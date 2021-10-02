Муниципальные выборы в Грузии: и правящая партия, и оппозиция празднуют победу

В Грузии завершилось голосование на муниципальных выборах – избирательные участки закрылись в 20 часов. До тех пор, пока Центральная избирательная комиссия опубликует предварительные официальные данные, крупные телекомпании пытаются предсказать итог выборов по результатам экзитполлов – опросов проголосовавших избирателей на выходе с участков, сообщает «Новости-Грузия».

При этом по опросам проправительственной телекомпании «Имеди» выходит, что правящая партия «Грузинская мечта» лидирует и на пропорциональных выборах, и на выборах мэра столицы. А согласно опросам, проведенным по заказам оппозиционных «Формулы» и «Мтавари», оппозиция в сумме получила больше, чем правящая партия.

Между тем лидеры «Мечты» и оппозиционной партии «Единое национальное движение» уже поздравили своих избирателей с победой на выборах.

Так, премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил общественность с тем, что «Грузинская мечта» побеждает на восьмых подряд выборах:

«Для нас большая часть сегодня победить в восьмой раз. Еще раз поздравляю каждого члена «Грузинской мечты» с этой великой победой. Поздравляю Каху Каладзе, поздравляю всех мэров с достойной победой, Поздравляю нашу партию, нашу страну и наш народ, дорогие друзья.

Сегодняшняя победа принадлежит вам, всей Грузии и нашему населению, нашему дорогому обществу. Я еще раз хочу поблагодарить каждого нашего избирателя, наших соратников, также хочу обратиться к нашим оппонентам, что сегодня мы закончили поляризацию в стране. Сегодня мы завершили эпоху ненависти и лжи, и с завтрашнего дня должна начаться эпоха спокойствия, развития и стабильности».

А председатель ЕНД Ника Мелия напротив, считает, что партия власти проиграла оппозиции, а на выборах мэра Тбилиси будет второй тур:

«Мы сегодня свободно можем сказать, что «Грузинская мечта» вчистую проиграла в столице. Проиграла в политическом центре – столице Тбилиси и сакребуло будет укомплектовано оппозиционными партиями. Мы видели результаты и в голосовании по кандидатуре мэра, здесь, конечно, состоится второй тур, на котором единый оппозиционный фронт обязательно будет в коалиции, как и в сакребуло, на уровне самоуправления в тбилисском муниципалитете».

Если правящая партия намерена отпраздновать победу возле своего центрального офиса, то оппозиция готовится «защищать голоса».

«Сейчас главное - в течение последующих двух часов защитить каждый голос, чтобы каждый голос был обеспечен и не дать возможность манипуляции «Грузинской мечте» везде, не только в Тбилиси. Мы не знаем результатов выборов в масштабах страны. Везде, в масштабах всей страны тысячи наблюдателей, представителей и членов комиссии разных политических партий борются за будущее этой страны, и они нуждаются в поощрении, они нуждаются в поддержке, и дополнительные комментарий будут сделаны позднее», - заявил Мелия.