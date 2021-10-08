Врач подтвердил, что Саакашвили выпил бутылку сока – на большее у него нет денег

Объявивший голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать натуральные соки, однако у него закончились деньги и купить другие продукты питания в тюремном магазине он уже не может. Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, который сегодня навестил Саакашвили в пенитенциарном учреждении.

«Еду не принимает, сок выпил, и на сок больше нет денег», - сказал Кипшидзе.

Подтвердить распространенную администрацией тюрьмы информацию о том, что заключенный экс-президент также ест мед, Кипшидзе не смог. «Про мед не спрашивал, но у него нет денег, какой там мед», - заявил он.

Как пояснил врач, баланс на карте заключенного пополняется раз в месяц. После того, как Саакашвили купил телевизор и сок, его лимит исчерпан. «Сок уже выпил, одну бутылку. Больше у него нет», - добавил он.

Сегодня Кипшидзе провел консультации с главным врачом пенитенциарного учреждения. Кроме того, по его словам, экс-президенту были проведены «рутинные исследования», такие как общий анализ крови. Кипшидзе указал, что результаты исследований оказались «не очень обнадеживающими», поскольку по некоторым параметрам существует риск развития анемии. Тем не менее, на данный момент политик чувствует себя хорошо.

«Если вы увидите его, и не заметите, что человек голодает. В весе скинул», - подчеркнул Кипшидзе.

Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября и помещен в тюрьму города Рустави. Ранее сегодня адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили, прибывшая к нему в тюрьму, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем. Сегодня же Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла эти заявления. По информации ведомства, состояние здоровья экс-президента Грузии оценивается как удовлетворительное, он принимает назначенные врачами препараты, передает агентство «Новости-Грузия».