В рубрике «Голоса» обсуждаем с жителями Абхазии инцидент на сухумской набережной 30 сентября, в ходе которого были избиты ветераны и депутат парламента. Ответы очень разные…

– Как вы относитесь к инциденту, который произошел 30 сентября на сухумской набережной? И какое решение вы видите?

Аслан Аршба: Вся эта ситуация – типичный пример, когда виноваты обе стороны. Я негативно отношусь к традиции стрелять в день праздника в воздух. Даже салют не рекомендуется запускать в людных местах. Я негативно отношусь к превышению полномочий органами при обеспечении порядка на улицах. Имиджевый урон уже понесли все задействованные лица, как будет продвигаться расследование, чем оно закончится в итоге, уже не имеет первостепенное значение.

Ариана: Очень плохо отношусь. Как можно было 30 сентября, в День Победы поднять руку на ветеранов, на инвалидов войны?! Наоборот, вместо того чтобы их поздравить с праздником, они их избили. Если кто-то совершил какое-то правонарушение, для этого есть другие методы. Задержали бы, посадили всех, по закону.

– Какое решение вы видите этой ситуации?

Ариана: Я против митингов. У нас есть Совет старейшин, есть общественные деятели, есть разные политические партии, лидеры, посадить всех за круглый стол, и за столом переговоров решить эту проблему. Зачем доводить людей до крайности?

– Как вы относитесь к инциденту, который произошел 30 сентября на сухумской набережной? И какое решение вы видите?

Денис Зурабович Соломко: Плохо смотрю, не должно было такое происходить. Но делать выводы мне, человеку, который там не был, не видел… считаю, что даже если ситуация вышла за рамки закона, она должна быть решена в рамках закона. Все возможности для этого есть, есть органы следствия, органы прокуратуры, они должны сделать свою работу. У них должна быть такая возможность. И они должны вынести свой вердикт. И на основании их следственных мероприятий должны быть вынесены решения. Естественно, прискорбная ситуация, что в День Победы государственные мужи, ветераны оказались в такой ситуации. Ничего хорошего в этом нет. Но выходить из этой ситуации, я думаю, нужно в рамках закона.

Алиса Пачалия: Мне кажется, что выносить на государственный уровень межличностные проблемы и дестабилизировать обстановку в стране и в общей сложности парализовать работу государственного аппарата на несколько дней, – это не очень хорошо. Одно село против другого села, выяснение отношений – я ко всему этому отношусь негативно. Должна быть независимая проверка, выяснить все факты, и уже на основании этого должен решаться вопрос.

Ричард Чкадуа: Мера ответственности не снимается и с того, кто стрелял, и с того, кто этому противодействовал, – именно так противодействовал. Слава богу, пока еще остались ветераны, живые, которые каждый день друг друга видят и даже в праздничные дни не позволяют себе этого делать в городе, в общественных местах – вытаскивать пистолет и стрелять. Меня больше всего возмущает другой факт – почему расследование нельзя было сделать в более узком кругу. Мы же все видим, что ситуация нестандартная. Я понимаю, что факт возмутительный, когда избивают ветерана. Но более возмутительно то, когда избиваемый человек начинает говорить: «Меня побили». Надо было этот вопрос сохранить в ключе некоего таинства. Для этого, конечно, нужны были разумные люди, которые найдутся рядом и постараются избежать конфликта, разрастания конфликта.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия