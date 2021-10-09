В МВД назвали причины обрушения дома в Батуми – задержаны три человека

МВД Грузии сообщило о задержании трех человек по делу об обрушении жилого дома в Батуми. Следствие полагает, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые «с грубым нарушением правил безопасности».

По данным ведомства, задержаны 46-летний владелец квартиры на первом этаже, а также двое рабочих, нанятых им, - 30-летний Г.С. и 59-летний Х.С.

«По поручению владельца и с грубым нарушением правил безопасности они проводили в квартире строительно-ремонтные работы, которые, предположительно, вызвали обрушение одного из подъездов жилого дома 8 октября», - сказано в заявлении МВД, распространенном сегодня утром.

Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», а также «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжается уже 21 час. По неуточненной информации, под обломками остаются четверо человек.

Накануне вечером двух человек достали живыми. Позже спасатели обнаружили под завалами еще пять тел. СМИ сообщают, что среди погибших как минимум двое несовершеннолетних, передает агентство «Новости-Грузия».