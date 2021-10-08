Михаил Саакашвили меняет физический вес на политический

Михаил Саакашвили уже почти неделю продолжает свою активную политическую жизнь из руставской тюрьмы, не прерывая при этом голодовку. Его состояние здоровья в любой момент может ухудшиться, предупреждают медики. Однако сам Саакашвили верит в победу оппозиции во втором туре местных выборов. Отступать не намерена и правящая «Грузинская мечта».

«К сожалению, голодовка для меня – единственная форма борьбы, которую мне оставил этот режим. А борьба сейчас важнее, чем мое здоровье, думаю, ты знаешь, что наполовину я ничего не делаю. Твой Миша», – ответ третьего президента Михаила Саакашвили своему отцу Николозу Саакашвили, попросившего сына прекратить голодовку, вечером зачитал его адвокат, гендиректор ТВ «Мтавари» Ника Гварамия.

Теперь у Михаила Саакашвили есть телевизор, и он в курсе всех событий.

В том числе, и трагедии в Батуми, и волнениях в Зугдиди, где после пересчета бюллетеней местный избирком аннулировал сегодня один мажоритарный мандат ЕНД. С мнением Саакашвили по поводу этих событий Ника Гварамия ознакомил сегодня общество.

Но как долго президент может сохранять активность, не выходя из голодовки, – этот вопрос все больше волнует его сторонников. Сегодня его адвокаты вместе с гражданской супругой Саакашвили, украинским депутатом Лизой Ясько, после посещения тюрьмы заявили, что Саакашвили похудел на 12 килограммов.

Они отмечают, что все зависит от грузинского народа. И, как отметил адвокат Дито Садзаглишвили, Саакашвили рассчитывает на то, что планируемые акции протеста 10 и 13 октября пройдут хорошо:

«Он бодр, несмотря на то, что голодает уже восьмой день. Естественно, через некоторое время голодание отразится на его здоровье, но на данный момент он чувствует себя очень бодро и считает себя личным узником Путина. Хотим отметить, что вчера вечером после акции солидарности в его поддержку Михаилу Саакашвили принесли в камеру телевизор».

Акция солидарности и поддержки у руставской тюрьмы прошла и сегодня днем. Три ее участника были задержаны, когда на заборе тюрьмы и асфальте пытались написать красками «Свободу Мише!»

«Не Миша должен сидеть в тюрьме, а Бидзина Иванишвили!» – кричала одна из участниц акции протеста. Сторонники третьего президента убеждены, что все дела против Михаила Саакашвили политизированы. В этом после открытых угроз премьер-министра Ираклия Гарибашвили «добавить обвинений» заключенному Михаилу Саакашвили не сомневаются и литовский европарламентарий Андрюс Кубилюс, сопредседатель ПА Евронест, и Раса Юкнявичене, экс-министр обороны Литвы, депутат Европарламента, заместитель председателя Делегации по отношениям с Южным Кавказом (DSCA).

«Это показывает, что дело против г-на Саакашвили на самом деле политическое, и это прискорбно и несовместимо со статусом страны, ассоциированной с ЕС. Это явное свидетельство того, что руководство «Грузинской мечты» опять не может преодолеть соблазн политизировать правосудие, что несовместимо с принципами верховенства закона. В любой стране ЕС такое заявление государственного чиновника привело бы к его немедленной отставке. Личные выпады премьер-министра и лидеров правящей партии «Грузинская мечта» против лидеров оппозиционных партий и достижения «Революции роз» просто отвратительны», – говорится в письме европарламентариев.

«Андрюс Кубилюс – друг Саакашвили, а не Грузии», – заявил один из лидеров «Грузинской мечты», депутат Гурам Мачарашвили:

«Саакашвили не может успокоиться ни за рубежом, ни в Грузии, ни в тюрьме, и голодание не помогает, как видно, если он реально голодает, он пока находится в иллюзиях. А у грузинского общества абсолютно другой настрой. Он уже потерял политическую власть, он отбывает наказание, и этим все закончено».

Мнения о роли и значении Михаила Саакашвили после приезда в Грузию различаются. Часть наблюдателей считают, что этим он лишь навредил всей оппозиции, да и сам не смог себя реанимировать в качестве политика. И для тех, кто придерживается такого мнения, важно, чтобы политическая драма Саакашвили не обернулась человеческой трагедией, от которой никому не станет легче.

Дипломат, директор программ геополитических исследований Грузинского центра стратегических исследований Валерий Чечелашвили, напротив, полагает, что вторые туры на местных выборах пройдут только благодаря приезду Саакашвили:

«Человек, который находится в тюрьме и голодает, формирует политическую повестку дня в Грузии. Он голодает, физически ослабевает, но морально и политически он усиливается, и это создает проблемы в первую очередь «Грузинской мечте», которая в этих условиях должна быстро находить выход. Замедление ни к чему хорошему не может привести, даже не хочу об этом думать. Мяч на стороне «Грузинской мечты», ей надо быстро действовать, иначе потом сложится ситуация, из которой трудно будет выйти».

Признаком того, что правящая сила ищет выход, Валерий Чечелашвили считает недавний визит спикера парламента Кахи Кучава в Украину, гражданином которой является Саакашвили. Не сбрасывает Чечелашвили со счетов и то, что, кроме депортации, в «Грузинской мечте» могут учесть и вариант амнистии по статьям, по которым обвиняется Михаил Саакашвили.