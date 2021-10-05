Парламент Грузии прекратил депутатские полномочия лидеру «Нацдвижения» Нике Мелия

Парламент Грузии досрочно прекратил полномочия депутата Ники Мелия, который является председателем крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» и кандидатом в мэры Тбилиси.

Решение было принято 79 голосами «за», «против» не высказался никто из присутствующих на пленарном заседании депутатов.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Мелия решил отказаться от депутатского мандата в конце июля, после того как правящая «Грузинская мечта» в одностороннем порядке вышла из межпартийного соглашения, подписанного под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля.

Ника Мелия лишен депутатских полномочий уже в третий раз. Впервые такой факт произошел в декабре 2019 года, при парламенте девятого созыва. Тогда Мелия был лишен депутатского иммунитета после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным по делу о банкротстве банка «Карту» в 2011 году.

По требованию прокуратуры Мелия лишили мандата и в начале 2021 года. За этим 23 февраля последовал арест политика по обвинению в организации и участии в массовом насилии, и попытке штурма парламента во время «гавриловской ночи» – 20-21 июня 2019 года.

Чтобы задержать лидера оппозиции, властям пришлось провести спецоперацию и штурмовать офис партии. Мелия был освобожден под нажимом международного сообщества под залог, который выплатил Евросоюз.

Сейчас Ника Мелия готовится ко второму туру выборов мэра Тбилиси, в котором ему будет противостоять кандидат партии власти Каха Каладзе. Согласно данным ЦИК, в первом туре выборов 2 октября Каладзе набрал 45,04% голосов, а кандидат от «Единого Нацдвижения» Ника Мелия – 33,96%.

Второй тур муниципальных выборов в Грузии состоится 30 октября.