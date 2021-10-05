Егор Куроптев – о том, что ждет Саакашвили в Грузии и какой план у его соратников

В Грузии оппозиция готовится ко второму туру выборов и требует освободить арестованного Михаила Саакашвили. Стоило ли приезжать Саакашвили в Грузию, помогло ли это оппозиции получить голоса и что будет в стране дальше, рассказывает Егор Куроптев, директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе.