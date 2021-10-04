«Никогда в нашей истории не было, чтобы ветеранов войны били ногами»

Сегодня в парламенте Абхазии обсуждали инцидент на набережной в День Победы, во время которого ветераны войны и депутат парламента были избиты, по словам самих ветеранов, министром внутренних дел и двумя его заместителями. Депутаты потребовали от генерального прокурора, чтобы он сообщил результаты расследования и дал правовую оценку действиям участников происшествия через две недели.

Рабочее заседание открыл спикер парламента Валерий Кварчия, который призвал депутатов обсудить ситуацию, связанную с избиением на набережной в День Победы ветеранов, и высказываться в спокойном тоне.

Депутат Гиви Кварчия выразил свое недоумение в связи с тем, что в отношении должностных лиц, избивших ветеранов, до сих пор не возбуждено уголовное дело и не избрана мера пресечения:

«На мой взгляд, чего нет до сих пор и что должно быть – это возбуждение уголовного дела, и мера пресечения должна быть применена к тем, кто избивал ветеранов. Почему я во главу угла ставлю ветеранов, а не нашего коллегу, депутата, который также был избит, и было грубейшее нарушение закона. В деталях, конечно, должна разбираться прокуратура, но я считаю, что все депутаты должны выразить отношение к таким действиям сотрудников правоохранительной системы. И мы должны положить конец рукоприкладству в нашей правоохранительной системе по отношению ко всем гражданам, не только к ветеранам. Просто так произошло, что ветеранов в День Победы, отпраздновавших этот день и мирно идущих домой, жестоко избили».

Натали Смыр поинтересовалась, почему в парламенте нет ни генерального прокурора, ни председателя Службы госбезопасности, ни представителей администрации президента? По ее мнению, еще в пятницу, когда парламент обсуждал обращение жителей села Адзюбжа, ветераны которого были избиты в Сухуме в День Победы, руководители этих служб и ведомств должны были присутствовать и вместе с депутатами решать возникшую проблему, а не ждать, пока на площади соберутся люди и начнут протестовать.

Натали Смыр сообщили, что генеральный прокурор едет и вот-вот появится в парламенте.

Она напомнила статью Конституции, в которой говорится о неприкосновенности депутата парламента и тех действиях, которые по отношению к нему не могут быть применены:

«Конституция, глава 3, называется «Законодательная власть». Прочитаю статью 39: «Депутаты парламента обладают неприкосновенностью в течение всего срока полномочий, они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру за исключением случаев, когда это предусмотрено законом для обеспечения безопасности других людей». И еще хочу напомнить, что депутаты парламента не могут быть отозваны по Конституции. По ситуации тяжело судить, могу сказать одно: ну, друзья, представляете, депутат парламента и министр внутренних дел подрались…»

Дмитрий Ардзинба считает, что ситуацию нельзя оценивать только с правовой стороны, ей надо дать оценку с точки зрения морали:

«Если даже что-то там произошло, они услышали эти выстрелы, как говорит министр внутренних дел, что он оказался рядом, и случилось то, что случилось. Но еще никогда в нашей истории не было, и надеюсь, что больше никогда не будет, чтобы ветеранов войны, несмотря на седины, избивали, клали на землю, били ногами. Если кто-то из наших коллег считает такое допустимым, тогда о какой морали мы можем говорить? О чем мы будем говорить с нашими детьми, которых мы хотим воспитать на чувстве патриотизма и уважения к нашим ветеранам? И кем это было совершено? Детьми героев страны. Я очень хорошо и близко общался с Сергеем Платоновичем Дбар и с Валерием Киршаловичем Чачхалия, они были нашими соратниками».

Слово попросил участник инцидента на набережной депутат Гарри Кокая, он признал свою вину и сказал, что сотрудничает с органами дознания и готов понести ответственность, в то же время осудил действия силовиков по отношению к ветеранам:

«Хочу в первую очередь принести извинения своим избирателям. Я согласен с тем, что не должен был так поступать и нарушать депутатскую этику, но как преступление это тоже не надо расценивать. Я, возможно, поддался эмоциям и чувствам в окружении своих старших, ветеранов, которых я сильно уважаю и люблю, произошла эта стрельба, за что я готов в полной мере нести ответственность. Я не собираюсь пользоваться депутатской неприкосновенностью, я сотрудничаю с органами дознания и прокуратурой, даю показания, так что для органов дознания и следствия с моей стороны нет препятствий. А то, что касается ветеранов, хочу сказать, что они были оскорблены физически, их одолели, так как они уже, наверное, физически не такие крепкие, как были тридцать лет назад, когда взяли оружие и защищали это государство».

Он призвал своих коллег принять справедливое решение и защитить ветеранов.

Лаша Ашуба напомнил о презумпции невиновности и призвал своих коллег, которые были участниками событий, не приходить на заседания, на которых будут решаться вопросы, связанные с данным инцидентом:

«В пятницу было предложено на обсуждение решение о том, чтобы министр внутренних дел временно сложил свои полномочия. За выходные это решение было реализовано. В этой ситуации для меня нет своих и чужих, каждый должен отвечать, будет это избиение, беспорядочная стрельба или другие случаи. Хотел бы напомнить о статье 22 Конституции республики, в которой говорится о презумпции невиновности. Виновность человека будет доказана после того, как будут проведены все следственные и другие мероприятия. Это касается и министра, и наших коллег. Я хотел бы призвать своих коллег, так как министр временно отстранен от исполнения обязанностей, тоже временно не приходить на заседания, где будут решаться вопросы, связанные, так или иначе, с ними».

Генеральный прокурор Адгур Агрба сообщил, что пока не собрано достаточно доказательств, и давать правовую оценку действиям участников инцидента на набережной нецелесообразно:

«У нас есть в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством сроки – это пять суток, пятнадцать и шестьдесят. Давать оценку действиям сотрудников милиции, ветеранов войны и депутатов парламента сегодня я не могу, считаю это нецелесообразным, ввиду того, что еще не собраны все доказательства и не проведена полная проверка. Мы третий день занимаемся этой проверкой, в большей степени работа проведена. Из того, что мне сегодня было доложено, не все ветераны войны допрошены, ввиду каких-то причин и обстоятельств, я пока говорить об этом не могу. Не допрошен пока министр внутренних дел, но сегодня мы его пригласили, он обязался явиться, есть еще свидетели, которые, по версии следствия, должны быть допрошены. Я думаю, что они дадут нужные показания для того, чтобы впоследствии сослаться на них и дать оценку».

Депутаты обязали генерального прокурора в двухнедельный срок отчитаться о предварительных итогах расследования.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия