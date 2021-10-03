«Грузинская мечта»: особенно обидно за второй тур в Тбилиси

«Грузинской мечте» особенно обидно за второй тур в Тбилиси. В этом признался председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, комментируя на брифинге предварительные результаты муниципальных выборов, в частности, выборов мэра столицы. Кандидату «Грузинской мечты» Кахе Каладзе не удалось преодолеть 50-процентный барьер, что значит назначение второго тура голосования, сообщает SOVA.

Впрочем, Кобахидзе не сомневается, что со второй попытки Каладзе непременно победит на выборах. Он также пообещал, что все другие кандидаты партии власти, прошедшие во второй тур, также одержат победу. По словам политика, из 64-х избирательных округов представители «Мечты» уже победили в 44-х.

«Избирательная комиссия опубликовала результаты, согласно которым «Грузинская мечта» в масштабах всей страны с большим отрывом одержала победу. Напомню данные с 2 775 избирательных участков: «Грузинская мечта» – 47,83%, «Национальное движение» – 30,69%, «За Грузию» – 7,48%, «Лело» – 2,62%, «Европейская Грузия» – 1 75. %, «Альянс патриотов» – 1,43%, «Третья сила» – 1,31%, «Гирчи – Больше свободы» – 1,22%, а все остальные партии получили менее 1%. Учитывая, что 3/4 избирательных участков уже подсчитано, естественно, эти данные существенно не изменятся».

Что касается выборов в сакребуло (городское собрание) Тбилиси, по словам Кобахидзе, очень важно, что в ближайшие четыре года Каладзе будет иметь там солидное большинство. По его словам, предварительные данные ЦИК свидетельствуют о том, что правящую партию в столичном сакребуло будут представлять не менее 29 депутатов.

«Убедительная победа «Грузинской мечты» вчера стала победой мира и стабильности в Грузии. Грузинское общество дало достойный ответ радикальным политическим силам. Мы обещаем обществу, что все наши кандидаты в мэры выиграют во втором туре», - добавил Ираклий Кобахидзе.