Глава абхазского МВД отстранен от должности на время расследования инцидента 30 сентября

По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, выборы в органы местного самоуправления 2 октября прошли в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде, без существенных нарушений. Однако президент отмечает, что, несмотря на положительную оценку, она отмечает наличие трех важных моментов:

«Первое, прискорбно, и об этом говорили и международные наблюдатели - главной темой этих местных выборов были не проблемы местного самоуправления, надеюсь, что во втором туре этот вопрос будет подниматься гораздо дальше, потому что избиратели решают свое местное будущее в этом плане.

Также я упомянула, что установлена, подтверждена многопартийность. Маленькие партии будут представлены в сакребуло, но было бы желательно, чтобы маленькие партии получали больше шансов, больше ресурсов, больше средств, потому что в будущем победить деполяризацию можно только маленькими партиями, третьими силами.

И, в-третьих, как женщина-президент этой страны, я хотела бы, чтобы женщинам было предоставлено больше места на этих выборах, особенно на местных выборах, потому что мы знаем, насколько женщины вовлечены в местную экономику и насколько важны их инициативы. Очень жаль, что ни в списках, ни среди кандидатов в мэры не выдвигали больше женщин».

Саломе Зурабишвили выразила благодарность гражданам Грузии за участие в выборах, отметив, что выборы 2 октября - это «еще один шаг к демократии и стабилизации», сообщает «Нетгазети».

«Своим участием во вчерашних выборах грузинский народ показал, что его выбор - мир, стабильность, а не волнения, не конфронтация, не насилие и поляризация. Если есть необходимость в изменениях, то для этого и существует путь выборов. Избиратели всем ясно дали понять», - сказала президент.

По словам Зурабишвили, эти выборы также ознаменовались участием многих малых партий, что, по ее мнению, важно для разнообразия политической среды.