Сандра Рулофс проголосовала на выборах в Тбилиси

Бывшая первая леди Грузии, президент благотворительного фонда SOCO Сандра Элизабет Рулофс призвала граждан к активности на муниципальных выборах. Сандра Рулофс сообщила в Facebook, что в 16.00 в Тбилиси, на участке N19, «выполнила свой гражданский долг» и проголосовала.

«Активность очень низкая. Всех призываю принять участие в референдуме!», - написала Сандра Рулофс.

Накануне стало известно, что Сандра Рулофс и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили больше не являются супружеской парой, однако остаются единомышленниками.

Саакашвили и гражданка Голландии Сандра Рулофс состояли в браке с середины 1990-х годов, у них двое сыновей. Через десять лет после замужества Сандра Рулофс получила и грузинское гражданство.

Сандра Рулофс пользовалась большой популярностью в Грузии в качестве первой леди. Она также активно занималась благотворительностью и политикой - баллотировалась в депутаты на местных выборах в 2017 году от основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение», сообщает «Новости-Грузия».

После отъезда из Грузии Михаила Саакашвили в 2013 году Сандра Рулофс продолжала жить в Грузии и воспитывать младшего сына Николоза.

О разводе пары не было известно публично. Накануне, после того, как Саакашвили вернулся в Грузию впервые за восемь лет после отъезда, и был задержан грузинскими властями, на странице политика в соцсети появилось сообщение о том, что он женился на украинке. Избранницей Саакашвили стала 31-летняя Лиза Ясько - депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа».

Несмотря на это обстоятельство, Сандра Рулофс продолжает активно поддерживать политическую позицию Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение».