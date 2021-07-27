Пандемия ставит детский вопрос

В Грузии рассматривают возможность вакцинации подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Возрастную группу от 16 до 18 лет уже начали прививать c этого понедельника.

Привившихся подростков в возрасте от 16 до 18 лет пока всего несколько десятков. По словам замглавы Минздрава Тамар Габуния, это в основном студенты, которые вакцинировались перед тем, как уехать на учебу за границу, и подростки с ограниченными возможностями.

Единственный препарат, которым в настоящее время вакцинируют несовершеннолетних в Грузии, – Pfizer. Как говорит Паата Имнадзе, замглавы Центра по контролю заболеваний, пока решение о начале вакцинации тинейджеров, относящихся к возрастной группе от 12 до 16 лет, не принято. Впрочем, в качестве исключения по медицинским показаниям 12-летний подросток был привит в Грузии:

«По поводу детей в новой инструкции Pfizer сказано, что прививать можно с 12 лет. Несколько стран уже официально приняли это (решение). Мы ожидаем пока Всемирная организация здравоохранения официально примет решение о допустимости вакцинации с 12 лет. Как только ВОЗ сделает это, мы опустим возрастную (планку). Впрочем, в Грузии был прецедент, когда привился 12-летний ребенок. Были специальные показания к этому. Персональную информацию я не могу выдать».

Предполагается, что Всемирная организация здравоохранения рассмотрит вопрос вакцинации 12-16-летних подростков этой осенью, говорит Иване Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, состоящий в Совете иммунизации. По его словам, тогда же, предположительно, Pfizer представит ВОЗ результаты исследований, проводимых в возрастной группе от 5 до 12 лет.

«Сегодня семь тысяч детей этой возрастной группы участвуют в исследовании. Есть требование (ВОЗ) увеличить их количество, и это немного сдвинуло сроки окончательного заключения. Поэтому я думаю, что в сентябре-октябре уже можно будет сказать, насколько эффективна вакцина для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Исследование возрастной группы от 12 до 15 лет, в котором приняли участие 2300 детей, показало стопроцентную эффективность. На этом основании (Pfizer) принял решение допустить вакцинацию этой возрастной группы. И последняя возрастная категория, которая, как ожидается, будет исследована к ноябрю-декабрю, – это дети от 6 месяцев до 5 лет».

Таким образом, цепочка, которую должен пройти препарат прежде, чем дойти до потребителя, такова: компания-производитель проводит исследование, представляет данные ВОЗ, ВОЗ изучает их и выдает рекомендацию. Если ВОЗ выдаст рекомендацию вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 16 лет этой осенью, предполагается, что и в Грузии будет принято аналогичное решение.

В то же время вакцинация препаратом Pfizer возможна и в случае с беременными. Информации о том, что вакцина защищает от заражения коронавирусом и плод, пока нет, говорит Иване Чхаидзе. Впрочем, по его словам, есть ряд подтверждений тому, что она работает в случае с кормящими матерями: дети получают антитела вместе с материнским молоком.

«Я бы хотел добавить, что пока, кроме Pfizer, все остальные (производители) вакцин, доступных в Грузии, воздерживаются от вакцинации беременных. Это связано с тем, что они не провели достаточного количества исследований, а не с риском. Те исследования, которые были проведены на экспериментальных животных, указывают на то, что все эти вакцины, введенные животным во время беременности, не изменили генетику их детенышей, не вызвали аномалий и каких-либо других серьезных изменений», – говорит Чхаидзе.

Вопрос детской вакцинации во многом актуализировал штамм «Дельта», который, как уже известно, сильнее поражает детей и молодых, чем другие варианты коронавируса. Пока единственная возможность защитить детей – это вакцинироваться взрослым членам семьи. В целом же, как говорит врач, следует полагать, что победить пандемию не удастся, не привив несовершеннолетних.

«(Если мы не привьем несовершеннолетних), остается еще 25% населения (это дети), которые могут инфицировать остальные 75% – взрослых. Поэтому пока оба слоя населения – как педиатрический, так и взрослый - не привьются, пандемия ни в одной стране не закончится. (Вакцинация детей) – это следующий этап, не сегодняшний. Но, если мы хотим, чтобы пандемия закончилась в мире, мы должны привить и взрослых, и детей», – говорит врач.

За последние сутки в Грузии вакцинировались 13 884 человека. При этом было выявлено рекордное с декабря число новых заражений – 3666. Скончались еще 17 пациентов.