Егор Куроптев – о том, что ждет Саакашвили в Грузии и какой план у его соратников
В Грузии оппозиция готовится ко второму туру выборов и требует освободить арестованного Михаила Саакашвили. Стоило ли приезжать Саакашвили в Грузию, помогло ли это оппозиции получить голоса и что будет в стране дальше, рассказывает Егор Куроптев, директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе.
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.