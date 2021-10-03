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Саакашвили, предположительно, сегодня будет предъявлено обвинение по факту незаконного пересечения границы
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, предположительно, сегодня, 3 октября, будет предъявлено обвинение в связи с фактом незаконного пересечения границы. Осужденного Саакашвили официально ознакомят с обвинением в 12-м пенитенциарном учреждении в Рустави, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Министерство внутренних дел 1 октября начало расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили. Следствие ведется по статье 344 УК Грузии. По данным МВД, по делу в активном режиме ведутся все необходимые и процессуальные следственные действия.
Для справки, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября на улице Квишхетской в Тбилиси. Михаил Саакашвили осужден по делам о помиловании лиц, осужденных за избиение бывшего депутата Валерия Гелашвили и убийство Сандро Гиргвлиани. Кроме того, в суде продолжаются два уголовных дела с обвинениями в отношении Михаила Саакашвили - вторжение в телекомпанию «Имеди», разгон акции 7 ноября, изъятие имущества Патаркацишвили и т.н. дело о пиджаках.
Другие новости дня
Предварительные данные ЦИК: кандидаты «Мечты» победили в 9 из 10 мажоритарных округов Тбилиси
По предварительным данным ЦИК [12:30], в 9 из 10 мажоритарных округов в первом же туре победу одержали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта». Все они преодолели барьер в 40% необходимый для победы в первом туре.
Проведение второго тура, по предварительным данным, понадобится только в округе Сабуртало, где кандидат от правящей партии Автандил Цинадзе получил 38,16% голосов. Во втором туре ему будет противостоять единый кандидат от части оппозиции Борис Куруа, набравший 14,34% голосов.
Победители [по предварительным данным] в мажоритарных округах Тбилиси:
- Мтацминда - Зураб Абашидзе (46,74%);
- Крцаниси - Леван Джапаридзе (52,03%);
- Ваке - Гиорги Ткемаладзе (42,35%);
- Чугурети - Зураб Чиквиладзе (46,68%);
- Надзаладеви - Иракли Хеладзе (45,24%);
- Дидубе - Гиви Чхартишвили (45,26%);
- Исани - Кахабер Лабучидзе (45,87%);
- Самгори - Реваз Сохадзе (49,24%);
- Глдани - Константине Зарнадзе (42,24%).
Кроме того, в Тбилиси и еще 19 городах Грузии, по предварительным данным, потребуется проведение второго тура выборов для избрания мэров, сообщает «Нетгазети».
ЕС создаст на территории Украины военную учебную миссию
Евросоюз может создать на территории Украины военную консультативную и учебную миссию. Об этом пишет германское издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние рабочие документы Европейской службы внешних связей.
По данным журналистов, на создании миссии настаивают страны Балтии, а также Румыния, Словакия и Польша. Их поддерживают Швеция и Финляндия. В документе отмечается, что создание миссии станет выражением солидарности с Киевом на фоне военной активности России возле границ с Украиной и в аннексированном Крыму.
По данным Welt, с просьбой о проведении миссии к главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю еще летом обратились главы украинских МИД и Минобороны.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях и заслужил стать членом этих организации. По словам Зеленского, большие шаги в области международного сотрудничества Украине позволила сделать «наглость», но этого недостаточно. В Евросоюзе и НАТО ранее заявляли о поддержке Киева, но сроков приема Украины ЕС и военный союз не называли.
Весной Россия перебросила к юго-западным границам часть войск. Это стало причиной очередного обострения отношений с Украиной. Страны Запада призвали Москву отвести войска. Минобороны России объяснило переброску войск учениями на своей территории. Кремль заявил, что Москва не стремится к обострению ситуации на Украине. Через некоторое время войска были отведены. Сколько сейчас солдат находится на границе с Украиной, неизвестно, пишет Welt.
«Грузинская мечта»: особенно обидно за второй тур в Тбилиси
«Грузинской мечте» особенно обидно за второй тур в Тбилиси. В этом признался председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, комментируя на брифинге предварительные результаты муниципальных выборов, в частности, выборов мэра столицы. Кандидату «Грузинской мечты» Кахе Каладзе не удалось преодолеть 50-процентный барьер, что значит назначение второго тура голосования, сообщает SOVA.
Впрочем, Кобахидзе не сомневается, что со второй попытки Каладзе непременно победит на выборах. Он также пообещал, что все другие кандидаты партии власти, прошедшие во второй тур, также одержат победу. По словам политика, из 64-х избирательных округов представители «Мечты» уже победили в 44-х.
«Избирательная комиссия опубликовала результаты, согласно которым «Грузинская мечта» в масштабах всей страны с большим отрывом одержала победу. Напомню данные с 2 775 избирательных участков: «Грузинская мечта» – 47,83%, «Национальное движение» – 30,69%, «За Грузию» – 7,48%, «Лело» – 2,62%, «Европейская Грузия» – 1 75. %, «Альянс патриотов» – 1,43%, «Третья сила» – 1,31%, «Гирчи – Больше свободы» – 1,22%, а все остальные партии получили менее 1%. Учитывая, что 3/4 избирательных участков уже подсчитано, естественно, эти данные существенно не изменятся».
Что касается выборов в сакребуло (городское собрание) Тбилиси, по словам Кобахидзе, очень важно, что в ближайшие четыре года Каладзе будет иметь там солидное большинство. По его словам, предварительные данные ЦИК свидетельствуют о том, что правящую партию в столичном сакребуло будут представлять не менее 29 депутатов.
«Убедительная победа «Грузинской мечты» вчера стала победой мира и стабильности в Грузии. Грузинское общество дало достойный ответ радикальным политическим силам. Мы обещаем обществу, что все наши кандидаты в мэры выиграют во втором туре», - добавил Ираклий Кобахидзе.
Коронавирус в Грузии: 1 164 новых случая коронавируса, скончались 33 пациента
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1164 новых случая инфицирования коронавирусом. За последние 24 часа от коронавируса выздоровели 2292 человека, от последствий инфекции умерли 33 пациента.
За минувшие сутки было проведено 22 107 тестов на коронавирус. Показатели положительных ответов на тесты: за минувшие сутки - 5,27%, за последние 14 дней - 5,42%, за последние семь дней - 4,92%.
С начала пандемии в Грузии выявлено 617 753 случая заражения коронавирусом, из которых 589 791 человек выздоровели и 9038 умерли.
Из 1164 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране: 383 случая выявлено в Тбилиси, в Аджарии - 79, в Имерети - 229, в Квемо Картли - 65, в Шида Картли - 36, в Гурии - 25, в Самегрело-Земо Сванети - 125, в Кахетии - 168, в Мцхета-Мтианети - 23, в Самцхе-Джавахети - 27, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - четыре.
На данном этапе в Грузии 18 898 активных случаев заражения, из которых 4 102 человека проходят лечение в больницах, в том числе 1 452 - в больницах Тбилиси, 354 - в Аджарии, 888 - в Имерети.
На данном этапе тяжело больны 983 человека. На искусственном дыхании находятся 248 человек. 675 человек размещены в клинических гостиницах в Тбилиси и в Аджарии. 14 121 человек лечатся от вируса на дому. 31 человек помещен в карантинные зоны – все они в Тбилиси.
Всего с 6 октября 2020 года по 2 октября 2021 года с госграницы в карантинные зоны было переведено 25 197 человек.
Предварительные данные ЦИК: Грузинская мечта – 47.6%, Национальное движение – 30.51%
Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на муниципальных выборах с 47,6% голосов избирателей. Таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии после обработки бюллетеней с 85% участков (3183 из 3743)
Самая крупная оппозиционная партия страны «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, набирает 30.51%. На третьем месте – партия экс-премьера Георгия Гахария «Для Грузии» с 7,62% голосов.
Голоса между остальными партиями голоса, по предварительным данным ЦИК, распределились в следующем порядке:
- «Лело» - 2,63%;
- Европейская Грузия» - 1,71%;
- «Альянс патриотов Грузии» - 1,45%;
- «Лейбористская партия Грузии» - 1,41%;
- «Третья сила» - 1,35%;
- «Гирчи больше свободы» - 1,28%;
- «Гирчи – больше свободы» - 1,04%;
- «Граждане» - 0,61%;
- «Для народа» - 0,6%.
Главной интригой муниципальных выборов было то, сможет ли правящая «Грузинская мечта» набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно соглашению Шарля Мишеля. Хотя партия власти в одностороннем порядке вышла из договора за три месяца до выборов, оппозиция продолжила называть их референдумом.
Вторые туры выборов мэров пройдут как минимум в 20 городах Грузии, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В афганской провинции Бадахшан создан спецбатальон смертников
Вице-губернатор провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана заявил журналистам о создании батальона особого назначения, состоящего из смертников. Спецподразделение предназначено для дислокации на границах Афганистана, в частности, на территории провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном и Китаем.
По словам вице-губернатора Муллы Ахмада Ахмади, батальон подобен тому спецподразделению, которое наносило удары по силам безопасности при предыдущем правительстве.
Вице-губернатор назвал смертников мужественными бойцами, без самопожертвования которых не было бы возможно, как он выразился, нанести поражение войскам США в Афганистане.
ЕНД лидирует на выборах по пропорциональной системе в 11 городах
Самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение» лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы (сакребуло) в 11 городах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета примерно 40% протоколов.
Согласно предварительным результатам, на первое место ЕДН вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета. В остальных 53 районах лидирует правящая партия «Грузинская мечта», передает «Новости-Грузия».
- В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. По данным ЦИК, явка на момент закрытия участков составила 51,92%.
В Абхазии выявлено 100 случаев инфицирования коронавирусом, два человека скончались
шедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 349 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 100 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 38 пациентов. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 29 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались два пациента: женщина 85 лет и мужчина 71 года.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 74 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 948 человек. Зарегистрировано 419 летальных случаев. Выздоровели 22 805 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Предварительные результаты ЦИК Грузии: где пройдут вторые туры выборов мэров?
Вторые туры выборов мэров пройдут как минимум в 20 городах Грузии, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Согласно этим результатам, вторые туры будут назначены в пяти крупнейших городах страны: Тбилиси, Рустави, Батуми, Зугдиди и Кутаиси. Во всех случаях борьба будет продолжаться между кандидатами правящей «Грузинской мечты» и крупнейшей оппозиционной партией страны «Единое национальное движение», передает «Новости-Грузия».
Тбилиси
- Каха Каладзе «Грузинская мечта» - 45,5%;
- Ника Мелия «Единое национальное движение» - 34,13%.
Регион Мцхета-Мтианети
Мцхета
- Дмитрий Зурабишвили «Грузинская мечта» - 54,81%;
- Заал Удумашвили «Единое национальное движение» - 36,06%.
Душети
- Манана Нариманидзе «Грузинская мечта» - 65,97%;
- Леонид Квирквеишвили «Единое национальное движение» - 23,34%.
Тианети
- Георгий Циклаури «Грузинская мечта» - 64,51%;
- Вано Магалашвили «Единое национальное движение» - 31,25%.
Казбеги
- Бакури Авсаджанишвили «Грузинская мечта» - 65,8%;
- Манучари Двалишвили «Тамаз Мечиаури за единую Грузию» - 21,14%.
Регион Имерети
Кутаиси
- Хатия Деканоидзе «Единое национальное движение» - 43,75%;
- Иосиф Хахалеишвили «Грузинская мечта» - 41,86%.
Багдати
- Александр Давитулиани «Грузинская мечта» - 49,52%;
- Георгий Робакидзе «Единое национальное движение» - 36,19%.
Чиатура
- Гиви Модебадзе «Грузинская мечта» - 35,65%;
- независимый кандидат Нодар Чачанидзе - 35,65%.
Цхалтубо
- Геннадий Баланчивадзе «Грузинская мечта» - 47,86%;
- Заза Метревели «Единое национальное движение» - 43,64%.
Сачхере
- Леван Иванашвили «Грузинская мечта» - 89,79%;
- Ирина Грдзелишвили «Единое национальное движение» - 10,21%.
Самтредия
- Давид Бахтадзе «Грузинская мечта» - 60,29%;
- Мамука Бибилеишвили «Единое национальное движение» - 34,49%.
Терджола
- Лаша Гогиашвили «Грузинская мечта» - 53,48%;
- независимый кандидат Бежан Буцхрикидзе - 42,62%.
Ткибули
- Давид Черкезиашвили «Грузинская мечта» - 53,87%;
- Бесики Зосиашвили «Единое национальное движение» - 36,37%.
Вани
- Александр Гогоришвили «Грузинская мечта» - 64,81%;
- Бадри Мебуришвили «Единое национальное движение» - 35,19%.
Харагаули
- Коба Лурсманашвили «Грузинская мечта» - 57,88%;
- Давид Маглаперидзе «Единое национальное движение» - 26,93%.
Хони
- Ладо Джурхадзе «Грузинская мечта» - 60,43%;
- Зураб Джибухая «Европейская Грузия» - 39,57%.
Зестафони
- Васил Гвелесиани «Грузинская мечта» - 53,88%;
- Бакар Хиджакадзе «Единое национальное движение» - 34,47%.
Регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети
Амбролаури
- Звиад Мхеидзе «Грузинская мечта» - 59,53%;
- Элгуджа Гургенидзе «Единое национальное движение» - 15,69%.
Они
- Серго Хидешели «Грузинская мечта» - 55,41%;
- Имеда Мишвилдишвили «За Грузию» - 32,04%.
Цагери
- Георгий Немсадзе «Грузинская мечта» - 49,34%;
- Бессарион Бенделиани «За Грузию» - 35,02%.
Лентехи
- Гия Ониани «Грузинская мечта» - 78,93%;
- Джамлат Гвидиани «За Грузию» - 21,07%.
Регион Самегрело – Земо-Сванети
Зугдиди
- Анзор Мелия «Единое национальное движение» - 47,76%;
- Мамука Цоцория «Грузинская мечта» - 40,43%.
Цаленджиха
- Георгий Харчилава «Единое национальное движение» - 41,02%;
- Гога Гулордава «Грузинская мечта» - 37,17%.
Чхороцху
- Дато Гогуа «Грузинская мечта» - 46,53%;
- Бадри Карчава «Единое национальное движение» - 34,9%.
Хоби
- Давид Букия «Грузинская мечта» - 46,56%;
- Бесики Шенгелия «Единое национальное движение» - 35,24%.
Сенаки
- Коба Накопия «Единое национальное движение» - 40,06%;
- Вахтанг Гаделия «Грузинская мечта» - 41,53%.
Мартвили
- Торнике Джанашия «Грузинская мечта» - 42,41%;
- Теймураз Джанашия «Единое национальное движение» - 37,92%.
Поти
- Бека Вачарадзе «Грузинская мечта» - 47,73%;
- Гиги Угулава «Единое национальное движение» - 37,44%.
Абаша
- Гига Габелая «Грузинская мечта» - 54,31%;
- Нугзар Циклаури «Единое национальное движение» - 32,99%.
Местия
- Капитон Жоржолиани «Грузинская мечта» - 64,34%;
- Гига Гуледани «Лело» - 10,65%.
Регион Гурия
Озургети
- Автандил Талаквадзе «Грузинская мечта» - 42,03%;
- независимый кандидат Константин Шарашенидзе - 28,53%.
Ланчхути
- Александр Саришвили «Грузинская мечта» - 61,93%;
- Элгуджа Каландаришвили «Единое национальное движение» - 24,02%.
Чохатаури
- Давид Шарашидзе «Грузинская мечта» - 61,86%;
- Нона Сихарулидзе «Единое национальное движение» - 21,82%.
Аджарская АР
Батуми
- Георгий Киртадзе «Единое национальное движение» - 42,34%;
- Арчил Чиковани «Грузинская мечта» - 41,49%.
Кобулети
- Леван Зоидзе «Грузинская мечта» - 53,05%;
- Бондо Тедорадзе «Единое национальное движение» - 38,24%.
Хелвачаури
- Заза Даисамидзе «Грузинская мечта» - 42,9%;
- Миша Болквадзе «Единое национальное движение» - 41,18%.
Кеда
- Роланд Беридзе «Грузинская мечта» - 56,66%;
- Рамин Беридзе «Единое национальное движение» - 35,51%.
Шуахеви
- Омар Такидзе «Грузинская мечта» - 57,09%;
- Роин Зоидзе «Единое национальное движение» - 33,03%.
Хуло
- Вахтанг Беридзе «Грузинская мечта» - 57,09%;
- Гогита Соломонидзе «Единое национальное движение» - 36,43%.
Регион Квемо-Картли
Рустави
- Давид Киркитадзе «Единое национальное движение» - 44,53%;
- Нино Лацабидзе «Грузинская мечта» - 44,34%.
Гардабани
- Давид Каргаретели «Грузинская мечта» - 60,71%;
- Бесики Кахабришвили «Единое национальное движение» - 36,87%.
Марнеули
- Кенан Омаров «Грузинская мечта» - 68,26%;
- Эльдар Мустафаев «Единое национальное движение» - 28,17%.
Болниси
- Давид Шеразадишвили «Грузинская мечта» - 72,55%;
- Вахтанг Чагелишвили «Единое национальное движение» - 27,45%.
Дманиси
- Коба Мурадашвили «Грузинская мечта» - 52,6%;
- Георгий Татуашвили «Единое национальное движение» - 47,4%.
Цалка
- Илия Хабадзе «Грузинская мечта» - 55,39%;
- Руслан Хуцишвили «Единое национальное движение» - 23,28%.
Тетрицкаро
- Георгий Циклаури «Грузинская мечта» - 64,51%;
- Вано Магалашвили «Единое национальное движение» - 31,25%.
Регион Кахети
Телави
- Леван Андриашвили «Грузинская мечта» - 47%;
- Георгий Ботковели «Единое национальное движение» - 44,88%.
Ахмета
- Александр Пицхелаури «Грузинская мечта» - 52,99%;
- Зураб Отиашвили «Единое национальное движение» - 47,01%.
Кварели
- Гиви Зауташвили «Грузинская мечта» - 57,91%;
- Александр Мчедлишвили «Единое национальное движение» - 34,33%.
Лагодехи
- Джандо Мдивнишвили «Грузинская мечта» - 69,62%;
- Малхаз Нозадзе «Третья сила» - 30,38%.
Гурджаани
- Зураб Утиашвили «Грузинская мечта» - 60,83%;
- Серги Какалашвили «Единое национальное движение» - 39,17%.
Сагареджо
- Автандил Гуликашвили «Грузинская мечта» - 63,97%;
- Серги Какалашвили «Единое национальное движение» - 29,01%.
Сигнахи
- Малхаз Бегиашвили «Грузинская мечта» - 59,59%;
- Заза Папуашвили «Единое национальное движение» - 37,51%.
Дедоплисцкаро
- Николоз Джаниашвили «Грузинская мечта» - 69,77%;
- Заза Папуашвили «Единое национальное движение» - 30,23%.
Регион Самцхе-Джавахети
Ахалцихе
- Ираклий Лазаришвили «Грузинская мечта» - 58,94%;
- Давид Балиашвили «Единое национальное движение» - 26,8%.
Аспиндза
- Ростом Мараквелидзе «Грузинская мечта» - 68,17%;
- Георгий Гиоргадзе «Единое национальное движение» - 31,83%.
Боржоми
- Отар Арболишвили «Грузинская мечта» - 68,4%;
- Гиви Джолборди «Единое национальное движение» - 31,6%.
Адигени
- Гоча Кимадзе «Грузинская мечта» - 64,33%;
- Марех Датиашвили «Единое национальное движение» - 35,67%.
Ахалкалаки
- Мелкон Макарян «Грузинская мечта» - 82,22%;
- Мелик Раисян «Единое национальное движение» - 7,88%.
Ниноцминда
- Анивард Мосоян «Грузинская мечта» - 82,53%;
- независимый кандидат Сурен Мосоян - 12,85%.
2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Явка составила 51,92%.
Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло). Для победы в первом туре кандидату в мэры необходимо набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы. Всего в выборах принимали участие 43 партии.
ЦИК: На выборах мэра Тбилиси лидирует Каладзе, однако победа в первом туре маловероятна
На выборах мэра Тбилиси лидирует кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, однако, скорее всего, победить в первом же туре ему не удастся. Таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии после обработки бюллетеней с 41,61% участков в столице.
Предварительные результаты муниципальных выборов ЦИК представил спустя 11 часов после закрытия избирательных участков. Согласно им, Каладзе набирает 45,5% голосов, а его основной конкурент, председатель крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ника Мелия – 34,13%. Экс-премьер Георгий Гахария, баллотирующийся на пост мэра Тбилиси от своей партии «За Грузию», по предварительным данным, набирает 8,97%.
Между остальными кандидатами голоса распределились следующим образом:
- Анна Бибилашвили - «Лело» - 2,41%;
- Георгий Ломия - «Альянс патриотов Грузии» - 1,51%;
- Анна Долидзе - «Для народа» - 4,35%;
- Михаил Кумсишвили - Лейбористская партия Грузии - 0,82%;
- Аринзе Ричард Огбунуджу - «Наша единая Грузия» - 0,61%;
- Заза Хатиашвили - «Свободная Грузия» - 0,39%;
- Тамара Кекенадзе - «Третья сила» - 0,6%;
- Георгий Гачечиладзе - «Партия зеленых» - 0,18%;
- Георгий Кутателадзе - «Грузия» - 0,15%;
- Георгий Лагидзе - «Будущая Грузия» - 0,12%;
- Евгений Гвиниашвили - «Социалистическая партия трудящихся» - 0,09%;
- Теймураз Бобохидзе - «Мамули» - 0,08%;
- Кетеван Накашидзе - «За социальную справедливость» – 0,08%.
2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).
Сакребуло комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.
Избирательные участки закрылись в 20:00. По данным ЦИК Грузии, явка к тому времени составила 51,92%.
Во Франции раскрыто дело серийного убийцы, прятавшегося 35 лет
Во Франции раскрыта одна из самых громких криминальных загадок последних десятилетий. Идентифицирован серийный убийца по прозвищу «Рябой» (Le grêlé), в 1980-х и 1990-х он совершил несколько убийств и изнасилований. Преступником оказался бывший жандарм и полицейский. Франсуа Веров находился в бегах 35 лет, дело оставалось одним из самых громких нераскрытых дел, которые расследовала парижская уголовная полиция.
Следствие располагало фотороботом подозреваемого, составленным еще в 1980-х годах после изнасилования и убийства в Париже 11-летней девочки.
Как сообщает Международное французское радио, полиция располагала образцами ДНК с мест преступления, благодаря которым и удалось выявить серийного убийцу.
Дело удалось раскрыть после того, как следователи решили проверить на причастность к преступлениям бывших сотрудников жандармерии парижского региона.
В последние месяцы следователи начали собирать образцы ДНК у 750 бывших военных, служивших в жандармерии парижского региона, а также вызывать их на опрос. Франсуа Веров, 1962 года рождения, был среди тех, кто 24 сентября получил повестку. 27 сентября его жена заявила о пропаже мужа. Тело бывшего жандарма нашли в минувшую среду, 29 сентября, в съемной квартире в Ле Гро-дю-Руа на юге Франции.
Он оставил предсмертную записку, в которой раскаивался в содеянном.
ЦИК Грузии отчитался о нарушениях в день выборов
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли в основном в спокойной обстановке. Об этом заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.
«В течение дня в связи с голосованием в окружные избирательные комиссии поступило 366 жалоб. Большинство из них касаются процедурных недочетов, и потребовано возложить на членов комиссии дисциплинарную ответственность», - заявила Иоселиани.
Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, в свою очередь отметил, что на всех избирательных участках в день голосования велось видеонаблюдение. В ближайшее время с записями сможет ознакомиться и общественность.
Детальную информацию в связи с поступившими жалобами в ЦИК обещают сообщить позднее, передает Общественный вещатель.
- 2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).
- Сакребуло комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.
- Избирательные участки закрылись в 20:00. По данным ЦИК Грузии, явка к тому времени составила 51,92%.
Местные выборы в Грузии: окончательные данные экзитполов по партиям
Грузинские телекомпании публикуют окончательные результаты экзитполов по итогам выборов в органы местного самоуправления (партийные рейтинги).
Согласно этим опросам, лидирует правящая партия «Грузинская мечта», а второе место занимает партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили.
- Смотрите также: предварительные данные ЦИК
По данным телекомпаний «Формула» и «Имеди», «Грузинская мечта» на местных выборах получает больше 43% голосов. План Шарля Мишеля, подписанный в апреле (в июле «Мечта» отказалась от него), содержал пункт о том, что если на муниципальных выборах правящей партии не удастся набрать больше 43% голосов, то в стране будут назначены досрочные парламентские выборы. Телекомпания «Мтавари» опубликовала партийные рейтинги лишь по Тбилиси.
