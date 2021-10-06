Лиза Ясько: «Переезжать в Грузию я точно не собираюсь»

«Переезжать в Грузию я точно не собираюсь. Я являюсь украинским политиком, я очень люблю Украину. Моё будущее в Украине», – заявила гражданская жена Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько в программе «Котрикадзе иностранных дел» на канале «Дождь».

При этом самого Саакашвили Ясько считает и грузинским, и украинским политиком. Она рассказала о близости с ним «духом, идеями».

«Мы вместе, мы вместе живем, проходим эту борьбу. Мы – взрослые люди, у нас есть много планов на будущее, в том числе политических планов борьбы за изменения и реформы – и в Украине в том числе», – добавила она.

Накануне Ясько встретилась с Михаилом Саакашвили в руставской тюрьме. Она заявила журналистам, что Грузии повезло, так как «есть такой человек, как Михаил Саакашвили». «Это большая борьба, которую вам нужно выиграть», – добавила она.