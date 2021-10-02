«В понедельник 35 депутатов соберутся, и, думаю, вынесут правильное решение»

Жители абхазского села Адзюбжа выступили с протестом против «преступных действий» главы МВД Дмитрия Дбара, потребовали его отстранения и расследования инцидента с избиением депутата парламента Гарри Кокая и ветеранов войны. Парламент тоже собирался выразить свое отношение, но не хватило голосов.