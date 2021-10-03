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ЕНД лидирует на выборах по пропорциональной системе в 11 городах
Самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение» лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы (сакребуло) в 11 городах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета примерно 40% протоколов.
Согласно предварительным результатам, на первое место ЕДН вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета. В остальных 53 районах лидирует правящая партия «Грузинская мечта», передает «Новости-Грузия».
- В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. По данным ЦИК, явка на момент закрытия участков составила 51,92%.
Другие новости дня
В Абхазии выявлено 100 случаев инфицирования коронавирусом, два человека скончались
шедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 349 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 100 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 38 пациентов. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 29 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались два пациента: женщина 85 лет и мужчина 71 года.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 74 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 948 человек. Зарегистрировано 419 летальных случаев. Выздоровели 22 805 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Предварительные результаты ЦИК Грузии: где пройдут вторые туры выборов мэров?
Вторые туры выборов мэров пройдут как минимум в 20 городах Грузии, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Согласно этим результатам, вторые туры будут назначены в пяти крупнейших городах страны: Тбилиси, Рустави, Батуми, Зугдиди и Кутаиси. Во всех случаях борьба будет продолжаться между кандидатами правящей «Грузинской мечты» и крупнейшей оппозиционной партией страны «Единое национальное движение», передает «Новости-Грузия».
Тбилиси
- Каха Каладзе «Грузинская мечта» - 45,5%;
- Ника Мелия «Единое национальное движение» - 34,13%.
Регион Мцхета-Мтианети
Мцхета
- Дмитрий Зурабишвили «Грузинская мечта» - 54,81%;
- Заал Удумашвили «Единое национальное движение» - 36,06%.
Душети
- Манана Нариманидзе «Грузинская мечта» - 65,97%;
- Леонид Квирквеишвили «Единое национальное движение» - 23,34%.
Тианети
- Георгий Циклаури «Грузинская мечта» - 64,51%;
- Вано Магалашвили «Единое национальное движение» - 31,25%.
Казбеги
- Бакури Авсаджанишвили «Грузинская мечта» - 65,8%;
- Манучари Двалишвили «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» - 21,14%.
Регион Имерети
Кутаиси
- Хатия Деканоидзе «Единое национальное движение» - 43,75%;
- Иосиф Хахалеишвили «Грузинская мечта» - 41,86%.
Багдати
- Александр Давитулиани «Грузинская мечта» - 49,52%;
- Георгий Робакидзе «Единое национальное движение» - 36,19%.
Чиатура
- Гиви Модебадзе «Грузинская мечта» - 35,65%;
- независимый кандидат Нодар Чачанидзе - 35,65%.
Цхалтубо
- Геннадий Баланчивадзе «Грузинская мечта» - 47,86%;
- Заза Метревели «Единое национальное движение» - 43,64%.
Сачхере
- Леван Иванашвили «Грузинская мечта» - 89,79%;
- Ирина Грдзелишвили «Единое национальное движение» - 10,21%.
Самтредия
- Давид Бахтадзе «Грузинская мечта» - 60,29%;
- Мамука Бибилеишвили «Единое национальное движение» - 34,49%.
Терджола
- Лаша Гогиашвили «Грузинская мечта» - 53,48%;
- независимый кандидат Бежан Буцхрикидзе - 42,62%.
Ткибули
- Давид Черкезиашвили «Грузинская мечта» - 53,87%;
- Бесики Зосиашвили «Единое национальное движение» - 36,37%.
Вани
- Александр Гогоришвили «Грузинская мечта» - 64,81%;
- Бадри Мебуришвили «Единое национальное движение» - 35,19%.
Харагаули
- Коба Лурсманашвили «Грузинская мечта» - 57,88%;
- Давид Маглаперидзе «Единое национальное движение» - 26,93%.
Хони
- Ладо Джурхадзе «Грузинская мечта» - 60,43%;
- Зураб Джибухая «Европейская Грузия» - 39,57%.
Зестафони
- Васил Гвелесиани «Грузинская мечта» - 53,88%;
- Бакар Хиджакадзе «Единое национальное движение» - 34,47%.
Регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети
Амбролаури
- Звиад Мхеидзе «Грузинская мечта» - 59,53%;
- Элгуджа Гургенидзе «Единое национальное движение» - 15,69%.
Они
- Серго Хидешели «Грузинская мечта» - 55,41%;
- Имеда Мишвилдишвили «За Грузию» - 32,04%.
Цагери
- Георгий Немсадзе «Грузинская мечта» - 49,34%;
- Бессарион Бенделиани «За Грузию» - 35,02%.
Лентехи
- Гия Ониани «Грузинская мечта» - 78,93%;
- Джамлат Гвидиани «За Грузию» - 21,07%.
Регион Самегрело – Земо-Сванети
Зугдиди
- Анзор Мелия «Единое национальное движение» - 47,76%;
- Мамука Цоцория «Грузинская мечта» - 40,43%.
