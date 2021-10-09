СМИ узнали о характере ремонтных работ, проводившихся в обрушившемся доме в Батуми

Задержанный по делу об обрушении жилого дома в Батуми Заур Будагов планировал объединить принадлежащую ему квартиру и подвал. Об этом свидетельствуют документы из публичного реестра, сообщает издание «Батумелеби».

Дом на улице 26 Мая обрушился 8 октября. К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски людей под завалами продолжаются.

Владелец квартиры на первом этаже З.Б., а также двое нанятых им рабочих, задержаны в качестве обвиняемых. По версии следствия, причиной обрушения здания стали ремонтно-строительные работы, проводимые по его поручению «с грубым нарушением правил безопасности».

Согласно данным реестра, в собственности Будагова числилась квартира на первом этаже площадью 200 кв. метров и небольшой подвал ниже. 4 октября собственник официально обратился к госструктурам с просьбой о регистрации изменения. Производство было приостановлено 8 октября. Национальное агентство публичного реестра затребовало внутренний обмер квартиры и подвала, а также протокол товарищества, который подтверждает согласие жильцов не проводимые работы. В мэрии Батуми ранее также сообщали, что не выдавали разрешения на реконструкцию здания.

Ссылаясь на соседей «Батумелеби» предполагает, что Будагов начал реконструкцию, не получив разрешения. В беседе с журналистами жильцы неоднократно указывали, что строительные работы активно велись, а «в доме все гудело». Источники издания утверждают, что в последнее время из подвала дома выносили большое количество земли. Также существует предположение, что в принадлежащей Будагову квартире было демонтировано перекрытие - горизонтальная внутренняя несущая конструкция.

Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», а также «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.