявите активность! Я до конца с вами не просто так, морально, вот я здесь, с вами, в Батуми, в Кутаиси, в Тбилиси буду вместе с вами третьего октября, и второго тоже».

Но для этого Саакашвили попросил население колоннами направиться к Тбилиси, а он обещал присоединиться незаметно к стотысячной толпе, чтобы уже на главном столичном проспекте Руставели отпраздновать победу.

Обращение Саакашвили сначала раззадорило пользователей грузинских соцсетей: выставлялись фотошопы, на которых Саакашвили, направляясь в Тбилиси, якобы уже находится на перевале в Сурами и даже отведал местный знаменитый сладкий хлеб «Назуки». Троллили и представителей правящей силы, премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который еще накануне обещал, что десяти полицейских достаточно, чтобы задержать Михаила Саакашвили. А тут оказалось, что он уже в Батуми, а власти не в курсе.

Запоздалой показалась многим реакция властей, и это расценили как то, что новость застала «Грузинскую мечту» врасплох. Ведь Саакашвили обещал прилететь в Тбилиси вечером 2 октября, когда закроются избирательные участки.

О том, что видеообращение даже не так называемый дипфейк, а просто фейк, ближе к полудню первым заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Он же сообщил, что их эксперты изучают видео и скоро предоставят доказательства. А до этого Кобахидзе сообщил о том, что видно, по его мнению, и невооруженным глазом:

«Михаила Саакашвили нет в Грузии, и он клоун, что доказал еще раз».

Версия, для чего все это понадобилось Саакашвили, у правящей силы следующая: Саакашвили хочет приписать рейтинг «Нацдвижению» и у него неприятности с действующим председателем Никой Мелия. Последнюю подкрепляло и то, что сам Ника Мелия в течение дня не появлялся. Он пообещал поздно вечером сообщить о своей позиции.

Зато другие представители «Нацдвижения» с многозначительной улыбкой утверждали, что теперь «Грузинская мечта» разгромлена, что Михаилом Саакашвили движут исключительно мирные цели. А на вопросы журналистов о том, почему Саакашвили приехал не второго, а днем раньше выборов, и означает ли это, что он может появиться на публике даже завтра утром, одна из депутатов «Нацдвижения» Эка Херхеулидзе вынуждена была признать:

«Не знаю, не могу сказать. Прогнозировать (поведение) Миши, Михаила Саакашвили очень трудно».

Весь день был превращен в марафон в поисках ответов на вопросы: «В Грузии Саакашвили или нет?» и «Что все это значит?»

Чтобы опровергнуть информацию о его приезде, МВД понадобилось время. В середине дня замминистра ВД Александр Дарахвелидзе, созвав брифинг и говоря о том, что полиция готова к завтрашним выборам, ответил на вопрос журналистов о третьем президенте:

«Еще раз повторяю: однозначно – Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии и он не пересекал государственную границу Украины. Он – лицо разыскиваемое, по отношению к нему приговор вступил в силу, и, если он пересечет границу, мы его задержим и переведем в соответствующее место в пенитенциарной системе».

Где находится на самом деле Саакашвили, обществу к тому времени сообщил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. Ему, к слову, дважды пришлось созывать брифинг и утверждать, что третьего президента в Грузии нет и что на приезд тому не хватило бы смелости:

«Он находится в Украине на курорте Трускавец. Как символично, прибегая к его языку, что он находится в Трускавце. Он находился там ночью, когда якобы выкладывал видео из Батуми в гостинице «Риксос». Возможно, после этой информации он скроется. Но саму информацию уже не скроет. Этот человек окончательно завершил свою политическую деятельность. Этим грязным фейком он покончил и с «Нацдвижением».

При этом «Грузинская мечта» отказалась предоставить заключения экспертов, подтверждающих, что запись Саакашвили смонтирована. На этом фоне те пользователи соцсети, которые не сомневались в подлинности записи, стали иронизировать: «Трускавец уже Грузия, а Батуми – Украина». Решили пошутить и депутаты «Грузинской мечты»:

«Гамарджоба, приветствую из Буэнос-Айреса, – начал свой брифинг шуткой пресс-спикер правящей партии Шалва Папуашвили во второй половине дня. – Проблема не в том, что Михаил Саакашвили так валяет дурака, проблема в том, что он так измывается над своими сторонниками».

Член «Нацдвижения» из Батуми Мурман Думбадзе назвал время, когда Саакашвили выйдет из тени:

«С уверенностью заявляю: Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, уже в Батуми. Завтра вечером, в 8:05, думаю, мы Михаила Саакашвили официально покажем. Двинемся из Батуми, Хуло, Шуахеви, из всей Аджарии, откуда я сейчас говорю, и все соберемся в Тбилиси на проспекте Руставели, чтобы отпраздновать победу. Не ради того, чтобы ногами пинать проигравшего, а ради того, чтобы государство Грузия, ее победившие и проигравшие граждане пожали друг ругу руки и покончили с этим российским олигархическим правлением».

В других оппозиционных партиях старались не придавать особого значения этому факту. Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе сказал:

«Нам всем вместе завтра нужна мобилизация и смена целой картины. Целая картина – это не то, приехал или не приехал Михаил Саакашвили в Грузию, это важно для его партии, но для целой картины мы, все население должны принять историческое решение – лишить «Грузинскую мечту» власти».

Хотя вопрос Саакашвили все-таки портит оппозиции картину. В Тбилиси и регионах несколько оппозиционных партий выступают на выборах едиными кандидатами. И часто они обещают, что не дадут возможности «Нацдвижению» допускать прежние ошибки.

Григола Вашадзе, бывшего соратника Саакашвили, теперь выступающего на выборах в коалиции «Стратегия Агмашенебели – третья сила», сегодняшняя ситуация навела на грустные ноты:

«Не имеет значения, вернулся Саакашвили или нет, – это очень печальный день для нашего государства. Потому что в обоих случаях страдает наше государство. И это еще одно доказательство того, что ни власть, ни оппозицию не интересует судьба этой бедной страны».

За день до местных выборов, оказавшись в эпицентре внимания, Саакашвили вызвал раздражение и возмущение и у других оппозиционеров. А президент Саломе Зурабишвили осудила сложившуюся ситуацию и попытку накалить предвыборную атмосферу в канун голосования. В своем заявлении она критикует и власти, отмечая, что «хихиканье и подшучивание – не ответ», когда под сомнение ставится эффективность госинститутов, а общество ждет достоверную информацию.