Цаленджиха
- Георгий Харчилава «Единое национальное движение» - 41,02%;
- Гога Гулордава «Грузинская мечта» - 37,17%.
Чхороцху
- Дато Гогуа «Грузинская мечта» - 46,53%;
- Бадри Карчава «Единое национальное движение» - 34,9%.
Хоби
- Давид Букия «Грузинская мечта» - 46,56%;
- Бесики Шенгелия «Единое национальное движение» - 35,24%.
Сенаки
- Коба Накопия «Единое национальное движение» - 40,06%;
- Вахтанг Гаделия «Грузинская мечта» - 41,53%.
Мартвили
- Торнике Джанашия «Грузинская мечта» - 42,41%;
- Теймураз Джанашия «Единое национальное движение» - 37,92%.
Поти
- Бека Вачарадзе «Грузинская мечта» - 47,73%;
- Гиги Угулава «Единое национальное движение» - 37,44%.
Абаша
- Гига Габелая «Грузинская мечта» - 54,31%;
- Нугзар Циклаури «Единое национальное движение» - 32,99%.
Местия
- Капитон Жоржолиани «Грузинская мечта» - 64,34%;
- Гига Гуледани «Лело» - 10,65%.
Регион Гурия
Озургети
- Автандил Талаквадзе «Грузинская мечта» - 42,03%;
- независимый кандидат Константин Шарашенидзе - 28,53%.
Ланчхути
- Александр Саришвили «Грузинская мечта» - 61,93%;
- Элгуджа Каландаришвили «Единое национальное движение» - 24,02%.
Чохатаури
- Давид Шарашидзе «Грузинская мечта» - 61,86%;
- Нона Сихарулидзе «Единое национальное движение» - 21,82%.
Аджарская АР
Батуми
- Георгий Киртадзе «Единое национальное движение» - 42,34%;
- Арчил Чиковани «Грузинская мечта» - 41,49%.
Кобулети
- Леван Зоидзе «Грузинская мечта» - 53,05%;
- Бондо Тедорадзе «Единое национальное движение» - 38,24%.
Хелвачаури
- Заза Даисамидзе «Грузинская мечта» - 42,9%;
- Миша Болквадзе «Единое национальное движение» - 41,18%.
Кеда
- Роланд Беридзе «Грузинская мечта» - 56,66%;
- Рамин Беридзе «Единое национальное движение» - 35,51%.
Шуахеви
- Омар Такидзе «Грузинская мечта» - 57,09%;
- Роин Зоидзе «Единое национальное движение» - 33,03%.
Хуло
- Вахтанг Беридзе «Грузинская мечта» - 57,09%;
- Гогита Соломонидзе «Единое национальное движение» - 36,43%.
Регион Квемо-Картли
Рустави
- Давид Киркитадзе «Единое национальное движение» - 44,53%;
- Нино Лацабидзе «Грузинская мечта» - 44,34%.
Гардабани
- Давид Каргаретели «Грузинская мечта» - 60,71%;
- Бесики Кахабришвили «Единое национальное движение» - 36,87%.
Марнеули
- Кенан Омаров «Грузинская мечта» - 68,26%;
- Эльдар Мустафаев «Единое национальное движение» - 28,17%.
Болниси
- Давид Шеразадишвили «Грузинская мечта» - 72,55%;
- Вахтанг Чагелишвили «Единое национальное движение» - 27,45%.
Дманиси
- Коба Мурадашвили «Грузинская мечта» - 52,6%;
- Георгий Татуашвили «Единое национальное движение» - 47,4%.
Цалка
- Илия Хабадзе «Грузинская мечта» - 55,39%;
- Руслан Хуцишвили «Единое национальное движение» - 23,28%.
Тетрицкаро
- Георгий Циклаури «Грузинская мечта» - 64,51%;
- Вано Магалашвили «Единое национальное движение» - 31,25%.
Регион Кахети
Телави
- Леван Андриашвили «Грузинская мечта» - 47%;
- Георгий Ботковели «Единое национальное движение» - 44,88%.
Ахмета
- Александр Пицхелаури «Грузинская мечта» - 52,99%;
- Зураб Отиашвили «Единое национальное движение» - 47,01%.
Кварели
- Гиви Зауташвили «Грузинская мечта» - 57,91%;
- Александр Мчедлишвили «Единое национальное движение» - 34,33%.
Лагодехи
- Джандо Мдивнишвили «Грузинская мечта» - 69,62%;
- Малхаз Нозадзе «Третья сила» - 30,38%.
Гурджаани
- Зураб Утиашвили «Грузинская мечта» - 60,83%;
- Серги Какалашвили «Единое национальное движение» - 39,17%.
Сагареджо
- Автандил Гуликашвили «Грузинская мечта» - 63,97%;
- Серги Какалашвили «Единое национальное движение» - 29,01%.
Сигнахи
- Малхаз Бегиашвили «Грузинская мечта» - 59,59%;
- Заза Папуашвили «Единое национальное движение» - 37,51%.
