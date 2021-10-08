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Общество

Русские общины Абхазии объединить не удалось

Вчера Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, провел II Страновую конференцию русских соотечественников под названием «Итоги работы. Планы работы на 2022-2023 годы».

Когда накануне 7 октября мы созвонились с председателем КСОРС Олегом Юрченко, он сообщил, что организаторы решили в связи с ковидными ограничениями сделать конференцию закрытой для прессы. Все представители журналистского сообщества, с которыми довелось после этого общаться, восприняли это с улыбкой как благовидную, но крайне неубедительную отговорку. Почему именно несколько сотрудников СМИ, придя на конференцию, где было до полусотни делегатов и приглашенных, создали бы там неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию?

На самом деле, как свидетельствует просочившаяся из Координационного союза информация, некоторые организаторы опасались, что журналисты будут «по-своему все интерпретировать». Хотя не припомню, чтобы в минувшие годы после теле- и радио-, газетных репортажей с различного рода собраний русских общественных организаций кто-то предъявлял претензии СМИ за искажение фактов. Может быть, все проще – на собраниях и конференциях этих нередко кипели страсти, происходило столкновение мнений и персоналий, а представители как государственных, так и негосударственных СМИ республики неизменно «выносили сор из избы», не считая себя обязанными что-то умалчивать?

Не исключено, что на этот раз получилась ситуация, когда, обжегшись на молоке, дуют на воду. Ибо, судя по всему, сейчас конференция прошла «без сучка и задоринки». Правда, по мнению нашего источника на конференции, пожелавшего остаться неназванным, в роли «возмутителя спокойствия» на конференции выступил Леонид Заводчиков из Гудауты, но в дальнейшем он перешел на комплименты руководству КСОРС. (А скорее всего, тут просто проявилась его манера говорить.)

Пресс-служба КСОРС разместила на сайте союза сообщение о прошедшей конференции. Из нее следует, что мероприятие прошло в московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме при поддержке посольства России, представительства Россотрудничества в республике. В конференции приняли участие делегаты 22 организаций русских соотечественников и гости, среди которых были вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов, советник-посланник посольства России Максим Литвинов, исполняющий обязанности руководителя представительства в Абхазии Россотрудничества Михаил Масаев (он заменил закончившего отведенный ему трехлетний срок работы в республике Вадима Чеху). Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба поприветствовал участников конференции, зачитав текст президента республики Аслана Бжания, в котором подчеркивается, что русская община Абхазии является неотъемлемой частью общества и общая задача – создать гармонично развивающиеся отношения между всеми этническими группами. Далее руководители пресс-службы, юридического и грантового отделов, а также отдела награждений и правовой защиты отчитались о своей работе в КСОРС за 2020-2021 годы, отметив положительную динамику в своей деятельности, указав на некоторые сложности в работе и предложив возможные пути решения.

После этого состоялись выборы. Председателем КСОРС вновь стал Олег Юрченко, представителем КСОРС в региональном Координационном совете – Наталья Каюн, заместителями председателя КСОРС – Елена Жилинская, Геннадий Кожухарь, Наталья Семенова, Анна Калягина. Три новые организации вступили в состав КСОРС – культурный фонд «Платформа», общественная организация «Русский дом» и молодежная общественная организация «Фениксы». По итогам конференции была принята резолюция.

Еще позавчера мы договорились с Олегом Юрченко, что он расскажет о своих впечатлениях о конференции после ее окончания. И вот чем он поделился:

«И душевно, и сердечно, и эффективно потрудились. Очень деловой получился разговор. Присутствовали на нем и наши уважаемые старейшины. Заводчиков Леонид Михайлович был. И видение свое дал, и подтвердил, что правильной дорогой идем.

– Но мне еще сказали, что Заводчиков был «возмутителем спокойствия»…

– Ну, вы знаете как…Он не то что возмутителем спокойствия был, он, наоборот, высказывал идеи правильные. Очень правильные вещи говорил и предлагал. У него душа болит о соотечественниках. Да, может, где-то эмоционально, но…»

Доклад на конференции Олег Юрченко делал, сопровождая его показом слайдов о проводившихся мероприятиях за отчетный период. Всего их было 56. Среди них были названы организация концерта в честь 125-летия Сергея Есенина, выставки Анатолия Кима «Сухумская рапсодия», съемки и премьера фильма «Пулемет Танюша» режиссера Дмитрия Статейнова, вручение 1200 новогодних подарков детям соотечественников России, проведение Масленицы в трех районах… О еще одном мероприятии Юрченко рассказал так:

«Мы каждый месяц сейчас, традиция у нас сложилась в КСОРС, поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны с днем рождения. В прошлом месяце двоих поздравляли – 99 и 97 лет. В этом месяце – ветерана 98 лет. Там подарки, своими руками сделанные, цветы, маленькие концерты. Они и поют с нами, и слезы радости бывают, всегда очень тепло это проходит».

Зашла у нас речь и о нескольких общественных организациях, которые, как и год назад, не захотели участвовать в Страновой конференции, организуемой КСОРС, – под руководством Мироненко, Рязанцева, Попова, Пигаря… Юрченко сказал, что все они приглашались для участия в работе оргкомитета по подготовке конференции, но…

До этого мы пообщались с Владимиром Поповым, руководителем Ассоциации по правовой и социальной помощи соотечественникам, и он, среди прочих мотивов, назвал то, что руководитель КСОРС не имеет абхазского гражданства и эта организация не зарегистрирована в Министерстве юстиции Абхазии. Попов говорит:

«Эта организация не зарегистрирована в Минюсте Абхазии, что противоречит закону об общественных организациях Абхазии. И она не может здесь работать».

Олег Юрченко прокомментировал это так:

«Да, да… Но мы и не будем регистрироваться. Знаете, в чем дело, Виталий? Мы живем по типовым правилам. Они созданы всемирным координационным советом соотечественников. И вот мы все больше убеждаемся, что эти правила мудрецы писали – настолько все продумано, грамотно. Все 22 организации, которые входят сегодня в КСОРС, они зарегистрированы Минюстом. А координирующий орган не зарегистрирован, это просто координирующий орган. Чтобы денег не было в КСОРКСе, чтобы они там не ходили. Любая организация может пользоваться деньгами и что-то делать, а эта – нет. Плюс вторая причина – чтобы не было конкуренции с организациями, входящими (в союз). Потому что понятно: входящие организации такой конкуренции не выдержат.

– То есть вы уже и цели такой не ставите – зарегистрироваться?

– Не ставим, да. Мы ее сняли, когда нам отказали. Мы провели обсуждение. Почему, в чем причина, что всемирный координационный совет так и написал, черным по белому: желательно без образования юридического лица?»

Чтобы попытаться понять, в чем еще причины отказа некоторых русских общин вступать в КСОРС, пообщался также с руководителем общественной организации «Русское содружество» Сергеем Пигарем. Вот как он это объяснил:

«Мы с Поповым не сказали бы, что мы в оппозиции к ним. Если не идем с данными товарищами, это не означает, что мы против них. Мы просто их не понимаем – что они хотят. Если речь пойдет о том, чтобы соблюдался закон РФ о соотечественниках, проживающих за рубежом… Это закон 1999 года в поддержку лиц, постоянно проживающих за рубежом. Вот мы – Попов и другие – относимся к этой категории. Но эти люди, которые сюда приехали после 2008 года, я их не считаю лицами, постоянно проживающими за рубежом. Я их считаю лицами, пребывающими за рубежом. И вот они со своими интересами, представлениями… У них другое положение. Мы прошли все тяготы, так скажем, развала Советского Союза, испытали на себе войну, послевоенные годы тяжелейшие. И когда вышел этот закон, мы подумали: наконец это будет претворено в жизнь. Но об этом речь не идет. Речь идет, допустим, о праздновании Масленицы. А здесь у нас не было такой традиции, как-то этот праздник не прижился. Ну, можем, конечно, блин покушать, водки выпить. Если вспомним. Но более ничего».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

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