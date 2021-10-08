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Извлеченная из-под обломков в Батуми женщина находится в тяжелом состоянии
Состояние женщины, которую спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Батуми, врачи оценивают как «очень тяжелое». Пациентка переведена в реферальную клинику Батуми. У пролежавшей около девяти часов под обломками женщины политравма - множественные травматические повреждения органов или тканей.
Глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе заявила журналистам, что пациентка в сознании и ей проводят обследования.
«Из-под обломков к этому времени достали только одну женщину, которая переведена в клинику с политравмой, она в тяжелом состоянии», - заявила Нижарадзе.
Она отметила, что ребенок, ранее извлеченный из автомобиля, припаркованного возле дома и попавшему под завал, уже отправился домой после оказания помощи.
Таким образом, в клинике пока находится только одна женщина – жительница дома, в котором произошла катастрофа. По словам главы Минздрава Аджарии, все клиники города мобилизованы и готовы принять пострадавших.
- В Батуми на улице 26 Мая сегодня около полудня рухнул пятиэтажный жилой домой с надстройкой. По одной из версий, во время ремонтных работ на первом этаже и в подвале дома могла быть повреждена несущая стена, передает агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Трех журналисток, сотрудничающих с Радио Свобода, признали «иноагентами»
Министерство юстиции России внесло в реестр «СМИ-иноагентов» журналисток Татьяну Вольтскую, Екатерину Клепиковскую и Елену Соловьеву, сотрудничающих с Радио Свобода и Север.Реалии. Также в список внесли расследовательский проект Bellingcat.
В реестр также добавлены журналист телеканала «Дождь» (признан «иноагентом») Даниил Сотников, корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров, журналисты «Настоящего времени» Елизавета Сурначева и Роман Перл, журналист Евгений Симонов, а также юрист и руководитель «Центра защиты прав СМИ» (признан «иноагентом») Галина Арапова.
Сурначева, Сотников и Захаров ранее сотрудничали с изданием «Проект», которое признано в России нежелательной организацией, а его бывший главный редактор Роман Баданин включен в реестр «СМИ-иноагентов».
Би-би-си категорически отвергает решение российских властей о включении Андрея Захарова в реестр «СМИ-иноагентов». «В мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории», – говорится в заявлении издания.
Из организаций, кроме Bellingcat, в список «СМИ-иноагентов» попали компания «МЕМО», которая является учредителем издания «Кавказский узел» и компания-владелец издания M.News.
- На данный момент в реестр СМИ-«иноагентов» включены 85 человек и организаций, с начала 2021 года список увеличился на 68 пунктов.
- 1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-«иноагентов», а также внести 12 поправок в действующее законодательство об «иностранных агентах». Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко. Кремль пообещал рассмотреть обращение журналистов о внесении поправок в закон об «иностранных агентах».
Директор школы в Казани, где произошла стрельба, стала обвиняемой
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Директору казанской гимназии, где пять месяцев назад произошла стрельба, предъявлено обвинение по делу о халатности. Следователи утверждают, что Амина Валеева не обеспечила охрану и работу систем безопасности – в одном из классов не работал радиодинамик. Из-за этого 19-летний Ильяз Галявиев попал с оружием в школу и начал стрельбу.
Валеева находится под подпиской о невыезде.
По делу о халатности также проходят директор охранной фирмы и инженер систем оповещения.
Бывший ученик казанской школы Ильназ Галявиев совершил нападение 11 мая. У него было легально приобретенное охотничье ружье. В результате стрельбы погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя, более тридцати человек пострадали.
Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что около двух месяцев назад понял, что является Богом, и «начал ненавидеть всех». Галявиеву предъявили обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Суд арестовал его. Во время судебного заседания Галявиев заявил, что «абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий», тяжелыми заболеваниями не страдает и не возражает против своего заключения.
Ранее в Следственном комитете подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2020 году Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, и что он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Батуми женщину
Спустя почти восьмичасовых спасательных работ спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Батуми женщину. Все это время она находилась в постоянном контакте со спасателями. Ранее спасатели снабжали ее водой, а за несколько минут до извлечения потребовали для нее кислород.
По словам местного корреспондента грузинской службы Радио Свобода на данный момент продолжается операция по поиску примерно 10 человек. С одним из них спасатели поддерживают контакт.
