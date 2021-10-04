«Дельта» бьет рекорды

В Южной Осетии растет число инфицированных коронавирусом. Новую, осеннюю волну эпидемиологи предсказывали еще летом и связывали с распространением новых, более заразных штаммов. При этом в Цхинвале практически не соблюдается масочный режим.

Глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева сегодня рассказала о последних данных распространения коронавируса. По ее словам, в субботу вечером «из 236 исследований на коронавирусную инфекцию выявлено 75 новых случаев заболевания». Кочиева отметила, что «под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1054 человека».

Уже в середине сентября жители Южной Осетии массово стали жаловаться на нехватку ПЦР-тестов и большие очереди при сдаче анализов на заболевание. Министерству здравоохранения пришлось реагировать и принимать меры. Министр Сослан Наниев пару дней назад заявил о договоренностях с Югосетпотребнадзором об увеличении количества тестов. По его словам, «детская больница будет получать ежедневно 50 тестов, а для взрослых будет выделяться по 100 тестов в день». После рабочей поездки в Москву в конце сентября Наниев заявил о поддержке со стороны российских медиков:

«В целом я остался очень доволен этой встречей. По поводу первого вопроса повестки – недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории республики, первый заместитель министра здравоохранения (РФ) заверил в полной поддержке по всем направлениям. Это и кислородное обеспечение, и обеспечение лекарственными препаратами, а также специалистами в случае необходимости. Мы договорились, что у нас будет отдельно видеоконференцсвязь по этому вопросу. Минздрав Южной Осетии подготовит проект. Он будет включать в себя не только план и порядок действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также лечение пациентов на территории Южной Осетии, но и комплексный проект инфекционной безопасности республики в целом. Он будет многозадачный, большой, для нас он будет интересный, и для республики будет иметь прикладной характер. Он будет направлен не только на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, но и других инфекций в целом».

По словам министра, до конца этого года заработает вторая ПЦР-лаборатория, деньги на которую также выделил Минздрав России.

Несмотря на рост заболеваемости, в Южной Осетии на бытовом уровне по-прежнему отказываются от масочного режима: людей в средствах индивидуальной защиты редко можно встретить на улицах и учреждениях Цхинвала. Не помеха пандемия и для проведения массовых мероприятий – жители республики продолжают посещать многочисленные свадебные и похоронные церемонии.

Между тем учащиеся городской школы-интерната не вышли сегодня на занятия. По решению Югосетпотребнадзора, ее закрыли на двухнедельный карантин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19. Карантин в дошкольных и школьных учебных заведениях, по словам Марины Кочиевой, вводится «при необходимости»: «Мы принимаем меры для того, чтобы данная инфекция не распространилась среди большего количества людей».

По данным Югосетпотребнадзора, в Южной Осетии распространяется «Дельта» или так называемый индийский штамм коронавируса, который отличается большей агрессивностью и способен поражать и детей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии