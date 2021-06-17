Грузия услышала о себе между строк об Украине

Грузия и друзья Грузии реагируют на итоги переговоров президентов Байдена и Путина в Женеве. В Тбилиси объясняют отсутствие упоминания страны естественными причинами, не влияющими на реальную повестку, зарубежные друзья же, наоборот, бьют тревогу.

«Откуда вы знаете, что вопрос Грузии не поднимался на встрече Байдена и Путина? Вы там присутствовали?» – так в «Грузинской мечте» отреагировали на критику оппозиции в адрес правительства за то, что Тбилиси «провалил» дипломатическую работу по возвращению страны в международную повестку. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе уверяет, что те, кто считает, что Грузия исчезла с международных радаров, не знают значения слова «исчезла»:

«Когда вопрос Грузии включен в такие важные документы, которые касаются отношений ЕС с Россией и ЕС с США, когда отдельные параграфы посвящены Грузии, то как она может исчезнуть с радаров? Для меня это немыслимо. Встреча Байдена и Путина длилась четыре с половиной часа, и одной из главных тем были региональные конфликты. Грузия – одна из ключевых стран, когда речь идет о региональных конфликтах. Что касается итогов встречи, то об этом пока рано говорить, нужно смотреть на динамику. Обе стороны заявили, что готовы к конструктивным отношениям. И это самое важное, потому что это может принести положительные результаты для Грузии».

Схожую позицию высказал и глава МИД Грузии. Давид Залкалиани уверяет, что Грузия в последнее время находится в первых строках повестки отношений США и России. Министр отметил, что в своем последнем телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном он лично просил главу Госдепа вынести тему Грузии в шорт-лист приоритетных вопросов на встречах президента Байдена:

«Это было во время моего последнего телефонного разговора с Блинкеном, а в ходе визита Филипа Рикера (и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии) в Тбилиси главным приоритетом переговоров, в том числе премьер-министра, была одна и та же тема – актуализация вопроса Грузии на саммите США-Россия. Этот вопрос был основным во время визита сенаторов Шахин и Портмана в Грузию. Для нас приоритет в том, чтобы вопрос Грузии был как можно выше в повестке дня международного сообщества. Поэтому я не разделяю критику или замечания оппонентов, потому что факты, реальность абсолютно другие».

По мнению министра, чтобы понять, что поддержка Грузии со стороны международного сообщества беспрецедентна, необходимо проанализировать контекст встреч. Залкалиани уверяет, что на пресс-конференции Байдена прозвучал очень важный сигнал о том, что США не откажутся от защиты своих союзников:

«Поддержка международного сообщества и актуализация нашего вопроса на встречах на высшем уровне беспрецедентно высока. Что касается вчерашней встречи, мы должны очень хорошо проанализировать контекст этой встречи. В последние годы американо-российские отношения никогда не были на столь низком историческом уровне, они почти достигли уровня холодной войны. Поэтому тема обсуждения была очень большой. Их личная встреча длилась два часа, и никто не знает, какие детали там обсуждались. На пресс-конференции мы узнали, что США не откажутся от своих союзников. И, конечно, кого как не Грузию следует подразумевать под этими союзниками?»

Залкалиани также призывает обратить внимание на тот факт, что США, по словам Байдена, не намерены терпеть нарушения Россией принципов международного права. Если сопоставить эти словам со стратегией США-ЕС, то там прямо говорится, что принципы международного права были нарушены в отношении Грузии и ее оккупированных территорий. То есть то, что Грузия не была упомянута на пресс-конференции, вовсе не означает, что Грузии не будет в американо-российской повестке дня.

Впрочем, оппоненты власти считают усилия, перечисленные главой МИД, недостаточными. По мнению грузинской оппозиции, политика «нераздражения» Москвы, которую проводит «Грузинская мечта», привела лишь к тому, что Грузию перестали упоминать наряду с Украиной, когда речь заходит о российской агрессии.

Интересно, что схожей точки зрения придерживаются зарубежные эксперты и политики, занимающиеся российской тематикой. В частности, бывший посол США в России, политолог Майкл Макфол в своем Twitter написал:

«Вот что происходит, когда мы на Западе забываем о прошлом и сосредотачиваемся на будущем. На последней встрече Байдена и Путина 10 лет назад главной темой была Грузия. Сейчас никто не обсуждает оккупацию (ее территорий). Стоит побеспокоиться о подобной судьбе Крыма».

Этот твит стал ответом на комментарий другого эксперта – директора Центра исследований внешней политики Эллисона в The Heritage Foundation Люка Коффи, который не раз призывал Запад форсировать вступление Грузии и Украины в НАТО. Сейчас, комментируя итоги встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, Коффи пишет:

«Друзья Грузии на Западе должны усерднее работать над тем, чтобы вернуть вопрос российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона в международную повестку дня! 20% Грузии оккупировано! Почти невероятно, что Грузия НИ РАЗУ НЕ БЫЛА УПОМЯНУТА ни на пресс-конференции Путина, ни на пресс-конференции Байдена».

К слову, упомянутый грузинским министром иностранных дел сенатор Роб Портман также отреагировал на переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным в контексте проблем Украины и Грузии. Сенатор считает, что одних слов, пусть и жестких, недостаточно. США должны на деле поддержать евроатлантические устремления Тбилиси и Киева:

«Хотя я рад, что президент обратился к теме Украины во время разговора с президентом Путиным, слов недостаточно. Нам необходимо ввести Украину и Грузию в НАТО, и администрация Байдена должна сочетать жесткую риторику с решительными действиями».

В Кремле по итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена дали понять: для Москвы вступление Украины в НАТО является «красной линией».

«Мы слышали во время европейского турне президента Байдена, первый раз он достаточно однозначно говорил о потенциальной возможности предоставления Украине ПДЧ, – это первый раз было сказано на таком, самом высоком уровне. И, конечно, это вызывает нашу обеспокоенность», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Эху Москвы».

О Грузии представитель Кремля не сказал ни слова, но если брать за основу объяснение «Грузинской мечты», что, когда говорят об Украине, подразумевают и Грузию, то Тбилиси не получится одновременно идти в НАТО и не раздражать Москву.