Дедоплисцкаро
- Николоз Джаниашвили «Грузинская мечта» - 69,77%;
- Заза Папуашвили «Единое национальное движение» - 30,23%.
Регион Самцхе-Джавахети
Ахалцихе
- Ираклий Лазаришвили «Грузинская мечта» - 58,94%;
- Давид Балиашвили «Единое национальное движение» - 26,8%.
Аспиндза
- Ростом Мараквелидзе «Грузинская мечта» - 68,17%;
- Георгий Гиоргадзе «Единое национальное движение» - 31,83%.
Боржоми
- Отар Арболишвили «Грузинская мечта» - 68,4%;
- Гиви Джолборди «Единое национальное движение» - 31,6%.
Адигени
- Гоча Кимадзе «Грузинская мечта» - 64,33%;
- Марех Датиашвили «Единое национальное движение» - 35,67%.
Ахалкалаки
- Мелкон Макарян «Грузинская мечта» - 82,22%;
- Мелик Раисян «Единое национальное движение» - 7,88%.
Ниноцминда
- Анивард Мосоян «Грузинская мечта» - 82,53%;
- независимый кандидат Сурен Мосоян - 12,85%.
2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Явка составила 51,92%.
Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло). Для победы в первом туре кандидату в мэры необходимо набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы. Всего в выборах принимали участие 43 партии.
Предварительные данные ЦИК определили лидерство «Грузинской мечты» на муниципальных выборах
Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на муниципальных выборах с 48,56% голосов избирателей. Таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии после обработки бюллетеней с 38,63% участков.
Самая крупная оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» набирает 32,32%. На третьем месте – партия экс-премьера Георгия Гахария «Для Грузии» с 6,87% голосов.
Голоса между остальными партиями голоса, по предварительным данным ЦИК, распределились в следующем порядке:
- «Гирчи больше свободы» - 4,8%;
- «Лело» - 2,6%;
- Европейская Грузия» - 1,82%;
- «Альянс патриотов Грузии» - 1,42%;
- «Третья сила» - 1,27%;
- «Лейбористская партия Грузии» - 1,25%;
- «Гирчи – больше свободы» - 1,04%;
- «Граждане» - 0,61%;
- «Для народа» - 0,6%.
Главной интригой муниципальных выборов было то, сможет ли правящая «Грузинская мечта» набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно соглашению Шарля Мишеля. Хотя партия власти в одностороннем порядке вышла из договора за три месяца до выборов, оппозиция продолжила называть их референдумом.
ЦИК: На выборах мэра Тбилиси лидирует Каладзе, однако победа в первом туре маловероятна
На выборах мэра Тбилиси лидирует кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, однако, скорее всего, победить в первом же туре ему не удастся. Таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии после обработки бюллетеней с 41,61% участков в столице.
Предварительные результаты муниципальных выборов ЦИК представил спустя 11 часов после закрытия избирательных участков. Согласно им, Каладзе набирает 45,5% голосов, а его основной конкурент, председатель крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ника Мелия – 34,13%. Экс-премьер Георгий Гахария, баллотирующийся на пост мэра Тбилиси от своей партии «За Грузию», по предварительным данным, набирает 8,97%.
Между остальными кандидатами голоса распределились следующим образом:
- Анна Бибилашвили - «Лело» - 2,41%;
- Георгий Ломия - «Альянс патриотов Грузии» - 1,51%;
- Анна Долидзе - «Для народа» - 4,35%;
- Михаил Кумсишвили - Лейбористская партия Грузии - 0,82%;
- Аринзе Ричард Огбунуджу - «Наша единая Грузия» - 0,61%;
- Заза Хатиашвили - «Свободная Грузия» - 0,39%;
- Тамара Кекенадзе - «Третья сила» - 0,6%;
- Георгий Гачечиладзе - «Партия зеленых» - 0,18%;
- Георгий Кутателадзе - «Грузия» - 0,15%;
- Георгий Лагидзе - «Будущая Грузия» - 0,12%;
- Евгений Гвиниашвили - «Социалистическая партия трудящихся» - 0,09%;
- Теймураз Бобохидзе - «Мамули» - 0,08%;
- Кетеван Накашидзе - «За социальную справедливость» – 0,08%.
2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).
Сакребуло комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.
Избирательные участки закрылись в 20:00. По данным ЦИК Грузии, явка к тому времени составила 51,92%.
Во Франции раскрыто дело серийного убийцы, прятавшегося 35 лет
Во Франции раскрыта одна из самых громких криминальных загадок последних десятилетий. Идентифицирован серийный убийца по прозвищу «Рябой» (Le grêlé), в 1980-х и 1990-х он совершил несколько убийств и изнасилований. Преступником оказался бывший жандарм и полицейский. Франсуа Веров находился в бегах 35 лет, дело оставалось одним из самых громких нераскрытых дел, которые расследовала парижская уголовная полиция.
Следствие располагало фотороботом подозреваемого, составленным еще в 1980-х годах после изнасилования и убийства в Париже 11-летней девочки.
