В Абхазии два дня продолжались перебои со снабжением электроэнергией. Потребители хотят, чтобы их детально информировали о том, что происходит. Руководитель пресс-службы госкомпании «Черноморэнерго» рассказал «Эху Кавказа» об аварии на высоковольтной линии «Шешелети-1» и о том, какие работы там проводились. В настоящее время авария ликвидирована и подача электроэнергии в республике восстановлена.

Вчера пресс-служба РУП «Черноморэнерго» на своей страничке в социальной сети Facebook сообщила об аварийном отключении высоковольтной линии «Шешелети-1». Без электроэнергии остались Очамчырский и Гулрыпшский районы и восточная часть Сухума.

О том, что происходило у потребителей электроэнергии, рассказала Асида Кортуа, которая живет в Новом районе, это как раз восточная часть столицы:

«С точки зрения обычного потребителя электроэнергии начинается та же самая свистопляска, которая у нас была весь прошлый год. Мы думали, что как-то это уже отрегулировалось, к этим ночным отключениям мы как-то худо-бедно привыкли, но эти два дня сбой в системе произошел конкретный. То, что было объявлено ранее, что проводятся какие-то работы, сначала в это можно поверить. Но, когда ты видишь, каким образом свет включается и выключается, и включаешь логику, становится понятно, что там не ремонтные работы проводятся. У нас было так: час свет есть, потом два часа света нет, потом опять час свет есть, это не похоже на ремонт. Вокруг нас свет на одном квартале есть, на другом квартале его нет, это вся восточная часть города, это все один район. Тут не может быть такого, чтобы выборочно включали и отключали, если ремонт проходит. Я понимаю, если ты поехал делать ремонт, на целый день свет отключили, к вечеру свет дали, и он горит, как обычно горел».

Асида Кортуа призывает госкомпанию «Черноморэнерго» быть более открытыми и более подробно рассказывать людям, что происходит и какие работы проводятся:

«Перепады света вообще убийственные, энергия так резко подскакивает и через час-полтора резко падает. Для бытовой техники это очень губительно, я думаю. Что касается сегодняшнего дня, это уже очень злит. Если это будет продолжаться бесконечно, лично я, как обычный гражданин Республики Абхазия, буду призывать, чтобы они каждую аварию и то, как они там работают и какие работы проводят, чтобы они для нас это освещали, иначе уже доверия никакого ни к «Черноморэнерго», ни к кому, кто с этой системой связан, у нас не осталось».

Руководитель пресс-службы госкомпании «Черноморэнерго» Алхас Гагулия сообщил «Эху Кавказа», что на высоковольтной линии «Шешелети-1» из-за возросших нагрузок начали провисать и гореть провода:

«Вчера у нас была аварийная ситуация на высоковольтной линии «Шешелети-1», это было связано с тем, что в холодное время увеличились нагрузки на эту линию, провода провисали и касались деревьев. Устранили в одном месте, провисло в другом, так было несколько раз за ночь, ребята всю ночь работали. А что касается общей ситуации, ну, все прекрасно знают, в каком состоянии находятся наши распределительные сети, устаревшее оборудование, трансформаторы, и, соответственно, происходят аварии, которые носят локальный характер, т.е. по низкой стороне, а также есть аварии и по высокой стороне. В каждом конкретном случае выезжает аварийная бригада и, в зависимости от повреждения, принимает соответствующие меры. Работа по устранению проблем никогда не прекращалась, в принципе, мы этим занимаемся круглогодично, двадцать четыре часа в сутки».

Перепады напряжения и отключения электроснабжения на отдельных улицах города Алхас Гагулия объясняет неполадками в локальных сетях, которые находятся в плохом состоянии, что касается линии «Шешелети-1», то ее работа восстановлена и свет подается на всю территорию республики:

«Сегодня, если вы видели, мы давали объявление, что с 11.00 до 13.00 будет отключена эта линия, проводились ремонтные работы, и на данный момент «Шешелети-1» функционирует в обычном режиме. Безусловно, нагрузки на нее все равно выше номинала, но, тем не менее, свет подается в эти районы.

– Человек, с которым я сегодня разговаривала, она говорила о том, что у них вчера и сегодня с утра были какие-то странные отключения, когда на одной улице был свет, на другой его не было, свет то включали, то выключали. Когда его давали, напряжение было очень сильное, потом оно резко падало, с чем все это связано?

– Это связано с состоянием наших сетей и нагрузками на них, потому что разные части города питаются от разных подстанций, от разных фидеров, на разных фидерах разные нагрузки, и бывает, что выходят из строя непосредственно трансформаторы на местах в районах. Это носит, в принципе, повсеместный характер, и вот эти проблемы мы тоже ликвидируем. На данный момент по высокой стороне мы подаем свет на всю территорию республики, а по низкой стороне – это надо уже смотреть по районам».

Алхас Гагулия пояснил, что «высокой стороной» специалисты называют высоковольтные линии, которые «приходят» на узловые подстанции. От них отходят фидера («вспомогательные линии») низкого напряжения, которые подают свет непосредственно абонентам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия