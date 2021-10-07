Грузия готовится к твиндемии?

В Грузии принято решение начать вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Пока это нововведение коснется лишь тинейджеров с хроническими заболеваниями. Какие еще решения принял сегодня Совет по иммунизации, каковы прогнозы эпидемиологов, а также откуда появился термин «твиндемия» и что он означает?

В течение последнего месяца эпидемиологическая ситуация стабильно улучшалась. Об этом свидетельствовали все показатели, использующиеся для ее измерения. Но три дня назад цифры снова поползли вверх.

«По сравнению с прошлыми вторником, средой и четвергом последние три дня у нас ежедневно фиксируется примерно на 300 случаев больше. У нас постепенно начинает расти число новых случаев. У этого может быть много причин», – заявил сегодня глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе.

Он не стал вдаваться в детали, впрочем, очевидно, что и предвыборный процесс, и возобновившаяся в очном режиме учеба не могли не отразиться на эпидемиологической ситуации. Так, по данным Агентства по управлению детскими садами Тбилиси, из открывшихся лишь на прошлой неделе садов 14 уже приостановили работу в связи с подтверждением COVID-19 среди сотрудников и воспитанников.

При этом в Национальном центре по контролю заболеваемости напоминают, что скоро начнется сезон респираторных вирусов.

«К концу октября появится грипп. Уже появился даже новый термин, т.н. твиндемия, – это сочетание двух инфекций сразу (ковида и сезонного гриппа). Если мы не привьемся и критическая масса иммунного слоя, составляющая сейчас 55%, не достигнет 80%, – у нас, к сожалению, будет очень сложный ноябрь», – говорит Гамкрелидзе.

Совет по иммунизации сегодня принял решение касательно вакцинации подростков. Привиться с этой недели смогут те из них, у кого есть хронические заболевания и кому от 12 до 16 лет.

Глава детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, входящий в состав совета, говорит, что решающий фактор в принятии этого решения сыграл штамм «Дельта», который остается доминантным в Грузии. Именно этот штамм, по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, оказался более опасным для детей и беременных. По словам Чхаидзе, во время прошлой волны эпидемии возник даже дефицит детских больничных коек.

«Поэтому сегодня совету по вакцинации мы предложили т.н. немецкую модель, которая подразумевает на первом этапе вакцинацию детей с особым состоянием здоровья – когда при инфицировании (ковидом) велик риск госпитализации и летального исхода. Так что на первом этапе в стране начнется вакцинация (подростков), входящих в группы риска, а потом совет по иммунизации соберется еще раз и решит, будет ли расширен (состав) групп, станет ли вакцинация детей от 12 до 15 универсальной рекомендацией».

Параллельно совет определился и с вопросом бустер-доз. Дополнительную, третью дозу через полгода после прохождения вакцинации смогут получить все граждане старше 50 лет и люди с хроническими заболеваниями. В первую очередь привиться бустер-дозой смогут те, кто вакцинировался препаратом Pfizer. Для тех, кто привился Sinovac и Sinopharm, – бустер по желанию.

«Бустер-доза касается не всех вакцин. Из четырех наименований вакцин, применяемых в Грузии, один (производитель) – AstraZeneca заявляет, что после получения двух доз она не нуждается в усилении, в бустере. В Грузии много людей, привившихся AstraZeneca, и их это не касается», – заявил Иване Чхаидзе.

Возможность привиться бустер-дозой Pfizer также будет предоставлена гражданам, которые планируют путешествие в страны, не признающие другие препараты. Другими словами, человек привившийся, скажем, китайской вакциной, не менее чем через 28 дней после этого сможет получить бустер-дозу Pfizer. Для этого необходимо будет предоставить билет, подтверждающий запланированную поездку.

За минувшие сутки в стране привились 7815 человек. Было зафиксировано 2228 новых случаев ковида. 28 человек скончались.