Как сообщает Международное французское радио, полиция располагала образцами ДНК с мест преступления, благодаря которым и удалось выявить серийного убийцу.
Дело удалось раскрыть после того, как следователи решили проверить на причастность к преступлениям бывших сотрудников жандармерии парижского региона.
В последние месяцы следователи начали собирать образцы ДНК у 750 бывших военных, служивших в жандармерии парижского региона, а также вызывать их на опрос. Франсуа Веров, 1962 года рождения, был среди тех, кто 24 сентября получил повестку. 27 сентября его жена заявила о пропаже мужа. Тело бывшего жандарма нашли в минувшую среду, 29 сентября, в съемной квартире в Ле Гро-дю-Руа на юге Франции.
Он оставил предсмертную записку, в которой раскаивался в содеянном.
ЦИК Грузии отчитался о нарушениях в день выборов
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли в основном в спокойной обстановке. Об этом заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.
«В течение дня в связи с голосованием в окружные избирательные комиссии поступило 366 жалоб. Большинство из них касаются процедурных недочетов, и потребовано возложить на членов комиссии дисциплинарную ответственность», - заявила Иоселиани.
Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, в свою очередь отметил, что на всех избирательных участках в день голосования велось видеонаблюдение. В ближайшее время с записями сможет ознакомиться и общественность.
Детальную информацию в связи с поступившими жалобами в ЦИК обещают сообщить позднее, передает Общественный вещатель.
- 2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).
- Сакребуло комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.
- Избирательные участки закрылись в 20:00. По данным ЦИК Грузии, явка к тому времени составила 51,92%.
Местные выборы в Грузии: окончательные данные экзитполов по партиям
Грузинские телекомпании публикуют окончательные результаты экзитполов по итогам выборов в органы местного самоуправления (партийные рейтинги).
Согласно этим опросам, лидирует правящая партия «Грузинская мечта», а второе место занимает партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили.
По данным телекомпаний «Формула» и «Имеди», «Грузинская мечта» на местных выборах получает больше 43% голосов. План Шарля Мишеля, подписанный в апреле (в июле «Мечта» отказалась от него), содержал пункт о том, что если на муниципальных выборах правящей партии не удастся набрать больше 43% голосов, то в стране будут назначены досрочные парламентские выборы. Телекомпания «Мтавари» опубликовала партийные рейтинги лишь по Тбилиси.
Данные экзитпола, проведенного компанией Edison Research по заказу телекомпании «Формула» (по Грузии, 20:00)
- «Грузинская мечта» 46%
- «Единое национальное движение» 33%
- «За Грузию» 6%
- «Европейская Грузия» 2%
- «Лело» 2%
- «Гирчи – Больше свободы» 2%
- «Третья сила – Стратегия агмашенебели» 1%
- «Граждане» 1%
- «Альянс патриотов» 1%
- Лейбористская партия 1%
- «Гирчи» 1%
- «Дроа» 1%
- «Движение за Грузию» 1%
Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу телекомпании «Мтавари» (по Тбилиси, 20:00)
- «Грузинская мечта» 38,5%
- «Единое национальное движение» 31.9%
- «За Грузию» 7,7%
- «Гирчи – Больше свободы» 4.8%
- «Лело» 3.7%
- «Для народа» 2.3%
- «Гирчи» 2.2%
- «Граждане» 1.3%
- «Европейская Грузия» 1%
- Другие партии 6.6%
Данные экзитпола, проведенного компанией Gorbi по заказу телекомпании «Имеди» (по всей Грузии, 18:00)
- «Грузинская мечта» 47.6%
- «Единое национальное движение» 27.1%
- «За Грузию» 6.8%
- «Лело» 2.8%
- «Гирчи – Больше свободы» 2.8%
- «Европейская Грузия» 2.6%
- Лейбористская партия 1.8%
- «Альянс патриотов» 1.6%
- «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» 1.3%
- «Граждане» 1%
- «Гирчи» 0.9%
- Другие партии 3.7%
Выборы мэра Тбилиси: окончательные данные экзитполов
Грузинские телекомпании публикуют результаты экзитполов по итогам выборов мэра Тбилиси.
Данные экзитпола, проведенного компанией Edison Research по заказу телекомпании «Формула» (20:00)
- Каха Каладзе, «Грузинская мечта» 44%
- Ника Мелия, «Единое национальное движение» 40%
- Георгий Гахария, «За Грузию» 7%
- Анна Долидзе, «Для народа» 5%
- Георгий Ломия, «Альянс Патриотов» 1%
- Анна Бибилашвили, «Лело» 1%
- Аринзе Ричард Огбунуджу, «Наша объединенная Грузия» 1%
- Тамар Кекенадзе, «Третья сила» 1%
Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу телекомпании «Мтавари» (20:00)
- Каха Каладзе, «Грузинская мечта» 40.5%
- Ника Мелия, «Единое национальное движение» 39.9%
- Георгий Гахария, «За Грузию» 8.9%
- Анна Долидзе, «Для народа» 4.1%
- Анна Бибилашвили, «Лело» 2.5%
- Другие кандидаты 4.1%
Данные экзитпола, проведенного компанией Gorbi по заказу телекомпании «Имеди» (18:00)
- Каха Каладзе, «Грузинская мечта» 51.3%
- Ника Мелия, «Единое национальное движение» 34.6%
- Георгий Гахария, «За Грузию» 5.6%
- Анна Долидзе, «Для народа» 3.1%
- Анна Бибилашвили, «Лело» 2%
Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов.
