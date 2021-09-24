Карл Харцель отклонился от текста «Грузинской мечты»

«Грузинская мечта» вступила в открытую конфронтацию с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем, объяснив ему, как именно он должен осудить лидера «Нацдвижения» Нику Мелия за потасовку у здания представительства ЕС с председателем правящей силы Ираклием Кобахидзе. Дипломат не ответил, а оппозиционеры утверждают, что Харцелю МВД отказал в дополнительных гарантиях безопасности для участников встречи.

Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе не скрывал обиды и возмущения в связи с молчанием посла ЕС Карла Харцеля. Он, как и его однопартийцы из «Грузинской мечты», недоволен тем, что за сутки после инцидента у представительства ЕС оттуда не последовало никакой реакции. Депутат Сарджвеладзе даже упростил дипломату его работу, сам сказал, какие слова нужно послу подобрать по отношению к председателю «Нацдвижения» Нике Мелия, который перед встречей с представителем ЕС первым подошел к лидеру правящей силы Ираклию Кобахидзе и учинил потасовку.

«Если кто-то не хочет, чтобы в стране существовали такие очаги напряженности, создавались такие конфликты, то он должен выйти и сказать: «Мелия, остановись и так не веди себя!» Что, есть другое мнение, что посол Харцель тоже должен был Мелия так сказать? Я не знаю, что он там сказал, официально он воздерживается», – недоумевал депутат Сарджвеладзе.

А министр культуры Тея Цулукиани в ожидании реакции посла иронично напомнила, как ЕС заступался за оппозиционера и даже заплатил залог за его освобождение в рамках соглашения Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса:

«Господин Мелия в ежедневном режиме доказывает, что он профессиональный хулиган. Нас интересует, как оценит его действия именно ЕС, у офиса которого это случилось. Потому что мы всегда слышали, что будет хорошо, если Ника Мелия будет на свободе, чтобы он смог вести политическую конкуренцию с «Грузинской мечтой». Вот вам персонаж, вот конкуренция, и нас интересует мнение ЕС: является ли вчерашнее поведение Мелия действием политика?»

«Грузинская мечта» при этом отвергла обвинения в том, что из мести Нике Мелия она мобилизовала у посольства ЕС агрессивно настроенных молодых активистов, которые не собирались расходиться до выхода оппозиционера из здания. Примечательно, что они не стали расходиться и после появления полицейских и послушались лишь лидеров «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе и Ираклия Кобахидзе, которые призвали своих сторонников разойтись лишь спустя несколько часов, в течение которых у здания ЕС продолжали кипеть страсти.

Находившиеся в это время на встрече с послом ЕС оппозиционеры позже рассказали, что Карл Харцель, обеспокоенный напряженностью у здания, попросил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури обеспечить безопасный выход из здания оппозиционерам, но получил отказ. Эту информацию подтверждает и участвовавшая во встрече лидер Республиканской партии, представитель фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Хатуна Самнидзе:

«Это катастрофа, когда партнер, представитель ЕС просит министра МВД о гарантии безопасности и получает отказ. Мы от посла получили предложение не покидать здание, пока не разрядится ситуация. Но через некоторое время я все-таки покинула здание. Все обошлось, но то, что МВД не может обеспечить безопасность политиков, граждан, – это катастрофа для страны».

Хатуна Самнидзе считает, что оппозиции не следует отвечать на провокации и насилие со стороны власти. Потому она не разделяет мнение Ники Мелия о том, что таким образом он сделал наглядным «истинное лицо насильственного режима российского олигарха Бидзины Иванишвили».

Большая часть оппозиционеров не одобряют поведение Ники Мелия, но ответственность за то, что произошло потом, возлагают на власть, которая все это время прибегает к языку ненависти, оправдывая насилие тем, что «невозможно остановить гнев возмущенного большинства».

Некоторые наблюдатели расценили скопление агрессивных сторонников «Грузинской мечты» у посольства ЕС как ее месть европейскому дипломату за его критику власти за незаконные прослушки.

Официальных заявлений по поводу вчерашнего инцидента от МВД в течение дня не было. Оценивая вчерашний случай и реакцию власти на него, представители профильных правозащитных НПО предположили, что оставшаяся до муниципальных выборов неделя ознаменуется еще большим насилием, разжиганием нетерпимости к политическим оппонентам и злоупотреблением властью административным ресурсом.

Между тем эксперты не исключают острой реакции со стороны западных партнеров. Первым его признаком доцент ТГУ Константин Шубитидзе считает недавнее заявление посольство США в Грузии в связи с инцидентами «политически мотивированных», как сказано в заявлении, нападений на сторонников оппозиции в Дманиси и Рустави. Там же выражается сомнение к готовности грузинских властей к проведению мирных и справедливых выборов, отмечает Константин Шубитидзе:

«Складывается очень сложная ситуация. За оставшуюся неделю до выборов следует ожидать строгих предупреждений от западных партнеров, с которыми отношения у «Грузинской мечты» ухудшаются. Тем более что предстоящие выборы – это своеобразный тест. За этот год кризиса (после парламентских выборов) партнеры стараются вывести страну из него и путем демократических выборов успокоить страну. И на этом фоне они видят факты насилия и провокации, и, конечно, их реакция и оценки будут жесткими».

Ситуацию усугубляет и то, что муниципальные выборы 2 октября в оппозиции все еще рассматривают как референдум о проведении досрочных парламентских выборов и ухода из власти «Грузинской мечты» в 2022 году, как это было сказано в соглашении Мишеля.

К концу дня посольство ЕС распространило заявление Карла Харцеля, в котором он выражает сожаление, что перед офисом ЕС лидеры двух партий «проявили агрессию», но приветствует, что один из них (Ираклий Кобахидзе) извинился. Посол не уточняет, получил ли он отказ от МВД на просьбу о дополнительных гарантиях, но подтверждает, что, «обеспокоенный сложившейся ситуацией у офиса», он связался с соответствующими госслужбами. В завершение посол Харцель вновь осуждает любое насилие, призывает к своевременному расследованию фактов его проявления, а стороны – к проявлению сдержанности в день выборов, которые состоятся через неделю.