Виктор Кипиани: «Приезд Саакашвили повлиял на повышение мобилизации электората ЕНД»

ПРАГА---Председатель аналитической организации «Geocase» Виктор Кипиани считает, что правящая партия должна быть довольна итогами выборов: «Тот тот самый 43-процентный порог, который вызвал столько дискуссий, на данный момент (ею) преодолен».

– Батоно Виктор, как вы оцениваете сиюминутный промежуточный момент подсчета голосов – куда, по-вашему, качнулся маятник?

Все равно это может считаться успехом «Грузинской мечты», потому что тот самый 43-процентный порог, который вызвал столько дискуссий, на данный момент преодолен

– Я думаю, что маятник не качнулся ни в одну, ни в другую сторону, он более или менее отражает тот процесс, который объективно был до выборов. Большинство поддерживает правящую партию, но, наверное, не в таком процентном выражении, как вроде бы некоторые лидеры правящей партии это полагали и ожидали. Тем не менее, я думаю, что все равно это может считаться успехом «Грузинской мечты», потому что тот самый 43-процентный порог, который вызвал столько дискуссий, на данный момент преодолен. Поэтому я думаю, что в этом плане правящая партия должна быть довольна.

– Другими словами, Михаил Саакашвили зря приехал?

– Зачем приехал Михаил Саакашвили, – это, наверное, гораздо более глубокий вопрос. Потому что я думаю, что его приезд должен быть очень серьезно изучен: с какими процессами и с какими далеко идущими возможными результатами был связан этот приезд. Я думаю, что здесь не обошлось без помощи определенных региональных игроков, хотя сейчас, может быть, это спекуляция на эту тему, и я не хочу углубляться в нее. В любом случае, наверное, приезд Саакашвили должен был повлиять на повышение мобилизации электората «Национального движения». В любом случае, эта мобилизация отразилась на данный момент в 30-процентном результате, что, в принципе, неплохой результат с их точки зрения.

Объективно правящая партия могла набрать гораздо больше голосов, если бы не тот раскол, который произошел вследствие того, что (Георгия) Гахария ушел на совершенно другую сторону

Что касается правящей партии, еще раз замечу, что объективно правящая партия могла набрать гораздо больше голосов, если бы не тот раскол, который произошел вследствие того, что (Георгия) Гахария ушел на совершенно другую сторону. Наверное, это вызвало тот сравнительно скромный результат, который сегодня по пропорциональным спискам имеется у правящей партии, хотя в целом, я опять же думаю, это объективно тот результат, которым правящая партия должна быть довольна.

Это то, что касается пропорционального. А что касается выборов мэров в целом ряде муниципалитетов, то на данный момент, если я не ошибаюсь, приблизительно по 20-ти избирательным округам должны пройти повторные выборы. Я думаю, это всего лишь показатель здорового процесса, т.е. оппозиция при данном раскладе смогла достичь предварительного успеха. Этот предварительный успех заключается в целом ряде округов – около 20-ти округов, если их число не возрастет или не уменьшится, посмотрим, каким будет на днях этот результат… Я думаю, это показатель того, что были определенные нарушения административного характера, но пока эти нарушения вроде бы не носят такого характера, который отразился бы на «тотальном» выигрыше правящей партии.

– А если все-таки поспекулировать на тему Саакашвили? Поделитесь вашими соображениями.

Есть такое положение «полезного идиота», – вот в этом плане, в этом функционале он мог бы сыграть и может сыграть, конечно, при любом раскладе определенную роль

– Знаете, я думаю, он, как индивидуальный политический деятель, настолько вышел из моды, что как отдельно взятая личность и политик он вряд ли может претендовать на высокие результаты. Но как человек, как фактор он может негативно повлиять на определенный процесс. Есть такое положение «полезного идиота», – вот в этом плане, в этом функционале он мог бы сыграть и может сыграть, конечно, при любом раскладе определенную роль. Кто стоит за ним, конечно, это процесс следствия, это задача соответствующих служб, и вы правильно подхватили мою формулировку, сейчас спекулировать на эту тему было бы просто несерьезно.

– Тем не менее партия Гахария поздравила «Мечту» с тем, что она оживила «Нацдвижение». Как вы на это смотрите?

– Я не слышал такого, но это интересная постановка вопроса. Я думаю, что Гахария прежде всего сам оживил как одного, так и второго, поэтому он может поздравить самого себя – волей-неволей он это сделал.

– Каким образом?

Интрига в определенном плане повлияла на изменение конфигурации сил между «Нацдвижением» и «Грузинской мечтой», именно потому, что Гахария вклинился в этот баланс

– Выйдя из правящей партии, где представлял №1 в избирательном списке, когда у нас проводились парламентские выборы, конечно, он создал этим определенную интригу, мягко говоря, и эта интрига, конечно, в определенном плане повлияла на изменение конфигурации сил между «Национальным движением» и «Грузинской мечтой», именно потому, что Гахария вклинился в этот баланс. Сейчас еще раз говорить о том, вовремя ли он вклинился или нет, – это второй момент, но то, что его маневр был несколько неожиданным и озадачил избирателя как по одну сторону, так и по другую сторону, наверное, это факт, который неоспорим.