- Жилой шестиэтажный дом обрушился в центре Батуми сегодня около полудня. До сих пор спасателям удалось вытащить из-под завалов двоих детей, которые находились в припаркованных рядом со зданием автомобилях. Сначала из заваленной камнями машины спасли женщину и ее ребенка 6-7 лет, затем также из автомобиля вытащили ребенка, которому 1 год и три месяца. Всем пострадавшим оказали помощь и уже выписали из клиники.
- Обломки дома разбирают около 300 человек – сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте дежурят бригады скорой помощи.
В Батуми спасатели обнаружили под завалами живых женщину и детей
Спустя семь часов поиска в Батуми спасатели обнаружили под обломками обрушившегося корпуса живых людей – женщину и детей. Об этом сообщает с места событий Аджарское телевидение.
Около часа назад спасатели, работающие на горе обломков высотой почти в 20 метров, услышали женский и детские голоса. Как выяснилось, из-за обрушения корпуса они получили телесные повреждения, однако отозвались на крики спасателей и поговорили с ними.
Спасатели уже подозвали медиков с носилками и кислородом, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим, после того как их вытащат из-под обломков. Однако сколько времени займет этот процесс, пока неизвестно.
Жилой шестиэтажный дом обрушился в центре Батуми сегодня около полудня. До сих пор спасателям удалось вытащить из-под завалов двоих детей, которые находились в припаркованных рядом со зданием автомобилях. Сначала из заваленной камнями машины спасли женщину и ее ребенка 6-7 лет, затем также из автомобиля вытащили ребенка, которому 1 год и три месяца. Всем пострадавшим оказали помощь и уже выписали из клиники.
Обломки дома разбирают около 300 человек – сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте дежурят бригады скорой помощи.
Как сообщил прибывший в Батуми премьер-министр Ираклий Гарибашвили, под обломками ищут 10-15 человек.
Кроме того, чтобы выяснить причину обрушения, МВД проводит следствие. По одной из версий, причина обрушения здания, которое не являлось аварийным, стало нарушение правил строительства и расширение подвала за счет опорной стены здания. Многие очевидцы сегодня заявляли, что в доме на первом этаже, где площадь сдавалась в аренду коммерческим объектам, велись строительные работы с использованием строительной техники.
Акцию в поддержку Саакашвили в Тбилиси наметили на 10 октября
Акция с требование освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пройдет на проспекте Руставели в Тбилиси 10 октября в 17:00. При этом акцию организует не партия Саакашвили «Единое национальное движение», а общественное «Народное движение», которое основала лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента Тако Чарквиани, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Народное движение» было создано, чтобы объединить сторонников возвращения Саакашвили на родину. Сейчас его участники собирают подписи в защиту и за освобождение экс-президента Грузии – 1 октября он был задержан и переведен в тюрьму. Чарквиани отметила, что акция будет носить предупредительный характер для власти. Ее участники также будут требовать назначить внеочередные выборы в парламент.
«Анонсирую большую, многотысячную акцию. Это та обещанная акция, о которой мы столько времени говорили. «Народное движение» анонсирует предупредительную акцию против возможной фальсификации выборов и за освобождение Михаила Саакашвили до досрочных выборов», - заявила Чарквиани журналистам.
Еще одну протестную акцию с теми же требованиями планируется провести 14 октября.
Между тем в акции в поддержку Саакашвили отказались принимать участие другие небольшие оппозиционные партии: «Европейская Грузия», «Гирчи - больше свободы», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели». В этой части оппозиции заявили, что считают Михаила Саакашвили политические заключенным и жертвой режима, однако не хотят принимать участие в партийном мероприятии «Национального движения».
Чарквиани назвала такое решение части оппозиции «печальным», однако акцию отменять не собирается.
Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов получил убежище в Швеции
Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов получил статус беженца в Швеции, сообщает Кавказ.Реалии.
По словам Абдурахманова, он ждал решения властей шесть лет. До приезда в Швецию ему было отказано в статусе политического беженца в Польше и в Германии. Он считает, что виной тому были действия спецслужб этих двух стран.
В своих видео блогер рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти. Критика в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова послужила причиной нападения на Абдурахманова, которое произошло в 2020 году. На блогера напали, когда он находился в собственном доме – его ударили молотком по голове. Абдурахманов сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. В январе 2021 года суд в Швеции вынес приговор двум гражданам России, которые пытались убить блогера: Руслан Мамаев был приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева – к восьми годам. Шведский прокурор Пер Линдквист завил в суде, что "все следы следствия указывают на Грозный".
