Посол США в Грузии побывала наблюдателем на выборах в Марнеули

Посол США в Грузии Келли Дегнан посетила сегодня, 2 октября, в день муниципальных выборов, несколько избирательных участков в Марнеули в качестве наблюдателя, сообщает «Новости-Грузия». В этом районе, заселенном преимущественно этническими азербайджанцами, на выборах нередко фиксируют нарушения.

«Это очень важный день для Грузии, я рада возможности участвовать в качестве наблюдателя на выборах в Марнеули. Я была здесь в октябре прошлого года, и хорошо, что я вернулась, и вижу избирателей. Несмотря на плохую погоду, люди серьезно отнеслись к гражданской ответственности. Это путь, как они выражают свои приоритеты», - сказала посол в беседе с журналистами.

Дегнан подчеркнула, что «свободные и справедливые выборы являются основой истинной демократии».

Сегодня за выборами наблюдают более сотни сотрудников посольств по всей Грузии, отметила Дегнан. По ее словам, за выборами в Грузии внимательно следят и в Вашингтоне.

«У нас 47 групп посольств по всей Грузии, более 100 наших сотрудников участвуют в качестве наблюдателей. У нас также есть люди, которые в настоящее время работают в посольстве и следят за СМИ, консультируясь с местными и международными наблюдателями. Так что мы очень внимательно следим за этим процессом, Вашингтон внимательно следит за процессом. Мы получаем много вопросов от моих коллег в Вашингтоне, включая Госдепартамент, Белый дом, Конгресс. Они также внимательно следят за процессом», - сказала Дегнан.

Посол США также прокомментировала задержание в Тбилиси экс-президента Михаила Саакашвили.

«Что касается Саакашвили, этот процесс и дело станут тестом для судебной системы и правосудия в Грузии, насколько непредвзято, справедливо и открыто он будет проходить. Мы, конечно же, внимательно следим за этим процессом. Надеемся, это будет в соответствии с грузинским законодательством и международными обязательствами», - заявила Дегнан.