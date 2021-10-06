Гарибашвили проанализировал причины приезда Саакашвили и его психическое состояние

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал сегодня в Facebook открытое письмо, в котором анализирует причины приезда в Грузию экс-президента, лидера оппозиции и главного оппонента властей Михаила Саакашвили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гарибашвили говорит о двух предположениях по поводу возвращения Саакашвили. По его словам, многие считают, что экс-президент «хотел попасть в центр внимания», однако не просчитал свои действия из-за «наркотической зависимости».

Сам Гарибашвили более логичной считает другую версию, согласно которой, Саакашвили хотел совершить государственный переворот, однако и тут просчитался – в Грузии его встретили «сильные государственные институты».

«Согласно его же плану, если бы он 3 октября неожиданно появился на проспекте Руставели, то полиция водометами или максимум, слезоточивым газом, разогнала бы их максимум 5000-тысячное собрание и очень просто задержала бы Саакашвили. Возможно, Саакашвили не помнил, что Георгий Гахария не является премьером, и сегодня правительственная команда сплочена, как никогда», – пишет Гарибашвили.

Премьер добавил, что "в течение многих лет «Национальное движение» и его пропагандистские партийные телеканалы пытались создать ложное представление о «рухнувшем государстве», и явно сами поверили в эту ложь".

«Фактически, вместо «развалившегося государства» Саакашвили встретил в Грузии хорошо организованную государственную систему. Этим объясняется радикальное изменение психического состояния Саакашвили до и после заключения – в тюрьму он вошел с улыбкой, а теперь его не беспокоит ничего, кроме того, чтобы как-нибудь выйти из тюрьмы», – пишет Гарибашвили.