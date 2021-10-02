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Официальный Киев обещает предоставить Саакашвили в Грузии необходимую поддержку
Министерство иностранных дел Украины окажет поддержку экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, поскольку он является гражданином Украины, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Саакашвили – наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром ... представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», – сказал Кулеба в комментарии телеканалу «Дом».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский «следит за сообщениями» о задержании Михаила Саакашвили. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Другие новости дня
ЦИК Грузии: Председатель парламента нарушил правила агитации
По оценке Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, председатель парламента Грузии Каха Кучава нарушил правила агитации. Об этом заявила на брифинге спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Как отметила Иоселиани, председатель парламента пришел на избирательный участок в маске с символикой правящей партии, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Как вы знаете, он пришел на избирательный участок в маске с избирательной символикой. В связи с этим председатель окружной избирательной комиссии будет действовать в соответствии с законом. Однозначно, здесь нарушены правила агитации на участке», - заявила Иоселиани.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы»
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы». Она с 2005 года вручается авторитетным польским Фондом имени Казимира Пулавского людям, внесшим значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире.
Кроме Навального премию в разные годы получали бывший президент Польши Лех Валенса, бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана, бывшая верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон, главы балтийских стран. Единственным россиянином, которому вручалась награда, до Навального был Михаил Ходорковский.
Церемония вручения премии запланирована на 5 октября в Варшаве. Вместо находящегося в заключении Навального награду получат его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.
Проживающих в Гали грузинских избирателей не пропускают в Зугдиди
Граждан Грузии, проживающих в Гали, не пропускают через Ингурский мост в Зугдиди, что является ограничением права граждан на участие в избирательном процессе.
Данную информацию подтвердили корреспонденту «Нетгазети» как находящийся у разделительной линии сотрудник правоохранительных органов Грузии, а также Служба госбезопасности.
При этом движение из Зугдиди в Гали не ограничено, однако из Гали осуществляется транспортировка только сотрудников ГЭС.
Зугдидский офис «Единого национального движения» заявляет, что цель ограничения - ограничить право голоса оппозиционных избирателей. Многие граждане, проживающие в Гали, голосуют в городе Зугдиди.
По данным «Нетгазети», один из избирателей, который пожелал остаться анонимным, сказал, что хотел перейти через Ингурский мост, но не смог. При этом он назвал себя сторонником оппозиции.
В СГБ сообщили, что ограничение наложено не грузинской стороной, а властями самопровозглашенной республики Абхазия. «2 октября этого года свободное передвижение из оккупированной Абхазии на территорию, контролируемую центральным правительством, было незаконно ограничено для всех, кроме лиц, нуждающихся в медицинской помощи», - говорится в заявлении ведомства.
По данным СГБ, в связи с данным фактом, была активирована «горячая линия и проинформирована МНЕС».
В Зугдиди журналистке телеканала «Формула угрожали электрошокером
В Зугдиди, во время освещения событий, на одном из участков журналистке телеканала «Формула» угрожали применением электрошокера.
По словам журналистки Саломе Чадунели, у 84-го участка, где по данным «Национального движения» планировалось организовать «карусель», от нее потребовали покинуть территорию.
Репортер сообщает, что покинуть территорию требовал гражданин, представивший как футболист Давид Кирия. Он спорил с одним из журналистов, а после того, как операторы начали его снимать, вышел из себя и достал электрошокер.
В беседе с «Нетгазети» Чадунели отметила, что Кирия привел электрошокер в готовность и пригрозил его применением, после чего бросил в оператора телеканала TV Pirveli бутылку воды. При этом он словесно оскорблял журналистов.
По словам Чадунели, МВД еще не связалось с ней для проведения опроса.
Муниципальные выборы в Грузии: явка на 10 утра - 7,41%
К 10 часам утра, по официальным данным Центральной избирательной комиссии, на муниципальных выборах в Грузии проголосовало 259 273 избирателей. Явка на выборах в органы местного самоуправления на 10:00 составила 7,41%, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.
Для сравнения – явка избирателей на прошлых местных выборах в 2017 году к 10:00 составляла 6,74%.
Голосование началось в 8 утра и завершится в 20:00 вечера.
Сегодня граждане Грузии должны выбрать 64 мэров: 5 мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы.
Также избираются 1 388 депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло.
Сакребуло представляет собой парламент районного значения и, как и мэры, избирается сроком на 4 года, сообщает «Новости-Грузия».
Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания накануне отправился с рабочим визитом в Москву.
Как сообщили в пресс-службе абхазского президента, он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации. Других подробностей в пресс-службе не сообщили.
Ранее Бжания заявил, что Москва и Сухуми подготовили проект соглашения по облегченной процедуре получения абхазскими гражданами российского гражданства. Предположительно, абхазский лидер обсудит в Москве и вопрос поставок вакцин от коронавируса.
Задержан хозяин квартиры, в которой скрывался Михаил Саакашвили
Кроме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили МВД Грузии задержало хозяина квартиры, в которой скрывался политик. Об этом сообщил начальник криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.
По его словам, разыскиваемый в Грузии Саакашвили был задержан на одной из квартир в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси.
«Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации», – сказал Челидзе.
По информации МВД, начало расследование по факту незаконного пересечения границы по статье 344 Уголовного кодекса Грузии.
Жириновский, Пушков, Захарова – реакция Москвы на задержание Саакашвили
Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – главная тема российских СМИ. В Москве уверены, что политик вернулся на родину, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский задержание Саакашвили прокомментировал с иронией, написав, что тот «мог бы спокойно жить в Москве» и что партия примет меры для его освобождения.
«Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы, ЛДПР, примем все меры к твоему освобождению. Ну а пока, Миша, держись. Я знаю, какое меню к твоему приезду приготовили грузинские власти: суп из хвостов тухлой рыбы на первое, пюре из очистков картошки на второе и кисель из порошка Первой мировой войны», - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Как пишет РИА Новости, политик саркастично добавил: «ЛДПР с тобой, мы спасем тебя!».
«А мог бы спокойно жить в Москве, встречаться с Януковичем, играть в нарды на Старом Арбате, но тебя подвело твое излишнее чревоугодие», – добавил Жириновский.
Бывший президент Грузии вернулся на родину, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. Член Совфеда РФ назвал его авантюристом, нежели политиком, который «хочет поднять народную волну».
«Саакашвили вернулся – не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию», – считает Пушков.
По его мнению, Саакашвили рассчитывает, что грузины «вынесут его из тюрьмы на руках под радостные крики ликующей толпы».
«Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет», – заключил сенатор.
Официального представителя МИД России Марию Захарову удивила реакция президента Украины Владимира Зеленского на задержание Саакашвили.
«Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука (председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук – ред.) или Шария (председатель политической партии «Партия Шария» – ред.), тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
- Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела находятся в судебном производстве.
- В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Ника Мелия: Идите на выборы, чтобы покончить с беспределом
Председатель оппозиционного «Единого национального движения» и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия проголосовал на выборах в органы местного самоуправления.
Выйдя с избирательного участка, он подошел к журналистам и призвал граждан принять участие в голосовании, сообщает SOVA. По словам политика, сегодня, как никогда, важно, чтобы каждый гражданин обозначил свою позицию.
«Думаю, тем, кто не хочет, чтобы в стране продолжился беспредел, чтобы сохранялся олигархический строй, чтобы несправедливость была опорой власти, будет легко сделать свой выбор», - заявил Мелия, добавив, что 2 октября будет написана очень важная страница в истории независимой Грузии.
- Сегодня, 2 октября, в стране проходят выборы в органы местного самоуправления, которые оппозиция называет «референдумом». Оппоненты власти считают, что граждане должны будут объявить правительству вотум недоверия и обещают акции протеста в случае фальсификаций.
В Грузии выявлено 1826 новых случаев коронавируса, скончались 29 пациентов
В Грузии выявлено 1826 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране выздоровели 795 человек. За сутки от коронавируса умерли 29 пациентов.
За последние 24 часа в стране было проведено 51 248 тестов, в том числе 32 405 - с экспресс-тестом на антигены и 18 843 - с ПЦР-тестом. Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 3,56%, за последние 14 дней - 5,49%, за последние 7 дней - 4,93%.
Из 1826 новых случаев заражения, выявленных в Грузии за последние 24 часа: 596 случаев приходятся на Тбилиси, в Аджарии - 85, в Имерети - 362, в Квемо Картли - 96, в Шида Картли - 82, в Гурии - 38, в Самегрело - Земо Сванети - 163, в Кахети - 289, в Мцхета-Мтианети - 50, в Самцхе-Джавахети - 32, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 33.
Всего в Грузии выявлено 616 589 случаев заражения коронавирусом, из которых 587 499 человек выздоровели и 9 005 умерли.
Посол ЕС в Грузии: Надеюсь, избиратели смогут проголосовать в спокойной обстановке
По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцель, выборы - это тот день, когда политики должны сохранять спокойствие.
Сегодня он посетил 14-й избирательный участок в Тбилиси, где наблюдал за избирательным процессом. Он дал короткий комментарий журналистам, сосредоточившись на теме выборов. Другие темы комментировать он не стал.
«Сегодня то время, когда политики и комментаторы, и те, кто формируют общественное мнение, должны сохранять спокойствие, а избиратели прийти и выразить свою волю», - заявил дипломат.
По его словам, в последние время в Грузии наблюдается очень высокий уровень поляризации, который сохраняется «в политической жизни Грузии по сей день», о чем он сожалеет.
Политик также выразил надежду на то, что сегодня избиратели смогут проголосовать в спокойной обстановке с соблюдением всех демократических процедур, сообщает «Нетгазети».
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Вашадзе: Мы не должны радоваться задержанию третьего президента Грузии
Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе считает, что для общественности Грузии нет ничего радостного в задержании третьего президента страны. По словам оппозиционного политика, сейчас важно идти по пути примирения.
«Что изменит в грузинской политике приезд Михаила Саакашвили, это мы увидим на выборах. Осталось несколько часов, и увидим. Я искренне скажу, что пока мы - политики, пока мы – люди, нам не следует радоваться задержанию третьего президента. Сейчас главное идти по пути соглашения, примирения, переговоров, развития, а не по пути противостояния и мордобоя», - сказал Вашадзе в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что его команда старается играть роль примирителя и находить пути выхода из кризисных ситуаций, сообщает «Новости-Грузия».
- Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела находятся в судебном производстве.
- В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Георгий Гахария: Это чрезвычайно принципиальные выборы, это выбор между прошлым и будущим
«Это чрезвычайно принципиальные выборы, это выбор между прошлым и будущим», - заявил журналистам кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария после того, как сделал выбор, сообщает Общественный вещатель.
«Сегодня очевидно, особенно после последнего месяца, что мы, все граждане Грузии, делаем выбор между прошлым и будущим, между обновлением и прошлым. Эти две силы, помимо того, что годами подпитывают друг друга, тащат нас в прошлое. Поэтому я уверен, что каждый гражданин Грузии сегодня сделает мудрый и сердечный выбор за будущее.
Хочу призвать каждого гражданина Грузии обязательно пойти на выборы, чтобы вас никто не обманул. Это не просто муниципальные выборы, это выборы обновления, и мы все вместе, особенно в последний месяц, увидели, как далеко может нас завести единоличное правление. Кроме того, следует хорошо понимать, что две силы, которые питают друг друга, тащат страну в прошлое, конечно, при правильном выборе мы должны продвигать страну вперед.
Это чрезвычайно принципиальные выборы, это выбор между прошлым и будущим, и я искренне верю, что каждый гражданин Грузии сегодня чувствует, насколько страна нуждается в обновлении, и он сделает мудрый, сердечный выбор, который будет двигать страну, будь то в первом туре или во втором, главное - двигаться вперед», - заявил Гахария.
По его словам, независимо от того, пройдет он во второй тур или нет, как говорит Гахария: «Я буду везде».
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Михаил Саакашвили в день выборов написал письмо из тюрьмы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом, сообщает SOVA. Его на своей страничке в соцсети Facebook опубликовал гендиректор телеканала Mtavari Arkhi и соратник Саакашвили Ника Гварамия.
«Мои дорогие соратники и мое обожаемое грузинское общество, когда я оставил все в Киеве и приехал, я знал, что с большой вероятностью меня задержат. Задержат по полностью сфабрикованным ложным приговорам, которые в свое время были вынесены, в том числе, по заказу Путина. Ни одна страна в мире не признает этот приговор, кроме России. Но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я очень хотел бы попросить вас всех прийти на избирательные участки, чтобы ни один голос не был потерян, и после этого мы все вместе должны будем защищать результаты референдума. Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа – в наших руках. Я люблю вас. Верный вам Михаил Саакашвили».
- Сегодня, 2 октября, в стране проходят выборы в органы местного самоуправления, которые оппозиция называет «референдумом». Оппоненты власти считают, что граждане должны будут объявить правительству вотум недоверия и обещают акции протеста в случае фальсификаций.
- Напомним, осужденный в Грузии и объявленный в розыск третий президент страны утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. Власти в течение всего дня утверждали, что Саакашвили не покидал Украины, а происходящее называли «клоунадой» и «маскарадом». Но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент не только находится в Грузии, но и уже задержан. Он был помещен в пенитенциарное учреждение города Рустави, где объявил голодовку.
Депутата абхазского парламента обвиняют в стрельбе у здания МВД
Депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия Алмасхана Ардзинба обвиняют в стрельбе у здания Министерства внутренних дел.
В заявлении МВД говорится, что 1 октября, примерно в 00 часов 10 минут Ардзинба на служебной автомашине марки «Hyundai» подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД со стороны берега моря.
По информации ведомства, «выйдя из салона указанной автомашины, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом, из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия - автомата конструкции «Калашникова» предположительно калибра 5,45 мм, выкрикивая содержащие не нормативную лексику в сторону здания МВД Республики Абхазия выражения, Ардзинба А.З. произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении».
В ходе производства осмотра места происшествия у входных ворот МВД были обнаружены и изъяты 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,45 мм.
Ранее МВД обвинило в стрельбе еще одного депутата парламента – Гарри Кокая. Из-за инцидента депутаты собрались на экстренное заседание, а у здания парламента собрались люди, требующие отставки министра внутренних дел.
Иванишвили покинул избирательный участок без комментариев
Основатель партии «Грузинская мечта» и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, сегодня утром принял участие в выборах самоуправления 2021 года. Он проголосовал в 08.30 утра на 4-м избирательном участке в районе Мтацминда.
Иванишвили покинул избирательный участок без комментариев для СМИ. Он не появлялся на публике в предвыборный период, сообщает «Нетгазети».
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
- Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
В Грузии стартовали выборы в органы местного самоуправления
В Грузии в 8:00 по тбилисскому времени открылись избирательные участки на выборах в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
В случае мэров, победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.
Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.
На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Оппозиция называет выборы «референдумом», считая, что на них население фактически объявит вотум недоверия правительству. В апреле 2021 года, при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля «Грузинская мечта» и большая часть оппозиции подписали соглашение о выходе из политического кризиса. Документ предусматривал реформы, а также содержал пункт о том, что если на муниципальных выборах правящей партии не удастся набрать больше 43% голосов, то в стране будут назначены досрочные парламентские выборы. Позже, однако, «Грузинская мечта» из соглашения вышла.
Дню голосования, между тем, предшествовал скандал с возвращением в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили. Утром 1 октября он сообщил, что находится в Батуми. Власти в течение всего дня утверждали, что экс-президент не покидал Украины, а происходящее называли «клоунадой» и «маскарадом». Однако вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили не только находится в Грузии, но и уже задержан. Он был помещен в пенитенциарное учреждение города Рустави, где объявил голодовку, сообщает SOVA.
В Абхазии за сутки выявлено 73 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 262 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 73 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 41 пациент. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 69 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 848 человек. Зарегистрировано 417 летальных случаев. Выздоровели 22 680 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В тюрьму к Михаилу Саакашвили не пустили адвокатов
К задержанному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили не впустили адвокатов – Нику Гварамия и Дмитрия Садзаглишвили, сообщает «Новости-Грузия».
Гварамия, который также является гендиректором оппозиционного телеканала «Мтавари», обратился с просьбой поговорить со своим подзащитным к администрации тюрьмы, однако ему отказали, сославшись на «нерабочие часы».
«Народный защитник после встречи с Саакашвили сообщила, что он объявил голодовку, но нас не пускают к нему. А это очень важное обстоятельство и это сейчас волнует меня больше всего. Объясняют тем, что нерабочие часы. И это понятный аргумент. Я бы попытался убедить его не объявлять голодовку… Кто знает Саакашвили, тот понимает, как трудно его переубедить, но я бы сделал максимум. Однако администрация тюрьмы приняла такое неправильное решение», - сказал Гварамия.
Второй адвокат, Дмитрий Садзеглишвили отметил, что задержание экс-президента - это «неординарная, нестандартная ситуация, поэтому нас должны были впустить к нему в любое время, в течение 24 часов».
- Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси вечером 1 октября, вскоре после того как впервые за восемь лет вернулся на родину.
- Саакашвили два срока занимал пост президента Грузии. В 2013 году, после того как его партия «Национальное движение» проиграла выборы, а еще через год завершился его второй президентский срок, Саакашвили покинул страну - он проживал в Европе и США, а затем обосновался в Украине, где в последние годы занимает пост главы комитета по реформам при президенте.
- Саакашвили в настоящее время не является гражданином Грузии – он лишился его автоматически после того, как не провел процедуру оформления двойного гражданства при получении гражданства Украины. После отъезда Саакашвили правительство «Грузинской мечты» обвинило его в ряде преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.
Госдепартамент США: Мы внимательно следим за ситуацией вокруг Саакашвили
В Госдепартаменте США прокомментировали арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов в беседе с грузинской службой «Голоса Америки» заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией в Тбилиси.
«У нас есть информация о его задержании, и мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем власти Грузии обеспечить условия, при которых г-н Саакашвили будет пользоваться принципом равенства в соответствии с законодательством Грузии и ее международными обязательствами в области прав человека», - заявили в Госдепартаменте.
Ранее сегодня американское издание The Washington Post прокомментировало арест бывшего президента Грузии, написав, что попытки Михаила Саакашвили сплотить грузин могут нарушить планы правящей партии по обеспечению доминирования на муниципальных выборах, результаты которым рассматриваются как вотум доверия правительству и могут привести к досрочным выборам.
Авторы напоминают, что в апреле при посредничестве ЕС власти и оппозиция заключили соглашение, направленное на разрядку политического кризиса. Согласно документу, если на нынешних выборах «Грузинская мечта» наберет меньше 43% голосов, то в 2022 году в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.
«Однако неясно, будет ли соблюдаться сделка с ЕС. В июле «Грузинская мечта» вышла из соглашения, поскольку к тому времени «Единое национальное движение» не подписало его. Оппозиционная партия наконец подписалась в сентябре, и Саакашвили призвал своих сторонников явиться на избирательные участки».
Как пишет Washington Post, широкая улыбка Саакашвили в полиции подчеркнула его склонность к публичной драме, особенно его смелые выходы в «неприветливые места». Далее в материале упоминается «Революция роз» 2003 года, когда он впервые привлек международное внимание, возглавив толпу демонстрантов, ворвавшихся в парламент, и вынудив президента Эдуарда Шеварднадзе бежать.
В 2017 году Саакашвили с толпой сторонников прорвался в Украину из Польши, после того как его лишили украинского гражданства.
«Вернувшись в Грузию, несмотря на то, что ему грозил арест, Саакашвили повторил поступок лидера российской оппозиции Алексея Навального, который вернулся в Москву из Германии в январе, был арестован по прибытии, а затем отправлен в тюрьму», - говорится в статье Washington Post.
Открыты для публики оцифрованные документы Нюрнбергского трибунала
В 75-ю годовщину приговора Нюрнбергского трибунала в отношении главных преступников Третьего рейха в интернете опубликованы тысячи протоколов судебного процесса.
Ученые Стэнфордского университета оцифровали и опубликовали стенограммы выступлений Нюрнбергского процесса. Их теперь сможет увидеть любой желающий в любой точке мира, сообщил немецкий телеканал ARD. В пятницу, 1 октября, исполнилось 75 лет со дня оглашения приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Руководитель кафедры прав человека и международного правосудия Стэнфордского университета Дэвид Коэн и немецкий профессор юриспруденции Дитер Зимона предложили идею открытия архивов для публики еще в 1998 году.
Объем архива, как отмечает «Немецкая волна», превышает 50 терабайтов. В него вошли 5215 протоколов Нюрнбергского процесса, включающие около 270 тысяч оцифрованных страниц бумажных документов. Среди них – стенограммы слушаний на английском, французском, немецком и русском языках, предоставленные обвинением и защитой вещественные доказательства и приговор. По всем документам работает поиск по тексту.
- Создатели доступного оцифрованного архива планируют систематизировать документы и оформить их в виде онлайн-экспозиций с пояснениями.
- Официальные архивы Международного военного трибунала в Нюрнберге были переданы Международному суду ООН (ICJ) в Гааге в 1950 году. Материалы.
- Приговор Нюрнбергского процесса был оглашен 75 лет назад.
- Нюрнбергский процесс стал первым международным уголовным процессом в истории. Суд над высокопоставленными представителями нацистского режима начался 20 ноября 1945 года и завершился после 218 дней слушаний 1 октября 1946 года. Судьи из США, Великобритании, Франции и Советского Союза вынесли двенадцать смертных приговоров (один из них заочно), три приговора о пожизненном и четыре – о длительных сроках лишения свободы. Трое обвиняемых были оправданы.
Владимир Зеленский «следит за сообщениями» о задержании Михаила Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский «следит за сообщениями» о задержании Михаила Саакашвили, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров 1 октября. Об этом сообщает Радіо Свобода.
«Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации», – написал он в своем Фейсбуке.
По его словам, Киев обратился к грузинской стороне за разъяснениями относительно обстоятельств и причин задержания Саакашвили.
«Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михеилу Саакашвили всю необходимую помощь», – добавил Никифоров.
Михеил Саакашвили с 2015 года имеет украинское гражданство и возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.
Ранее 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали после того, как он вернулся на родину.
Омбудсмен: Михаил Саакашвили объявил голодовку
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает себя политзаключенным и объявляет голодовку. Как пишет СОВА, об этом заявила Народный защитник Нино Ломджария, которая навестила политика в пенитенциарном учреждении №12 в городе Рустави, куда экс-президент был доставлен после задержания.
«Что касается объявления голодовки, то он не согласен с вынесенными в его отношении обвинительными приговорами и считает себя политическим заключенным. Он просит встречи с консулом Украины», – сообщила Омбудсмен.
Саакашвили также сообщил Ломджария, что во время задержания обращение с ним было удовлетворительным. Когда экс-президента арестовали, он был один и не оказывал сопротивления.
Почти вся Абхазия осталась без света из-за ЧП на высоковольтной линии
Почти все абоненты в самопровозглашенной республике Абхазия остались без энергоснабжения из-за повреждения на высоковольтной линии (ВЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Черноморэнерго».
«Произошло аварийное отключение ВЛ «Ачгуара». Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП «Черноморэнерго», – говорится в сообщении.
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