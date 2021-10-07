В Абхазии запретили доступ к сайтам для майнинга через VPN

Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию самопровозглашенной республики Абхазия продлил срок ограничений на доступ в Интернет для майнеров до 31 марта 2022 года. Председатель ведомства Беслан Халваш издал соответствующий приказ 6 октября.

Кроме того, операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.

В интервью «Апсныпресс» Беслан Халваш пояснил, что в борьбе с майнингом операторы «выходят на новый технический уровень».

«Будут закрываться VPN. В старом приказе у нас это не обозначено, поскольку не было технической возможности закрывать VPN. У нас появилось новое оборудование, которое выводит нас на другой технический уровень борьбы с этим видом деятельности», – сказал Халваш.

Он добавил, что именно с подготовкой технического оснащения операторов связи и связана задержка с продлением прошлого приказа, срок которого истек 1 июня 2021 года. Однако, несмотря на технические несовершенства, первый приказ, по мнению главы Госкомсвязи, дал определенный эффект.

«Первый приказ на том техническом уровне, что у нас был, сработал неплохо. Для того времени он отработал нормально. Он имел определенный эффект, но люди, которые занимаются майнингом, перешли на новый технический уровень, и мы сами не должны отставать, чтобы с этим бороться. Я не исключаю, что и сейчас майнеры будут искать новые пути обхода, чтобы и дальше незаконно заниматься добычей криптовалют. Но и мы тоже будем технически совершенствовать свои методы борьбы с незаконным майнингом», – сказал Халваш.