- Уже после вынесения приговора по делу о покушении на Абдурахманова в Германии было предотвращено покушение на его брата Мухаммада, представителя чеченской правозащитной организации "Вайфонд". Блогер рассказал, что организация убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
- 27 сентября этого года около 30 вооруженных людей приехали в село Старые Атаги к родственникам Тумсо Абдурахманова. Им поставили ультиматум: если они не повлияют на высказывания блогера, им будет объявлена кровная месть. За день до этого на связь с Абдурахмановым в открытом чате телеграма вышел председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он угрожал активисту и обещал заставить родственников ответить за его слова.
Старшая дочь Рамзана Кадырова назначена министром культуры Чечни
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова стала министром культуры республики. О назначении 22-летней Айшат Кадыровой сообщил на своей странице в инстаграме председатель регионального парламента Магомед Даудов.
"Благодаря ответственному отношению к своей работе Айшат удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Министерства культуры Чеченской Республики", – написал Даудов.
- В декабре 2020 года Хадижат Кадырова, вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, была назначена на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного.
- В июле 2020 года государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затрагивают жену главы Чечни Медни Кадырову и его дочерей.
Глава МВД: под завалами дома в Батуми оказались около 10-15 человек
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявляет, что в результате обрушения здания в Батуми около 10-15 человек оказались под завалами. Гомелаури говорит, что ситуация очень сложная.
«Один из подъездов корпуса обрушился, мы начали расследование. Мы определим, что стало причиной обрушения. Обрушилось около пяти этажей. По нашей информации, под завалами находятся около 10-15 человек. На связь выходят два человека, они живы и разговаривают по телефону, но не могут объяснить, где они, на каком этаже, хотя мы разговариваем с ними по телефону. Привлечены сотни спасателей. Многим спасателям не удается работать одновременно, но мы чередуем, задействована техника. На месте мобилизованы подразделения МВД, мэрия, муниципальные службы, и мы делаем все, чтобы как можно скорее освободить из-под завалов людей», – заявил Гомелаури.
В Батуми прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что спасатели делают все возможное, чтобы своевременно расчистить завалы.
«Произошла очень печальная, трагическая история. На месте работают около трехсот спасателей. У них есть все средства, и ведется интенсивная работа. Естественно, работает следствие, версий много, и мы ответим на все вопросы. Я слышал версии от министра внутренних дел, он также публично об этом заявил, но я не хочу заранее делать какие-то выводы. Лучше будет дождаться результатов расследования и молиться, чтобы этих людей вызволили живыми», – заявил Ираклий Гарибашвили.
Пятиэтажное здание с двумя пристроенными этажами в центре Батуми обрушилось сегодня в полдень. Пока данных о погибших нет.
Из машины, припаркованной у обрушившегося дома, вытащили ребенка. Его уже выписали из больницы.
Лиза Ясько вновь навестила Саакашвили: «Его здоровье уже очень сильно страдает»
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в руставской тюрьме вновь навестила его гражданская супруга, депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько. Она подтвердила, что политик из-за голодовки уже похудел на 12 кг.
«Он чувствует себя по-боевому, но, к сожалению, его здоровье уже очень сильно страдает», – сказала Ясько.
По словам украинского депутата, Саакашвили следит за новостями и «очень сильно переживает за Грузию, за выборы, за народ».
На вопрос журналиста «Вы его любите?», Ясько ответила: «Его любит очень сильно Грузия, любит Украина».
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.
- Лизе Ясько 31 год. Она – депутат Верховной рады Украины, бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
- Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Рулофс заявила, что не знала о его планах создать новую семью.
В Чехии проходят выборы – на фоне ухудшения здоровья президента Земана
В Чехии в пятницу и субботу проходят парламентские выборы. Голосование проходит на фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья президента Милоша Земана, который недавно провёл больше недели в больнице и не участвовал в публичных мероприятиях более месяца.
Президент, хотя и располагает в Чехии ограниченными полномочиями, является ключевой фигурой при формировании правительства, которое должно быть создано после выборов. Он, в частности, назначает премьер-министра. Земан не скрывает, что поддерживает нынешнего премьера Андрея Бабиша. Поддержка президента была одним из факторов, который ранее позволил Бабишу сформировать кабинет, несмотря на отсутствие большинства в парламенте.
Ещё в среду ожидалось, что Земан проголосует в одной из школ в Праге. Однако после визита лечащего врача в четверг окружение президента признало, что он болен, и заявило, что он в ближайшее время не появится на публике, а проголосует в своей резиденции. Оппозиция критикует окружение президента за недостаток информации о состоянии его здоровья. Многие коментаторы считают, что оно в последнее время серьёзно ухудшилось. Милошу Земану 77 лет, он страдает рядом заболеваний, в последнее время передвигается на инвалидной коляске.
За победу на выборах в парламент борется движение нынешнего премьера Андрея Бабиша. По опросам, оно претендует на первое место, но вряд ли получит большинство в парламенте. Главные оппоненты премьера – две прозападные коалиции: правоцентристская "Вместе" и левоцентристская "Пираты и старосты". Места в парламенте, скорее всего, получат также националисты и коммунисты.
Оппоненты критикуют Бабиша, крупного бизнесмена и медиамагната, за коррупцию. Сам он находится под следствием по делу о незаконном получении для своей фирмы европейских дотаций. Также имя Бабиша в связи с приобретением через офшорную компанию замка во Франции фигурирует в так называемых "Архивах Пандоры". Бабиш отрицает обвинения и утверждает, что его оппоненты хотят лишить Чехию суверенитета, подчинив её Брюсселю. При этом, в отличие от Земана, Бабиш не выступает с оправданием политики России, возглавляемое им правительство весной обвинило российских агентов в причастности к взрыву складов с боеприпасами в Чехии в 2014 году, что привело к острому дипломатическому конфликту между Прагой и Москвой.
Результаты выборов станут известны во второй половине дня в субботу.
Залкалиани не исключает, что Грузия «в какой-то форме» подключится к формату «3+3»
Грузия не исключает участия в новых региональных инфраструктурных проектах, но этого не произойдёт за счет государственных интересов страны. Об этом вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил в эфире Общественного вещателя.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Грузия подключится к формату «3+3» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения).
«Безусловно, когда мы не видим никаких процессов в направлении деокупации, очень сложно участвовать в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах. Тем не менее, хочу предоставить общественности такую позиция для размышления – в этих больших геополитических проектах и отношениях мы в какой-то форме все равно будем (представлены) – безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту», – заявил Давид Залкалиани.
Он добавил, что суверенитет и территориальная целостность Грузии являются «красной чертой».
«Необходимо, чтобы мы не отставали от тех процессов, которые развиваются в регионе и обязательно участвовали во всех новых, даже инфраструктурных проектах, которые могут обойти Грузию стороной, из-за чего страна может потерять свою роль и функцию. Поэтому здесь важно иметь четкую позицию, чтобы интересы нашей страны не пострадали», – добавил Залкалиани.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения) для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В Тбилиси после этого заявили, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Эрдоган: «Глобальное значение ж/д Баку-Тбилиси-Карс неизменно растет»
Глобальное значение железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) неизменно растет. Как сообщает агентство Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на заседании Совета по транспорту и связи.
По его словам, в сфере транспорта и связи проводится колоссальная работа и происходит много положительных изменений.
Отметив растущее значение БТК в качестве альтернативной линии в контексте глобальной торговли, турецкий президент заявил, что благодаря новой магистрали стало реальностью бесперебойное железнодорожное сообщение между Западной Европой и самыми отдаленными районами Азии.
«Мы расширяем эти возможности, используя имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы. Мы хотим, чтобы все получили пользу от этих проектов», – добавил Реджеп Тайип Эрдоган.
- Ранее сообщалось, что в Стамбуле был подписан протокол трехсторонней встречи между Азербайджаном, Грузией и Турцией о развитии проекта железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.
«Свободу Мише» – акция у руставской тюрьмы завершилась задержаниями. ФОТО
Сторонники «Единого национального движения» и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели акцию у руставской тюрьмы. Они пытались написать на асфальте и на стенах пенитенциарного учреждения «Свободу Мише» .
Сотрудники полиции задержали в административном порядке нескольких участников акции, пояснив, что наносить надписи на стены административных зданий запрещено законом.
Активисты прибыли в Рустави автоколонной из Тбилиси. Они заявляют, что хотят подбодрить Михаила Саакашвили и требует его немедленного освобождения.
Саакашвили из-за голодовки похудел в тюрьме на 12 кг – адвокат
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за голодовки потерял в тюрьме около 12 кг, сообщил его адвокат Бека Басилая после посещения политика в тюремной камере.
На восьмой день голодовки состояние здоровья Саакашвили ухудшается, добавил адвокат.
«Миша морально бодр, но состояние его здоровья голодовки ухудшается, что вполне естественно», – сказал Басилая.
Он также сообщил, что тюремная администрация разрешила Саакашвили встречу с членами своей семьи. Мать и дети политика посетят его, предположительно, в понедельник.
Как сообщалось ранее, Грузинская православная церковь попросила Саакашвили прекратить голодовку, но от отказался. Он обещает продолжать голодовку до тех пор, пока власти не освободят его и людей, которые были задержаны в качестве его сообщников.
«Я могу дышать» – под завалами дома в Батуми есть выжившие
Через час после обрушения жилого дома в центре Батуми к месту происшествия подвезли тяжелую технику, чтобы начать разбирать завалы.
Шестиэтажный корпус расположен в центре Батуми, между улицами 26 мая и Мемеда Абашидзе. Дом неожиданно обрушился сегодня около полудня.
Сразу после происшествия на место прибыли пожарные-спасатели, однако они с помощью небольшого подъемного крана могли только убрать обломки с нескольких машин, которые находились возле корпуса. Так удалось вытащить из машины женщину и ее ребенка, их отправили в больницу.
Между тем под обломками здания находятся люди – в доме было 12 квартир, пишет агентство «Новости-Грузия».
Жильцы дома, чьи близкие попали под обломки, наблюдают за действиями спасателей, их психологическое состояние очень тяжелое – люди оплакивают своих близких, зовут детей, находившихся в доме во время обрушения.
Одному из мужчин из-за шока понадобилась помощь медиков – в доме остались его жена, трое детей и брат.
Спасатели услышали, как несколько людей звали на помощь из-под завалов. Один из жильцов кричал: «Я могу дышать», и утвердительно ответил на вопрос спасателей, слышит ли он их.
Также с некоторыми из находящихся под завалами жильцов удалось связаться по телефону – один из них сказал, что он жив, но у него, скорее всего, сломана нога.
Пока спасатели не вывели из-под обломков дома ни одного человека.
Во дворе дома, несмотря на просьбы спасателей покинуть территорию, продолжают оставаться сотни жителей Батуми.
Жильцы рассказали журналистам, что эта часть дома была возведена в конце 70-х годов в проеме между зданиями более старой постройки. Позже со стороны двора к подъезду пристроили лифт. В результате сегодняшнего происшествия обрушилась конструкция лифта и подъезд, что повлекло за собой и обрушение стен.
По одной из версий, причиной трагедии могли стать проведенные с нарушением строительные работы на первом этаже здания: там расположены кафе, магазины и салон красоты. Есть версия, что во время ремонта коммерческих помещений была демонтирована несущая стена, что и спровоцировало обрушение.
Также есть версия, что обрушение мог вызвать взрыв бытового газа, однако жильцы заявляют, что не слышали звука взрыва.
Бжания возобновил визит в Москву, прерванный из-за инцидента на сухумской набережной
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания возобновил рабочий визит в Москву, прерванный из-за инцидента на сухумской набережной. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
Бжания отправился в Москву 1 октября. 3 октября стало известно, что он вернулся в Абхазию и провел совещание, на котором глава абхазского МВД Дмитрий Дбар был отстранен от должности на время расследования инцидента 30 сентября.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
Председателем Верховной рады Украины стал Руслан Стефанчук
Новым председателем Верховной рады Украины стал Руслан Стефанчук.
Ранее он занимал должность первого заместителя председателя. Назначение Стефанчука главой Рады поддержал 261 депутат, главным образом представители пропрезидентской партии "Слуга народа". По её спискам он и был избран в Раду.
Накануне украинский парламент снял с поста председателя Дмитрия Разумкова, у которого произошёл конфликт с Офисом президента. Отставки Разумкова потребовали депутаты от "Слуги народа", хотя ранее он возглавлял список этой партии.
Сторонники Зеленского обвиняют Разумкова в том, что он саботировал некоторые инициативы президента, в частности закон о "деолигархизации", и считают, что у главы Рады появились собственные политические амбиции вплоть до борьбы за пост президента.
Отставка главы Рады была фактически предрешена после того, как во вторник депутаты отстранили его от ведения заседаний. В своём выступлении в четверг Разумков обвинил власти в отказе от принципов верховенства закона и наступлении на свободу слова. Он также не исключил, что будет баллотироваться в президенты. Его оппоненты, в свою очередь, не исключают, что лишат его депутатского мандата
Лауреатами Нобелевской премии мира стали Дмитрий Муратов и Мария Ресса
Лауреатами Нобелевской премии мира стали главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и журналист-расследователь Мария Ресса с Филиппин.
Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, журналисты получили награду за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".
Дмитрий Муратов родился в 1961 году в Куйбышеве. После службы в армии работал в "Волжском комсомольце" и "Комсомольской правде". Один из основателей в 1993 году "Новой ежедневной газеты". В 1995 году издание было переименовано в "Новую газету". Тогда же Муратов стал главным редактором издания.
Муратов - третий россиянин, удостоенный Нобелевской премии мира. До него назраду получали правозащитник Андрей Сахаров и экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв.
Мария Ресса за свою более чем 30-летнюю карьеру работала ведущим репортером CNN в Азии и руководителем отдела новостей ABS-CBN. Она также принимала участие во многих международных инициативах по поощрению свободы печати. В последние годы против неё возбуждали уголовные дела, связанные с её расследованиями и работой в должности руководителя интернет-портала Rappler.
В этом году на награду претендовали 95 организаций и 234 человека, среди которых российский оппозиционер Алексей Навальный, представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
Полный список претендентов держится в секрете и может быть опубликован только через 50 лет. Размер премии составляет 10 миллионов шведских крон (более одного миллиона долларов).
В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН.
Нобелевская премия впервые вручалась в 1901 году. Тогда её лауреатами стали швейцарский предприниматель и фактический инициатор создания Международного Красного креста Жан Анри Дюнан и французский политик и миротворец Фредерик Пасси.
Всего за историю Нобелевской премии мира её получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций. В 1901-2020 годах премия мира присуждалась 101 раз. 19 раз комитет премии не находил достойного кандидата.
В Батуми обрушился жилой дом, под развалинами могут находиться люди
В Батуми на улице 26 мая обрушилась часть жилого дома. Под развалинами, предположительно, могут находиться люди.
Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв. По одной из версий, к обрушению могли привести ремонтные работы, которые проходили на втором этаже здания.
На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция, пишет агентство «Новости-Грузия».
По информации очевидцев, из припаркованной у дома машины достали ребенка. Как сообщает Общественный вещатель, его состояние стабильное.
В целях безопасности из оставшейся части дома спасатели эвакуируют находившихся там людей.
Грузинская служба Радио Свобода ведет прямую трансляцию с места происшествия.
COVID-19 в Грузии: 2661 новый случай, 30 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 30 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9192.
За сутки в стране выявили 2661 новый случай коронавируса. Накануне провели 36 840 тестов: PCR-тестов – 14 721, экспресс–тестов на антиген – 22 119.
Выздоровели еще 1274 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 628 719, выздоровевших – 597 654.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,22%, за последние 14 дней составляет 5,7%, за неделю – 6,16%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 8331 человек, всего в Грузии использовано 1 853 296 вакцин.
Ростуризм пообещал разработать маршрут по местам отдыха Путина
Ростуризм планирует разработать маршрут по местам, где отдыхает президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 7 октября. Утверждается, что на такую поездку есть спрос у граждан. Впрочем, в неё не планируют включать приписываемые президенту резиденции в Геленджике, Карелии и аннексированном Крыму.
"Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну", — цитирует сообщение ведомства агентство РИА "Новости". Утверждается, что проект разработают ведущие туроператоры. Его рассмотрят на экспертном совете Ростуризма в этом году.
Многочисленные журналистские расследования приписывают президенту несколько постоянных мест отдыха. Издание “Проект” рассказывало, что он много времени проводил в резиденции в Сочи и на бывшей даче Леонида Брежнева в аннексированном Крыму. РБК рассказывало о его резиденции на Валдае, рядом с которой землю купили его близкие друзья. Радио Свобода первым сообщило о приписываемом президенту дворце в Геленджике.