Явка на муниципальных выборах в Грузии составила почти 52%
В Грузии явка на голосование в ходе выборов в органы местного самоуправления составила 51,92%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани.
«Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 1 815 776 избирателей», - уточнила Иоселиани.
Активность избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления, проходивших в 2017 году, была значительно ниже – 45,65% к 20:00.
Для сравнения, парламентские выборы 2020 года прошли при явке 56,11%, сообщает «Новости-Грузия».
- 2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).
- Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.
Элене Хоштария: Очень скоро у Тбилиси будет коалиционное правление
«Очень важно, столица сказала наше слово. Люди вышли и победили «Грузинскую мечту», - об этом заявила журналистам председатель партии «Дроа» Элене Хоштария, передает «ИнтерпрессНьюс».
По ее словам, очень скоро у Тбилиси будет коалиционное правление.
«Это самое важное, коалиция победила «Грузинскую мечту» в столице. Сейчас наша общая задача заключается в том, чтобы защитить голоса в ближайшие 2 часа. Представляю взволнованных представителей «Грузинской мечты». Поэтому сейчас мы все защищаем голоса на участках. Очень скоро у Тбилиси будет коалиционное правление», - заявила Хоштария.
По ее словам, не существует исследования «Грузинской мечты», поскольку самое надежное исследование от Ipsos.
Согласно результатам экзитпола, проведенного компанией Ipsos по заказу телекомпании «Мтавари», на выборах самоуправления по результатам предварительного опроса, голоса между партиями распределились следующим образом:
- «Грузинская мечта» – 38,6%
- «Национальное движение» – 33%
- «За Грузию» – 7,6%
- «Гирчи – Больше свободы» - 4,8%
- «Лело» – 4%
- «Для народа» - 2%
- «Гирчи» - 1,6%
- «Граждане» -1,1%
- «Европейская Грузия» - 1%
- «Лейбористская партия» - 1,0%
- «Альянс патриотов» - 0,9%
- «Третья сила» - 0,8%.
Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об «уходе из политики»
Президент Филиппин Родриго Дутерте неожиданно решил уйти из политики. Сообщившие об этом западные СМИ припоминают филиппинскому лидеру и призывы убивать наркоторговцев, и хамские разговоры с другими лидерами, и частое употребление выражений вроде «сукин сын».
Как отмечает Би-би-си, Дутерте не может баллотироваться на второй президентский срок по конституции. Но он мог бы стремиться занять пост вице-президента. Однако в субботу на официальном мероприятии в Маниле, где ожидалась его регистрация для участия в выборах, он заявил об отказе регистрироваться. По словам Дутерте, баллотироваться на пост вице-президента было бы нарушением конституции.
Наблюдатели, однако, не верят, что Дутерте окончательно уйдет из политики. Говорят, что в его намерения, вероятно, входит продвижение по политической лестнице своей дочери.
Муниципальные выборы в Грузии: и правящая партия, и оппозиция празднуют победу
В Грузии завершилось голосование на муниципальных выборах – избирательные участки закрылись в 20 часов. До тех пор, пока Центральная избирательная комиссия опубликует предварительные официальные данные, крупные телекомпании пытаются предсказать итог выборов по результатам экзитполлов – опросов проголосовавших избирателей на выходе с участков, сообщает «Новости-Грузия».
При этом по опросам проправительственной телекомпании «Имеди» выходит, что правящая партия «Грузинская мечта» лидирует и на пропорциональных выборах, и на выборах мэра столицы. А согласно опросам, проведенным по заказам оппозиционных «Формулы» и «Мтавари», оппозиция в сумме получила больше, чем правящая партия.
Между тем лидеры «Мечты» и оппозиционной партии «Единое национальное движение» уже поздравили своих избирателей с победой на выборах.
Так, премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил общественность с тем, что «Грузинская мечта» побеждает на восьмых подряд выборах:
«Для нас большая часть сегодня победить в восьмой раз. Еще раз поздравляю каждого члена «Грузинской мечты» с этой великой победой. Поздравляю Каху Каладзе, поздравляю всех мэров с достойной победой, Поздравляю нашу партию, нашу страну и наш народ, дорогие друзья.
Сегодняшняя победа принадлежит вам, всей Грузии и нашему населению, нашему дорогому обществу. Я еще раз хочу поблагодарить каждого нашего избирателя, наших соратников, также хочу обратиться к нашим оппонентам, что сегодня мы закончили поляризацию в стране. Сегодня мы завершили эпоху ненависти и лжи, и с завтрашнего дня должна начаться эпоха спокойствия, развития и стабильности».
