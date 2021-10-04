В руставской тюрьме появился повод для восторга

В Грузии набирает обороты движение за освобождение Михаила Саакашвили. С этим требованием сегодня его сторонники собрались у руставской тюрьмы, в которой тот находится уже четвертый день. И, судя по заявлениям представителей власти, ему придется там оставаться еще долго.

«Свободу Мише!», «Миша, извини, что не уберегли!», «Миша, я помню, как до тебя Грузия воняла не только керосином», «Мы победим!» – это малая часть тех лозунгов на фоне реющих грузинских флагов, с которыми сторонники третьего президента провели акцию в его поддержку у руставской тюрьмы №12. Были и гимн, и патриотические песни, и пламенные речи, и, конечно, неумолчное: «Ми-ша, Ми-ша!»

Тако Чарквиани, лидер партии «Закон и справедливость», организовавшая вместе с «Нацдвижением» акцию поддержки третьего президента, прибыла к руставской тюрьме, по ее словам, с многочисленными эмигрантами, которые ради этого вернулись на родину, – чтобы добиться освобождения Михаила Саакашвили:

«Мы боремся против России, здесь сидит гонимый Россией президент, благодаря ему народ Грузии узнал, как уязвимы даже те границы Грузии, которые она контролирует. Власти четыре дня не знали, что президент пересек границу, от кого требовать правосудия и порядка, если даже нашу родину не защищают (власти)».

А выступавшие на сооруженной у пенитенциарного учреждения сцене лидеры «Нацдвижения» обещали победить во вторых турах местных выборов. Символичным казалось им и то, что наряду с остальными городскими самоуправлениями «Нацдвижение» дало отпор «Грузинской мечте» и в Рустави. Посетившие своего лидера в заключении оппозиционеры рассказывали, в каком «восторге» Михаил Саакашвили от итогов прошедших второго октября выборов.

Хатия Деканоидзе, кандидат в мэры Кутаиси, в первом туре обошедшая кандидата партии власти, зачитала его новое письмо, которое получила от него на встрече с ним:

«Спасибо, мои братья и сестры. Я слышу ваш голос в тюрьме, и это в десятки раз увеличивает мое желание борьбы. Жмем до победы!» – и в ответ вновь гул одобрения и аплодисментов. Адвокаты Саакашвили, которые также сегодня виделись с ним, сообщили, что он бодр, продолжает голодовку, и, если даже встанет вопрос об его экстрадиции, он откажется.

Впрочем, разговоры об экстрадиции назвала сегодня «правовым нонсенсом» министр культуры, бывший министр юстиции Тея Цулукиани. Саакашвили хотя и гражданин Украины, но он там не осужден:

«А если речь зайдет о том, чтобы мы передали Саакашвили Украине, чтобы он там отбывал наказание, к которому он приговорен грузинским судом, у нас нет никакого желания это делать, нет в этом никакой целесообразности. Все те грузинские приговоры, которые вступили в силу и которые, возможно, еще будут вынесены судом суверенного государства, будут исполнены на грузинской земле, в грузинской тюрьме».

А до этого Тея Цулукиани на своей странице в Facebook назвала Михаила Саакашвили «фюрером»: «виновный вождь деструктивной оппозиции в тюрьме, вместо того чтобы организовывать революцию и гражданское противостояние на проспекте революции. Более того, находящийся в тюрьме фюрер в восторге, что в некоторых местах оппозиция все-таки прошла во второй тур».

И министр иностранных дел Давид Залкалиани заверял сегодня, что с украинской стороной никаких осложнений не будет, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский заявил: Украина будет работать над возвращением Саакашвили на всех уровнях.

О том, что Михаил Саакашвили только портил отношения с Украиной, что ему следует спокойно сидеть в тюрьме, чтобы «ему не добавили статьи», что не существует на планете человека, который убедил бы грузинскую власть помиловать его, напомнил накануне в эфире ТВ «Имеди» премьер-министр Ираклий Гарибашвили. А некоторые его слова в оппозиции расценили как публичное признание факта политических гонений со стороны «Грузинской мечты»:

«Либо мы должны были поймать Саакашвили, либо он должен был уйти из политики. Но этот человек не уходит из политики, не извиняется, не просит помилования. Спасибо Мише за то, что он приехал в Грузию своими ногами и по собственному желанию».

Теперь премьер-министр убежден, что «Нацдвижение» не оправится от краха, а «Грузинская мечта» оставшиеся до парламентских выборов три года будет управлять страной в мире и стабильности.

На этом фоне последующие слова представителей власти о верховенстве закона и справедливом суде для многих пустой звук. Сторонники Михаила Саакашвили убеждены, что очень скоро западные партнеры заговорят о необходимости освобождения третьего президента. Ведь о несовершенстве грузинской судебной системы, ее клановости им известно не понаслышке.

Многие сегодня вспоминали, что изначально президент Грузии и власти также отказывались помиловать оппозиционных лидеров Нику Мелия, Гиги Угулава, Ираклия Окруашвили, а также совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа. Но все они сегодня на свободе.

И хотя больших потрясений и смут из-за Саакашвили в Грузии профессор Европейского университета Георгий Гобронидзе не ожидает, его настораживает, что ситуация становится непрогнозируемой из-за «неправильного» поведения двух главных политических игроков в стране:

«Даже если, возможно, бывший президент виновен, заявления представителей власти, премьер-министра Гарибашвили о том, что Саакашвили следует сидеть тихо, и с его арестом поздравил Бидзину Иванишвили, дает возможность Михаилу Саакашвили предстать политическим узником. Такого типа заявления делают его политическим узником. Но от этого легче не будет «Нацдвижению», возможно, мобилизуется электорат, но Саакашвили на свободе это сделал бы гораздо лучше. Поэтому такая ситуация невыгодна никому и в первую очередь государству».

В грузинских соцсетях вместе с тем активно обсуждают версии проникновения Михаила Саакашвили в Грузию, и зачем ему нужно было так поступать. Узнав о том, что он несколько дней бродил через леса Самегрело и добирался в Тбилиси, многим вспомнился и бежавший первый президент Звиад Гамсахурдия. Ожидается, что «незаконное пересечение границы» будет еще одним обвинением, которое предъявят Саакашвили.

К вечеру появилась и первая реакция на заявления премьер-министра Гарибашвили о дополнительных статьях:

«Это поразительное заявление о том, что обвинения решаются политически. Это противоречит основополагающим принципам верховенства закона», – написал на своей странице в Twitter бывший министр иностранных дел Швеции, Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт, и, как ожидают в Грузии, таких заявлений будет много.