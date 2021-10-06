Удушающий прием Ираклия Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз оказался под огнем критики. На этот раз поводом стало его письмо, в котором он сетует о проблемах психического здоровья и наркозависимости находящегося в тюрьме Михаила Саакашвили. Гарибашвили успокоил граждан, заявив, что власть в случае насильственных послевыборных продолжений готова была применить, в том числе, и газ. И хотя позже было уточнено, что имелся в виду слезоточивый газ, посеянные письмом тревоги не рассеялись.

Шестисот слов оказалось достаточным для премьер-министра Ираклия Гарибашвили для анализа новейшей истории Грузии, в том числе, определению места в ней «Революции роз» и ее вдохновителя Михаила Саакашвили. Оттолкнувшись от бытующих в обществе версий его тайного приезда в Грузию, он развил тему до якобы имеющихся у Саакашвили проблем с психическим здоровьем и наркозависимостью, из-за которых Саакашвили не рассчитал все последствия своего возвращения на родину. Что тем не менее не мешает автору резюмировать: «Считаю абсурдом алогичное решение сваливать на наркотики».

Саакашвили планировал очередную революцию, утверждает Ираклий Гарибашвили, и там же успокаивает общество, что, если бы он появился 3-го октября на проспекте Руставели, «то полиция водометами или, в крайнем случае, удушающим газом разогнала бы их максимум пятитысячное собрание, и ей было бы очень просто задержать Саакашвили».

Версия прихода Саакашвили к власти, предложенная премьером, тоже отличается от общепринятой: «В стране с пониженным иммунитетом Саакашвили и «Национальное движение» легко получили власть путем переворота и кидания камней», и «за 9 лет правления «Нацдвижение» обрушило на страну все несчастья».

В заключение Гарибашвили переходит к психическому состоянию Саакашвили сегодня:

«Фактически вместо «развалившегося государства» Саакашвили встретил в Грузии хорошо организованную государственную систему. Этим объясняется радикальное изменение психического состояния Саакашвили до и после заключения – в тюрьму он вошел с улыбкой, а теперь его не беспокоит ничего, кроме возможности как-нибудь выйти из тюрьмы», – пишет Гарибашвили.

В партии Гарибашвили в целом остались довольны историческим экскурсом и аналитикой. В оппозиции письмо премьер-министра назвали «аморальным».

Отдельное возмущение у правозащитников вызвало упоминание премьер-министром «удушающего газа». И хотя после критики из «удушающего» в поправленном письме газ стал «слезоточивым», осадок вместе со скриншотами остался. Проблема не в том, что глава правительства путает запрещенный «удушающий газ» со слезоточивым, поясняет юрист, глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе:

«Здесь звучит угроза обществу: власть при нежелательных акциях протеста готова пойти на крайние меры. Тревожным мне кажется и то, что перед вторым туром выборов власти дают понять – они не собираются сдавать свои позиции, не хотят учитывать мнение оппозиционно настроенного избирателя. С таким пафосом ответственные политики, тем более руководители страны, не разговаривают с обществом».

Многие сегодня также выражали недовольство тем, что представители «Грузинской мечты», особенно премьер-министр Гарибашвили, не стесняются во время предвыборной гонки для очернения политического оппонента спекулировать темой психического здоровья и наркозависимости.

Не беспокоиться за здоровье и психическое состояние третьего президента призвали адвокаты Саакашвили после встречи с ним. Напомнив, как Саакашвили запомнился многим катающимся на велосипеде, бегающим и плавающим, адвокат Дито Садзаглишвили во дворе руставской тюрьмы сообщил, что у Михаила Саакашвили есть челлендж к Гарибашвили: пусть премьер-министр тоже пройдет наркотест, который готов в присутствии телекамер пройти и третий президент:

«Михаил Саакашвили готов в присутствии СМИ сдать медперсоналу тюрьмы любой анализ для проверки наличия в нем любого вида наркотиков. Гарибашвили говорил и о тяжелом психическом состоянии Саакашвили, при допуске СМИ к нему можно было бы убедиться, в каком «тяжелом состоянии» он находится».

На самом деле, как заверяли адвокаты на шестой день голодовки, Михаил Саакашвили чувствует себя бодро и настроен оптимистично. Его правозащитники недовольны тем, что до сих пор тюремная администрация отказывается ему предоставить телевизор, ограничивает в телефонных звонках и посещениях.

«Это учреждение по исполнению наказаний, а не гостиница», – заявил находящийся в Киеве спикер парламента Каха Кучава грузинским журналистам в ответ на критические замечания о том, что он отказывается подписать оппозиционным депутатам пропуск для встречи с Саакашвили.

А у них и сторонников Саакашвили тем временем появились опасения за жизнь и безопасность Михаила Саакашвили. Под впечатлением письма премьер-министра оппозиционный депутат Тако Чарквиани сегодня обратилась с просьбой к дипкорпусу проведать Михаила Саакашвили в тюрьме. Она убеждена, что «служба безопасности России давит на СГБ Грузии, чтобы те уничтожили Саакашвили».

Ее коллега из правящей партии, бывший омбудсмен Созар Субари утверждения Чарквиани назвал «бредом». Тем не менее сегодня некоторые сторонники Саакашвили обратились к ГПЦ и патриарху Илие Второму с просьбой уговорить Саакашвили прекратить голодовку.

Реакция власти, в частности письмо премьер-министра, приобретает смехотворный и позорный характер, считает политолог Давид Зурабишвили, активный участник «Революции роз» и бывший депутат от Республиканской партии:

«Гарибашвили не впервые говорит такие глупости по поводу «Революции роз». С ним вступать в спор о значении этого события не имеет смысла. Но все эти его высказывания, обвинения оппонентов в наркомании, в других вещах уже приобретают позорный характер. Уже стыдно, что человек с таким поведением - премьер-министр страны. Он всеми этими заявлениями лишь еще больше убеждает международных партнеров, что Саакашвили – политический узник, когда ты открыто говоришь, что тебя не устраивает политическая активность этого человека и не обращаешь внимание на его реальные преступления».

И хотя многие наблюдатели считают, что Гарибашвили таким образом хотел сплотить электорат «Грузинской мечты» перед вторым туром местных выборов, нет полной уверенности, что радикализация политического спектра и ситуация вокруг Михаила Саакашвили вернется в спокойное правовое русло после голосования.