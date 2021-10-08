Извлеченная из-под обломков в Батуми женщина находится в тяжелом состоянии

Состояние женщины, которую спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Батуми, врачи оценивают как «очень тяжелое». Пациентка переведена в реферальную клинику Батуми. У пролежавшей около девяти часов под обломками женщины политравма - множественные травматические повреждения органов или тканей.

Глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе заявила журналистам, что пациентка в сознании и ей проводят обследования.

«Из-под обломков к этому времени достали только одну женщину, которая переведена в клинику с политравмой, она в тяжелом состоянии», - заявила Нижарадзе.

Она отметила, что ребенок, ранее извлеченный из автомобиля, припаркованного возле дома и попавшему под завал, уже отправился домой после оказания помощи.

Таким образом, в клинике пока находится только одна женщина – жительница дома, в котором произошла катастрофа. По словам главы Минздрава Аджарии, все клиники города мобилизованы и готовы принять пострадавших.