Посол ЕС в Грузии: Надеюсь, избиратели смогут проголосовать в спокойной обстановке

По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцель, выборы - это тот день, когда политики должны сохранять спокойствие.

Сегодня он посетил 14-й избирательный участок в Тбилиси, где наблюдал за избирательным процессом. Он дал короткий комментарий журналистам, сосредоточившись на теме выборов. Другие темы комментировать он не стал.

«Сегодня то время, когда политики и комментаторы, и те, кто формируют общественное мнение, должны сохранять спокойствие, а избиратели прийти и выразить свою волю», - заявил дипломат.

По его словам, в последние время в Грузии наблюдается очень высокий уровень поляризации, который сохраняется «в политической жизни Грузии по сей день», о чем он сожалеет.

Политик также выразил надежду на то, что сегодня избиратели смогут проголосовать в спокойной обстановке с соблюдением всех демократических процедур, сообщает «Нетгазети».