А председатель ЕНД Ника Мелия напротив, считает, что партия власти проиграла оппозиции, а на выборах мэра Тбилиси будет второй тур:
«Мы сегодня свободно можем сказать, что «Грузинская мечта» вчистую проиграла в столице. Проиграла в политическом центре – столице Тбилиси и сакребуло будет укомплектовано оппозиционными партиями. Мы видели результаты и в голосовании по кандидатуре мэра, здесь, конечно, состоится второй тур, на котором единый оппозиционный фронт обязательно будет в коалиции, как и в сакребуло, на уровне самоуправления в тбилисском муниципалитете».
Если правящая партия намерена отпраздновать победу возле своего центрального офиса, то оппозиция готовится «защищать голоса».
«Сейчас главное - в течение последующих двух часов защитить каждый голос, чтобы каждый голос был обеспечен и не дать возможность манипуляции «Грузинской мечте» везде, не только в Тбилиси. Мы не знаем результатов выборов в масштабах страны. Везде, в масштабах всей страны тысячи наблюдателей, представителей и членов комиссии разных политических партий борются за будущее этой страны, и они нуждаются в поощрении, они нуждаются в поддержке, и дополнительные комментарий будут сделаны позднее», - заявил Мелия.
Каладзе: Если вы не верите результатам наших экзитполов, то можете дождаться данных ЦИК
«Если вы не верите результатам наших экзитполов, то можете дождаться данных ЦИК», - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на пресс-конференции в офисе «Грузинской мечты» после объявления данных экзитполов.
Каладзе называет «своими» экзитполами опросы, которые провела компания GIRBI от имени телекомпании «Имеди», согласно данным который действующий мэр выиграет выборы в первом же туре.
«Сегодняшней победой «Грузинской мечты» победила Грузия, ее стабильность, мир, прогресс и развитие», - сказал Каладзе.
По его словам, выборы прошли в мирной обстановке, «за исключением умышленных провокаций со стороны журналистов».
«Не раздражайтесь, вы должны смириться с проигрышем, это успех этой страны. Не нервничайте», - сказал Каладзе, обращаясь к представителям СМИ.
В Рустави на части избирательных участков отключили электроэнергию
В Рустави на части избирательных участков отключили электроэнергию. На избирательные участки №14 и №15 электроэнергия не подается около часа. Как передает корреспондент грузинской службы Радио Свобода, в настоящее время они получают электроэнергию от генератора.
Компания Energo-Pro Georgia выступила с заявлением по поводу отключения электроэнергии. По данным компании, из-за аварии на одной из линий электропередач в Рустави было отключено электричество на нескольких избирательных участках, однако в результате оперативного реагирования электроснабжение большинства избирательных участков вскоре было восстановлено.
«На данный момент электричество не подается только на 14-й и 15-й избирательные участки. «Техническая служба Energo-Pro Georgia работает в аварийном режиме, в ближайшее время будет включена альтернативная линия электропередач и электричество будет подано на указанные территории», - говорится в сообщении.
На Рикотском перевале обрушился склон, граждане не могут попасть на выборы
Граждане Грузии, ехавшие из восточной части Грузии в западную, чтобы проголосовать на выборах в органы местного самоуправления, не могут преодолеть Рикотский перевал, передает SOVA.
Как сообщают в Департаменте автомобильных дорог Грузии, в районе участка Рикоти, около 155-го километра трассы Тбилиси-Леселидзе, произошло обрушение склона. Движение остановлено уже более 4 часов.
«На данный момент работает одна сторона автомобильной магистрали», - заявляют в ведомстве.
«Когда начинаем праздновать» – Джапаридзе подшутил над членами «Грузинской мечты». ВИДЕО
Лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе подшутил над членами «Грузинской мечты» в день муниципальных выборов. Оппозиционный политик заверил их, что примет участие в праздничном мероприятии, к которому с самого утра готовится правящая команда.
Джапаридзе с гитарой пришел к центральному офису ГМ, где в течение всего дня продолжался монтаж большой концертной сцены – судя по всему, чтобы начать отмечать победу партии власти сразу после закрытия избирательных участков и объявления результатов экзит-полов.
У собравшихся возле офиса сторонников и членов ГМ лидер «Гирчи» решил выяснить, в котором часу начнется праздник и когда ему приходить на «саундчек», то есть проверку звука, которую обычно проводят перед концертом. Вопросы оппозиционера многих ввели в замешательство.
В конце концов, лидеру оппозиции ответил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе. Он сообщил, что праздник начнется в восемь часов. В ответ Джапаридзе заявил, что «придет на саундчек в семь», сообщает «Новости-Грузия».
- Ранее в «Грузинской мечте» заявили о том, что убедительную победу на выборах в органы местного самоуправления одерживает правящая партия, а не оппозиция. «У нас достаточно высокая активность. Данные, которые есть у нас, свидетельствуют о том, что уже в восьмой по счету раз «Грузинская мечта» одержит убедительную победу», - сказал на брифинге в офисе партии Шалва Папуашвили.
