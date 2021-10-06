Конфликт на границах Грузии становится ближневосточным

Грузию ждут в НАТО, но позже – генсек альянса вновь оставил неопределенным евроатлантическое будущее страны. Тем временем Тбилиси пытается обеспечить безопасность, кооперируясь с Анкарой и Баку. Последнему, к слову, тоже пришлось серьезно озаботиться своей безопасностью – крупномасштабные учения Ирана у южных границ Азербайджана всерьез обеспокоили Азербайджан. И не только.

Североатлантическое будущее Грузии предопределено, но трудно прогнозируемо. Выступая на мероприятии, организованном в Вашингтоне Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом, генсек НАТО Йенс Столтенберг, в очередной раз отвечая на вопрос о перспективах присоединения к альянсу Грузии и Украины, дал понять: этот вопрос обсуждался с президентом США Джо Байденом «буквально вчера», но процесс вступления сопряжен с выполнением определенных обязательств. Поэтому в ближайшем будущем рассчитывать на это не стоит:

«Присоединение не произойдет завтра. Поэтому мое послание союзникам по НАТО фактически то же, что я вчера говорил президенту Байдену. Нам необходимо активизировать свои действия. И стараться делать больше для стран, стремящихся к вступлению в альянс. Пока они не являются членами, мы должны оказывать им большую поддержку, больше обучающих программ, больше наращивать их потенциал, помогать проводить реформы, бороться с коррупцией и строить институты по обеспечению безопасности и обороны».

Столтенберг при этом подчеркнул, что решать вопрос вступления Тбилиси и Киева будут исключительно страны НАТО и сами претенденты. Российский фактор, уверяет генсек, никак не может повлиять на этот процесс. И пока страны альянса вместе, они в безопасности.

Пока же Грузия не входит в военно-политический блок, вопросы безопасности Тбилиси решает в кооперации с соседями. На территории страны проходят грузино-турецко-азербайджанские командно-штабные учения под названием «Eternity-2021». Военные трех стран и представители соответствующих государственных структур выполняют задачи по организации охраны региональных экономических проектов.

Но, хотя легенда учений сугубо оборонительная, само их проведение очень не нравится Сухуми и Цхинвали. Соответствующие ведомства самопровозглашенных республик не преминули обвинить Тбилиси в эскалации напряженности в регионе. В Сухуми, в частности, считают, что это «опасный провокационный выпад, направленный на поощрение военных амбиций Грузии».

«Создается устойчивое впечатление, что грузинские власти всерьез решили создать на своей территории своеобразный полигон для отработки боевых действий против неназванного противника. Причем военной мощи и потенциала США и НАТО грузинским стратегам уже недостаточно, и в последние годы Тбилиси активно углубляет военные связи с Анкарой и Баку», – говорится в заявлении де-факто МИД.

Схожей позиции придерживаются и в Цхинвали. Власти самопровозглашенной республики считают, что Грузия, «основательно приступившая к модернизации и наращиванию своего военного потенциала, не отказалась от планов вооруженной агрессии и по-прежнему рассчитывает на силовой захват территории Южной Осетии»:

«На фоне очередного внутриполитического кризиса и тяжелого экономического положения официальный Тбилиси, не желающий брать на себя обязательства по неприменению силы в отношении соседних государств, способен вновь стать зачинщиком самых опасных военных авантюр, которые могут обернуться трагическими и непоправимыми последствиями. В этом контексте вызывает непонимание активная поддержка стран региона милитаристской политики грузинских властей».

Впрочем, международные наблюдатели видят главную угрозу региону в другой его части. Иран сосредоточил вблизи азербайджанской границы серьезные военные силы. Впервые за все 30 лет независимости Баку Тегеран решил провести в районе границы крупномасштабные учения. Причем само их название – «Завоеватели Хайбара» говорит о многом. Оно относит к легенде, связанной с битвой мусульман во главе с пророком Мухаммедом против иудеев в оазисе Хайбар в 629 году. Сегодня же Тегеран обосновывает масштабные учения наличием сионистской угрозой. Причем именно с территории Азербайджана. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян довольно недвусмысленно дал это понять:

«Исламская Республика Иран не потерпит присутствия сионистского режима вдоль своих границ и примет необходимые меры против деятельности режима».

При этом СМИ сообщают об активизации в соцсетях организации «Хусейнитов» – «движения исламского сопротивления в Азербайджане». Многие связывают его с иранским Корпусом стражи исламской революции. А это, в свою очередь, может означать, что, в случае резкого ухудшения отношений с Азербайджаном, Тегеран может использовать «Хусейнитов» для подрывной деятельности против Баку.

Уже сейчас отношения между Ираном и Азербайджаном нельзя назвать дружескими. На днях посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави выразил протест в связи с «агрессией против диппредставительства в Баку в ночь на 1 октября». А глава МИД Исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиян выразил возмущение задержанием иранских водителей на трассе, ведущей в Нагорный Карабах. Не нравится иранским властям и реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева на учения, организованные Тегераном, о чем поспешил заявить официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде:

«Замечания Алиева вызывают удивление, потому что они проводятся в то время, когда Тегеран и Баку имеют хорошие отношения, основанные на взаимном уважении».

Алиев же, в свою очередь, удивлен агрессивной риторикой и демонстрацией военной силы со стороны Тегерана. В интервью турецкому агентству «Анадолу» азербайджанский лидер связал активизацию Ирана с прошлогодней войной в Нагорном Карабахе:

«Каждая страна вправе проводить военные учения на своей территории, но почему именно сейчас и почему на нашей границе? За все 30 лет независимости Азербайджана Иран никогда не проводил военные учения у границы, поэтому то, что они проводятся именно сейчас, – очень неожиданное событие. Учения не проводились до прошлогодней войны в Карабахе, когда часть южной границы контролировала армянская сторона. Но я уверен, что эмоциональная реакция ряда соседних стран на правомерные шаги официального Баку носит временный характер».

Но если Баку не нравятся официальные высказывания Тегерана, то неофициальные должны были серьезно встревожить руководство Азербайджана. Так, по сообщению агентства Mehr, еще в минувшую среду, то есть до начала учений, глава сил Корпуса стражей исламской революции в Тебризе полковник Хосейн Пурэсмаил заявил, что «повторение угроз Израиля в отношении Ирана устами Азербайджанской Республики – не только не в интересах Баку, но и является угрозой самому их существованию».

При этом у Азербайджана с Израилем отношения действительно неплохие, Баку, в частности, снабжает еврейское государство газом, и в июле этого года в Израиле даже открылось торговое представительство Азербайджана. Иерусалим же, в свою очередь, поставляет Азербайджану оружие, в том числе беспилотники. Именно Азербайджан в 2019 году стал первым иностранным покупателем новых боевых дронов «Sky Striker». А те, в свою очередь, наряду с турецкими «Байрактарами» сыграли решающую роль в прошлогодней войне в Карабахе.

В СМИ тиражируются слова бывшего американского конгрессмена Элиота Энгеля, который предположил, что Израиль намерен использовать военные базы Азербайджана для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в случае необходимости и что Азербайджан якобы согласился на это. Впрочем, подтверждения этой информации нет. Тем не менее Баку привел свои Вооруженные силы в высшую степень боеготовности. А в небе вдоль границы барражируют турецкие беспилотники.

На этом фоне часть аналитиков все же склоняются к мнению, что демарш Ирана на самом деле направлен не против Израиля, а против Турции. Усиливающееся влияние Анкары не может нравиться Исламской республике, имеющей свое мнение относительно региональных экспансий.