В Тбилиси появилась олимпийская звезда имени дзюдоиста Лаши Бекаури  

Олимпийская звезда имени чемпиона Олимпиады в Токио дзюдоиста Лаши Бекаури открылась сегодня, 6 октября, во дворе Олимпийского комитета в Тбилиси, сообщает «Новости-Грузия». По словам Бекаури, до Игр в Токио он мог только мечтать, что его имя появится среди 36 звезд аллеи олимпийских чемпионов.

Для 21-летнего Лаши Бекаури Олимпиада в Токио стала первой в карьере. В апреле он выиграл чемпионат Европы в Лиссабоне, до этого дважды став чемпионом мира среди молодежи. «Я очень счастлив сегодня, что мне удалось завоевать эту олимпийскую звезду. До отъезда в Токио проводы нашей делегации прошли именно здесь, в Олимпийском комитете. Тогда я сказал, что очень хочу открыть свою звезду в галерее этих успешных спортсменов. Что скрывать, сначала все это казалось недосягаемым. Я счастлив, что моя мечта сбылась», - сказал спортсмен.

На церемонии присутствовал еще один грузинский триумфатор Олимпиады в Токио – тяжелоатлет Лаша Талахадзе. Его именная олимпийская звезда была установлена в 2016 году, после того, как он выиграл Олимпиаду в Рио, поэтому сегодня на ней сделали дополнительную памятную надпись.

«37-я олимпийская звезда открылась во дворе Олимпийского комитета. В то же время к моей звезде добавилась надпись о медали на Играх в Токио. Конечно, мы очень довольны. Надеемся, что после предстоящей Олимпиады в эту галерею добавятся и другие звезды. Желаю успехов каждому спортсмену, который приезжает от имени Грузии», - сказал Лаша Талахадзе.

На церемонии открытия присутствовали председатель Олимпийского комитета Лери Хабелов, заслуженный мастер спорта Грузии Шота Хабарели, депутат Михаил Кавелашвили, представители Министерства культуры и спорта, а также именитые спортсмены.