Ираклий Гарибашвили: «Национальное движение» хотело референдума и получило его
«Согласно имеющимся данным, наша партия и кандидаты убедительно и с большим преимуществом побеждают во всех муниципалитетах, но требуется голос каждого из вас, чтобы еще больше закрепить эту победу, и политическая сила, построенная на ненависти и лжи, получила решающее поражение», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Общественный вещатель.
Как отметил премьер-министр, этот день определит развитие столицы и регионов на ближайшие четыре года.
«Хочу вам сказать, что «Национальное движение» - главная деструктивная сила и главный источник дестабилизации нашей страны - сегодня полностью деморализовано и рухнуло. По имеющимся данным, наша партия и кандидаты убедительно и с большим преимуществом выигрывают во всех муниципалитетах, но нужен голос каждого из вас, чтобы еще больше закрепить эту победу и нанести решающее поражение политической силе, построенной на ненависти и лжи.
Друзья, это необходимое условие для окончательного установления политического спокойствия и стабильности в нашей стране, чтобы успокоить наш народ. Это также необходимое условие для необратимого экономического развития нашей страны, для решения социальных проблем нашего населения и в общем для дальнейшего укрепления внешнеполитических позиций страны», - сказал Ираклий Гарибашвили.
Премьер-министр призвал граждан зафиксировать свой выбор и внести свой вклад в развитие государства.
- Сегодня, 2 октября, в стране проходят выборы в органы местного самоуправления, которые оппозиция называет «референдумом». Оппоненты власти считают, что граждане должны будут объявить правительству вотум недоверия и обещают акции протеста в случае фальсификаций.
Муниципальные выборы в Грузии: в 17:00 явка составила 41,35%
На выборах в органы местного самоуправления в Грузии по состоянию на 17:00 проголосовали 1 446 218 избирателей. Таким образом явка составила 41,35%.
В 2020 году на парламентских выборах явка к 17:00 составляла 45,77%. В 2017-м – на предыдущих выборах в органы местного самоуправления – 36,71%. А на парламентских выборах 2016 года – 42.04%.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
Активист Лейбористской партии ранен на 52-м избирательном участке в Марнеули
Активист Лейбористской партии Грузии был ранен на 52-м избирательном участке в селе Даштапа Марнеульского района. Сообщается, что ранение ему было нанесено холодным оружием.
В пресс-службе Лейбористской партии подтвердили грузинской службе Радио Свобода факт ранения активиста партии Эйваза Мамедова. Лейбористская партия обвиняет в произошедшем активиста «Грузинской мечты».
Пострадавшего доставили в одну из клиник Марнеули. По словам родственников Эйваза Мамедова, ранение серьезное, сейчас он проходит лечение в клинике.
На данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента. На месте мобилизована полиция.
В Южной Осетии выявили 114 новых заболевших коронавирусом
Югосетпотребнадзор сообщил о новых данных заболевания коронавирусом, зафиксированных за минувшие сутки.
Как сообщила информагентству «Рес» в субботу глава ведомства Марина Кочиева, по результатам проведенных исследований из 362 проб, 114 показали положительный результат.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1009 человек, 30 человек сняты с учета за сутки», - сказала Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 6239 человек, 5230 - выздоровели. Всего за время пандемии в самопровозглашенной республике Южная Осетия было проведено 38418 исследований на коронавирусную инфекцию.
Бывший владелец Черкизовского рынка попросил политического убежища в Черногории
Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов запросил политического убежища в Черногории. Об этом сообщает местная газета Vijesti со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Это может поставить под вопрос его экстрадицию, отмечает издание. Предприниматель был задержан в Подгорице 1 октября по запросу Москвы и в субботу арестован. В России он обвиняется в организации заказных убийств, ему грозит пожизненное заключение.
Исмаилов был одним из самых богатых людей в России. В 2012 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 800 миллионов долларов. Он был основателем бизнес-группы АСТ. Ей принадлежали крупнейший в России Черкизовский рынок, ресторан «Прага» на Арбате в центре Москвы, гостиничный бизнес и издательства. Предпринимателю принадлежал отель «Мардан Палас» в Анталии, строительство которого оценивали в полтора миллиарда долларов.
СМИ неоднократно связывали Черкизовский рынок с организованной преступностью. Проблемы с бизнесом у Исмаилова начались в 2009 году. Тогда правоохранительные органы провели обыски на Черкизовском рынке и в офисах Исмаилова.
Это случилось после того, как премьер-министр России Владимир Путин заявил на заседании правительства, что на одном из рынков скопились контрабандные товары больше чем на 2 миллиарда долларов. «Борьба [с контрабандой] вроде бы ведется, а результатов чего-то мало, заявил тогда премьер-министр. - Результатом борьбы должны быть посадки в тюрьму. Где посадки?»
Рынок был закрыт, на его месте власти Москвы пообещали построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Вместо этого там были возведены жилые дома общей площадью больше ста тысяч квадратных метров.
В 2015 году Исмаилов был признан банкротом. В 2017 году - заочно арестован по делу убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорен его брат Рафик. Исполнитель преступления пошел на сделку со следствием и получил 13 лет колонии. Защита Тельмана Исмаилова утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.
Сандра Рулофс проголосовала на выборах в Тбилиси
Бывшая первая леди Грузии, президент благотворительного фонда SOCO Сандра Элизабет Рулофс призвала граждан к активности на муниципальных выборах. Сандра Рулофс сообщила в Facebook, что в 16.00 в Тбилиси, на участке N19, «выполнила свой гражданский долг» и проголосовала.
«Активность очень низкая. Всех призываю принять участие в референдуме!», - написала Сандра Рулофс.
Накануне стало известно, что Сандра Рулофс и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили больше не являются супружеской парой, однако остаются единомышленниками.
Саакашвили и гражданка Голландии Сандра Рулофс состояли в браке с середины 1990-х годов, у них двое сыновей. Через десять лет после замужества Сандра Рулофс получила и грузинское гражданство.
Сандра Рулофс пользовалась большой популярностью в Грузии в качестве первой леди. Она также активно занималась благотворительностью и политикой - баллотировалась в депутаты на местных выборах в 2017 году от основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение», сообщает «Новости-Грузия».
После отъезда из Грузии Михаила Саакашвили в 2013 году Сандра Рулофс продолжала жить в Грузии и воспитывать младшего сына Николоза.
О разводе пары не было известно публично. Накануне, после того, как Саакашвили вернулся в Грузию впервые за восемь лет после отъезда, и был задержан грузинскими властями, на странице политика в соцсети появилось сообщение о том, что он женился на украинке. Избранницей Саакашвили стала 31-летняя Лиза Ясько - депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа».
Несмотря на это обстоятельство, Сандра Рулофс продолжает активно поддерживать политическую позицию Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение».
Глава Северной Осетии определился с кандидатурой на пост премьера
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло определился с кандидатурой председателя правительства республики. В парламент направлена кандидатура полномочного представителя Северной Осетии при президенте РФ Бориса Джанаева.
Этот выбор стал весьма неожиданным для политических элит и общества. В последнее время на различном уровне активно обсуждались фигуры ректора госуниверситета Алана Огоева, вице-премьера Алана Ужегова и бывшего вице-премьера и заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Олега Хацаева. Однако в итоге выбор пал на Бориса Джанаева, появившегося в правительственных структурах еще в 2015 году при Тамерлане Агузарове.
Североосетинский политолог Руслан Леков указывает на то, что Борис Джанаев стал неожиданной кандидатурой.
«Все ожидали появления какой-то глыбы, которая смогла бы сбалансировать такую колоду, которую собрал Меняйло. Сюда же отнесем вице-премьеров Алана Ужегова и Мурата Агузарова, главу Минсельхоза Казбека Вазиева (ему пророчат назначение на пост вице-премьера), которые также пользуются определенным капиталом и имиджевым ресурсом. Предстоящее назначение Джанаева – это нонсенс. Мне кажется, глава региона нашел с ним понимание, возможно, Меняйло комфортно работать с Джанаевым», - отметил Леков.
- Накануне Сергей Меняйло поблагодарил за работу врио вице-премьера Таймураза Тускаева и попросил его доработать на этом посту еще около 10 дней, до официального назначения Бориса Джанаева. Таймураз Тускаев был премьером еще со времен Тамерлана Агузарова и смог закрепить на этом посту при сменившем его Вячеславе Битарове.
- 19 сентября парламент Северной Осетии подавляющим большинством поддержал кандидатуру Сергея Меняйло на пост главы республики. «За» его кандидатуру проголосовали 57 депутатов. Девять голосов собрала представитель КПРФ Медея Элдзарова, еще два человека поддержали Валерия Баликоева от «Справедливой России».
«Грузинская мечта» анонсировала свою победу на выборах
В «Грузинской мечте» заявляют о том, что убедительную победу на выборах в органы местного самоуправления одерживает правящая партия, а не оппозиция. Ранее председатель «Единого национального движения» Ника Мелия утверждал, что, по их данным, уверенно лидируют оппоненты власти, сообщаети SOVA.
«У нас достаточно высокая активность. Данные, которые есть у нас, свидетельствуют о том, что уже в восьмой по счету раз «Грузинская мечта» одержит убедительную победу», - сказал на брифинге в офисе партии Шалва Папуашвили.
Он призвал сторонников «Грузинской мечты» проявить еще больше активности.
«Вторая половина дня – это момент, когда наши оппоненты начнут очень активно мобилизовать своих избирателей, и мы видим это на разных избирательных участках. Особенно в Тбилиси. Их координаторы находятся рядом с участками. Я обращаюсь к нашим избирателям, сегодня их день, и они должны решить, кто будет во власти в муниципалитетах», - сказал Папуашвили.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
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