В Ростуризме эти точки, согласно сообщению пресс-службы, не рассматривают. В маршрут мест отдыха планируют включить "несколько регионов Сибири". Кремль называет отпуска президента там "обычными" и регулярно отчитывается о них. В отчётах говорится, что вместе с Путиным в Сибири проводит время министр обороны Сергей Шойгу.
Коронавирус в Абхазии: 162 новых случая инфицирования
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 529 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 162 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 43 пациента. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 7 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 18, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 94 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 503 человека. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 370 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Минюст: Телевизор в камеру Саакашвили принесли, о дополнительном матрасе он не просил
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла заявления адвокатов о ненадлежащих условиях содержания экс-президента страны Михаила Саакашвили. В ведомстве утверждают, администрация руставской тюрьмы предоставила политику и телевизор, и матрас.
«Для Саакашвили в понедельник была изготовлена карта, куда была зачислена лимитированная сумма. Во вторник он выбрал телевизор в учреждении исполнения наказаний и оформил заказ. К этому времени он уже пользуется приобретенным телевизором в камере», - говорится в заявлении службы, распространенном сегодня, 7 октября.
Информацию о том, что экс-президенту отказывают в выдаче дополнительного матраса и одеяла в ведомстве назвали ошибочной. «При заселении в учреждение в соответствии с законом ему были переданы вещи для личного пользования, в которые входило белье, одеяло, матрас и подушка. Дополнительно он также приобрел в магазине учреждения плед. За дополнительным матрасом Михаил Саакашвили не обращался», - отмечается в сообщении.
Также в пенитенциарной службе объяснили, почему не передали Саакашвили Евангелие, которое экс-президенту сегодня в тюрьму принес секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго Михаил Ботковели.
«У принесенного протоиереем Евангелия были позолоченные элементы и камни, согласно уставу пенитенциарного учреждения №12 осужденному или обвиняемому запрещено иметь ценные вещи. К ценным вещам относятся все вещи или украшения с дорогим оформлением», - говорится в сообщении.
- Саакашвили, который считает себя политическим заключенным, объявил голодовку сразу после задержания 1 октября. Экс-президент заявил, что не прекратит ее до тех пор, пока власти не освободят его и людей, которые были задержаны в качестве его сообщников. Политик также отказался от медицинской помощи.
- Администрация тюрьмы запретила экс-президенту встречи со всеми, кроме адвокатов, и телефонные звонки. Сегодня в пенитенциарное учреждение не допустили даже мать Саакашвили Гиули Аласания. Сегодня днем адвокаты политика заявили, что в камеру Саакашвили до сих пор не принесли запрошенный телевизор, а также не выдали дополнительный матрас и одеяло. Сторонники экс-президента считают, что все это делается преднамеренно. По их мнению, власти пытаются оказать на Саакашвили психологическое давление и морально сломить его.
Суд в Варшаве признал приоритет польского права над правом ЕС
Норма о приоритете европейского права над положениями конституции Польши не соответствует нормам страны. Такое решение принял польский Конституционный суд.
Несогласные с решением устроили перед зданием суда акцию протеста. Активисты вышли с плакатами «Неконституционный трибунал» и «Мы европейцы».
Критики Варшавы считают, что оспаривание верховенства права ЕС ставит под угрозу не только долгосрочное будущее Польши в Евросоюзе, но и стабильность самого блока. В ответ польские власти назвали утверждения о выходе страны из ЕС популизмом.
СМИ пишут, что решение суда может повлиять на выделение Польше кредитов и грандов из Фонда восстановления ЕС на сумму около 58 миллиардов евро. Варшава уже представила план распределения средств, но Брюссель его пока не одобрил.
- В марте с запросом о проверке превосходства европейского права над местным в Конституционный суд обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это произошло вскоре после того, как Европейский суд нашел нарушения Варшавой законодательства Евросоюза при проведении судебной реформы.
- По правилам, которые начали действовать с конца 2017 года, польский Верховный суд был переподчинен минюсту, а глава министерства получил право назначать председателей апелляционных и окружных судов самостоятельно, не совещаясь с представителями правосудия.
- Реформа привела к увольнению около 40 процентов действующих членов Верховного суда, включая председателя. В Еврокомиссии считают, что такие действия нарушают баланс полномочий и угрожают верховенству права.
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