Данные экзитпола, проведенного компанией Edison Research по заказу телекомпании «Формула» (по Грузии, 20:00)
- «Грузинская мечта» 46%
- «Единое национальное движение» 33%
- «За Грузию» 6%
- «Европейская Грузия» 2%
- «Лело» 2%
- «Гирчи – Больше свободы» 2%
- «Третья сила – Стратегия агмашенебели» 1%
- «Граждане» 1%
- «Альянс патриотов» 1%
- Лейбористская партия 1%
- «Гирчи» 1%
- «Дроа» 1%
- «Движение за Грузию» 1%
Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу телекомпании «Мтавари» (по Тбилиси, 20:00)
- «Грузинская мечта» 38,5%
- «Единое национальное движение» 31.9%
- «За Грузию» 7,7%
- «Гирчи – Больше свободы» 4.8%
- «Лело» 3.7%
- «Для народа» 2.3%
- «Гирчи» 2.2%
- «Граждане» 1.3%
- «Европейская Грузия» 1%
- Другие партии 6.6%
Данные экзитпола, проведенного компанией Gorbi по заказу телекомпании «Имеди» (по всей Грузии, 18:00)
- «Грузинская мечта» 47.6%
- «Единое национальное движение» 27.1%
- «За Грузию» 6.8%
- «Лело» 2.8%
- «Гирчи – Больше свободы» 2.8%
- «Европейская Грузия» 2.6%
- Лейбористская партия 1.8%
- «Альянс патриотов» 1.6%
- «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» 1.3%
- «Граждане» 1%
- «Гирчи» 0.9%
- Другие партии 3.7%
Выборы мэра Тбилиси: окончательные данные экзитполов
Грузинские телекомпании публикуют результаты экзитполов по итогам выборов мэра Тбилиси.
Данные экзитпола, проведенного компанией Edison Research по заказу телекомпании «Формула» (20:00)
- Каха Каладзе, «Грузинская мечта» 44%
- Ника Мелия, «Единое национальное движение» 40%
- Георгий Гахария, «За Грузию» 7%
- Анна Долидзе, «Для народа» 5%
- Георгий Ломия, «Альянс Патриотов» 1%
- Анна Бибилашвили, «Лело» 1%
- Аринзе Ричард Огбунуджу, «Наша объединенная Грузия» 1%
- Тамар Кекенадзе, «Третья сила» 1%
Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу телекомпании «Мтавари» (20:00)
- Каха Каладзе, «Грузинская мечта» 40.5%
- Ника Мелия, «Единое национальное движение» 39.9%
- Георгий Гахария, «За Грузию» 8.9%
- Анна Долидзе, «Для народа» 4.1%
- Анна Бибилашвили, «Лело» 2.5%
- Другие кандидаты 4.1%
Данные экзитпола, проведенного компанией Gorbi по заказу телекомпании «Имеди» (18:00)
- Каха Каладзе, «Грузинская мечта» 51.3%
- Ника Мелия, «Единое национальное движение» 34.6%
- Георгий Гахария, «За Грузию» 5.6%
- Анна Долидзе, «Для народа» 3.1%
- Анна Бибилашвили, «Лело» 2%
Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов.
Явка на муниципальных выборах в Грузии составила почти 52%
В Грузии явка на голосование в ходе выборов в органы местного самоуправления составила 51,92%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани.
«Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 1 815 776 избирателей», - уточнила Иоселиани.
Активность избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления, проходивших в 2017 году, была значительно ниже – 45,65% к 20:00.
Для сравнения, парламентские выборы 2020 года прошли при явке 56,11%, сообщает «Новости-Грузия».
- 2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).
- Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.
Элене Хоштария: Очень скоро у Тбилиси будет коалиционное правление
«Очень важно, столица сказала наше слово. Люди вышли и победили «Грузинскую мечту», - об этом заявила журналистам председатель партии «Дроа» Элене Хоштария, передает «ИнтерпрессНьюс».
По ее словам, очень скоро у Тбилиси будет коалиционное правление.
«Это самое важное, коалиция победила «Грузинскую мечту» в столице. Сейчас наша общая задача заключается в том, чтобы защитить голоса в ближайшие 2 часа. Представляю взволнованных представителей «Грузинской мечты». Поэтому сейчас мы все защищаем голоса на участках. Очень скоро у Тбилиси будет коалиционное правление», - заявила Хоштария.
По ее словам, не существует исследования «Грузинской мечты», поскольку самое надежное исследование от Ipsos.
Согласно результатам экзитпола, проведенного компанией Ipsos по заказу телекомпании «Мтавари», на выборах самоуправления по результатам предварительного опроса, голоса между партиями распределились следующим образом:
- «Грузинская мечта» – 38,6%
- «Национальное движение» – 33%
- «За Грузию» – 7,6%
- «Гирчи – Больше свободы» - 4,8%
- «Лело» – 4%
- «Для народа» - 2%
- «Гирчи» - 1,6%
- «Граждане» -1,1%
- «Европейская Грузия» - 1%
- «Лейбористская партия» - 1,0%
- «Альянс патриотов» - 0,9%
- «Третья сила» - 0,8%.
Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об «уходе из политики»
Президент Филиппин Родриго Дутерте неожиданно решил уйти из политики. Сообщившие об этом западные СМИ припоминают филиппинскому лидеру и призывы убивать наркоторговцев, и хамские разговоры с другими лидерами, и частое употребление выражений вроде «сукин сын».
Как отмечает Би-би-си, Дутерте не может баллотироваться на второй президентский срок по конституции. Но он мог бы стремиться занять пост вице-президента. Однако в субботу на официальном мероприятии в Маниле, где ожидалась его регистрация для участия в выборах, он заявил об отказе регистрироваться. По словам Дутерте, баллотироваться на пост вице-президента было бы нарушением конституции.
Наблюдатели, однако, не верят, что Дутерте окончательно уйдет из политики. Говорят, что в его намерения, вероятно, входит продвижение по политической лестнице своей дочери.
Муниципальные выборы в Грузии: и правящая партия, и оппозиция празднуют победу
В Грузии завершилось голосование на муниципальных выборах – избирательные участки закрылись в 20 часов. До тех пор, пока Центральная избирательная комиссия опубликует предварительные официальные данные, крупные телекомпании пытаются предсказать итог выборов по результатам экзитполлов – опросов проголосовавших избирателей на выходе с участков, сообщает «Новости-Грузия».
При этом по опросам проправительственной телекомпании «Имеди» выходит, что правящая партия «Грузинская мечта» лидирует и на пропорциональных выборах, и на выборах мэра столицы. А согласно опросам, проведенным по заказам оппозиционных «Формулы» и «Мтавари», оппозиция в сумме получила больше, чем правящая партия.
Между тем лидеры «Мечты» и оппозиционной партии «Единое национальное движение» уже поздравили своих избирателей с победой на выборах.
Так, премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил общественность с тем, что «Грузинская мечта» побеждает на восьмых подряд выборах:
«Для нас большая часть сегодня победить в восьмой раз. Еще раз поздравляю каждого члена «Грузинской мечты» с этой великой победой. Поздравляю Каху Каладзе, поздравляю всех мэров с достойной победой, Поздравляю нашу партию, нашу страну и наш народ, дорогие друзья.
Сегодняшняя победа принадлежит вам, всей Грузии и нашему населению, нашему дорогому обществу. Я еще раз хочу поблагодарить каждого нашего избирателя, наших соратников, также хочу обратиться к нашим оппонентам, что сегодня мы закончили поляризацию в стране. Сегодня мы завершили эпоху ненависти и лжи, и с завтрашнего дня должна начаться эпоха спокойствия, развития и стабильности».
А председатель ЕНД Ника Мелия напротив, считает, что партия власти проиграла оппозиции, а на выборах мэра Тбилиси будет второй тур:
«Мы сегодня свободно можем сказать, что «Грузинская мечта» вчистую проиграла в столице. Проиграла в политическом центре – столице Тбилиси и сакребуло будет укомплектовано оппозиционными партиями. Мы видели результаты и в голосовании по кандидатуре мэра, здесь, конечно, состоится второй тур, на котором единый оппозиционный фронт обязательно будет в коалиции, как и в сакребуло, на уровне самоуправления в тбилисском муниципалитете».
Если правящая партия намерена отпраздновать победу возле своего центрального офиса, то оппозиция готовится «защищать голоса».
«Сейчас главное - в течение последующих двух часов защитить каждый голос, чтобы каждый голос был обеспечен и не дать возможность манипуляции «Грузинской мечте» везде, не только в Тбилиси. Мы не знаем результатов выборов в масштабах страны. Везде, в масштабах всей страны тысячи наблюдателей, представителей и членов комиссии разных политических партий борются за будущее этой страны, и они нуждаются в поощрении, они нуждаются в поддержке, и дополнительные комментарий будут сделаны позднее», - заявил Мелия.
Каладзе: Если вы не верите результатам наших экзитполов, то можете дождаться данных ЦИК
«Если вы не верите результатам наших экзитполов, то можете дождаться данных ЦИК», - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на пресс-конференции в офисе «Грузинской мечты» после объявления данных экзитполов.
Каладзе называет «своими» экзитполами опросы, которые провела компания GIRBI от имени телекомпании «Имеди», согласно данным который действующий мэр выиграет выборы в первом же туре.
«Сегодняшней победой «Грузинской мечты» победила Грузия, ее стабильность, мир, прогресс и развитие», - сказал Каладзе.
По его словам, выборы прошли в мирной обстановке, «за исключением умышленных провокаций со стороны журналистов».
«Не раздражайтесь, вы должны смириться с проигрышем, это успех этой страны. Не нервничайте», - сказал Каладзе, обращаясь к представителям СМИ.
В Рустави на части избирательных участков отключили электроэнергию
В Рустави на части избирательных участков отключили электроэнергию. На избирательные участки №14 и №15 электроэнергия не подается около часа. Как передает корреспондент грузинской службы Радио Свобода, в настоящее время они получают электроэнергию от генератора.
Компания Energo-Pro Georgia выступила с заявлением по поводу отключения электроэнергии. По данным компании, из-за аварии на одной из линий электропередач в Рустави было отключено электричество на нескольких избирательных участках, однако в результате оперативного реагирования электроснабжение большинства избирательных участков вскоре было восстановлено.
«На данный момент электричество не подается только на 14-й и 15-й избирательные участки. «Техническая служба Energo-Pro Georgia работает в аварийном режиме, в ближайшее время будет включена альтернативная линия электропередач и электричество будет подано на указанные территории», - говорится в сообщении.
На Рикотском перевале обрушился склон, граждане не могут попасть на выборы
Граждане Грузии, ехавшие из восточной части Грузии в западную, чтобы проголосовать на выборах в органы местного самоуправления, не могут преодолеть Рикотский перевал, передает SOVA.
Как сообщают в Департаменте автомобильных дорог Грузии, в районе участка Рикоти, около 155-го километра трассы Тбилиси-Леселидзе, произошло обрушение склона. Движение остановлено уже более 4 часов.
«На данный момент работает одна сторона автомобильной магистрали», - заявляют в ведомстве.
«Когда начинаем праздновать» – Джапаридзе подшутил над членами «Грузинской мечты». ВИДЕО
Лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе подшутил над членами «Грузинской мечты» в день муниципальных выборов. Оппозиционный политик заверил их, что примет участие в праздничном мероприятии, к которому с самого утра готовится правящая команда.
Джапаридзе с гитарой пришел к центральному офису ГМ, где в течение всего дня продолжался монтаж большой концертной сцены – судя по всему, чтобы начать отмечать победу партии власти сразу после закрытия избирательных участков и объявления результатов экзит-полов.
У собравшихся возле офиса сторонников и членов ГМ лидер «Гирчи» решил выяснить, в котором часу начнется праздник и когда ему приходить на «саундчек», то есть проверку звука, которую обычно проводят перед концертом. Вопросы оппозиционера многих ввели в замешательство.
В конце концов, лидеру оппозиции ответил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе. Он сообщил, что праздник начнется в восемь часов. В ответ Джапаридзе заявил, что «придет на саундчек в семь», сообщает «Новости-Грузия».
- Ранее в «Грузинской мечте» заявили о том, что убедительную победу на выборах в органы местного самоуправления одерживает правящая партия, а не оппозиция. «У нас достаточно высокая активность. Данные, которые есть у нас, свидетельствуют о том, что уже в восьмой по счету раз «Грузинская мечта» одержит убедительную победу», - сказал на брифинге в офисе партии Шалва Папуашвили.
Ираклий Гарибашвили: «Национальное движение» хотело референдума и получило его
«Согласно имеющимся данным, наша партия и кандидаты убедительно и с большим преимуществом побеждают во всех муниципалитетах, но требуется голос каждого из вас, чтобы еще больше закрепить эту победу, и политическая сила, построенная на ненависти и лжи, получила решающее поражение», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Общественный вещатель.
Как отметил премьер-министр, этот день определит развитие столицы и регионов на ближайшие четыре года.
«Хочу вам сказать, что «Национальное движение» - главная деструктивная сила и главный источник дестабилизации нашей страны - сегодня полностью деморализовано и рухнуло. По имеющимся данным, наша партия и кандидаты убедительно и с большим преимуществом выигрывают во всех муниципалитетах, но нужен голос каждого из вас, чтобы еще больше закрепить эту победу и нанести решающее поражение политической силе, построенной на ненависти и лжи.
Друзья, это необходимое условие для окончательного установления политического спокойствия и стабильности в нашей стране, чтобы успокоить наш народ. Это также необходимое условие для необратимого экономического развития нашей страны, для решения социальных проблем нашего населения и в общем для дальнейшего укрепления внешнеполитических позиций страны», - сказал Ираклий Гарибашвили.
Премьер-министр призвал граждан зафиксировать свой выбор и внести свой вклад в развитие государства.
- Сегодня, 2 октября, в стране проходят выборы в органы местного самоуправления, которые оппозиция называет «референдумом». Оппоненты власти считают, что граждане должны будут объявить правительству вотум недоверия и обещают акции протеста в случае фальсификаций.
Муниципальные выборы в Грузии: в 17:00 явка составила 41,35%
На выборах в органы местного самоуправления в Грузии по состоянию на 17:00 проголосовали 1 446 218 избирателей. Таким образом явка составила 41,35%.
В 2020 году на парламентских выборах явка к 17:00 составляла 45,77%. В 2017-м – на предыдущих выборах в органы местного самоуправления – 36,71%. А на парламентских выборах 2016 года – 42.04%.
- Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны будут голосовать за 64-х мэров, а также 2 068 членов 64-х сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе).
- По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.
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