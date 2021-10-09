Четверо погибших при обрушении дома в Батуми – члены одной семьи

Четверо из шести жертв обрушения жилого дома в Батуми являются членами одной семьи. По данным СМИ, это 35-летняя Инга Мекеидзе, двое ее детей и деверь.

Ингу Мекеидзе извлекли из-под завалов вечером 8 октября, спустя почти 11 часов после начала поисковой операции. На момент обнаружения женщина была в сознании, однако уже в машине «скорой» у нее развился травматический токсикоз, ее сердце останавливалось пять раз. Сегодня утром в больнице сообщили о смерти пациентки.

Ночью из-под обломков извлекли тела двоих детей женщины – мальчика в возрасте 1 года и 9-летнюю девочку. Вместе с несовершеннолетними был обнаружен их дядя.

Со ссылкой на родственников семьи издание Ambebi.ge пишет, что мужчина живет за границей. Недавно он приехал в Батуми и гостил у брата. По их словам, он был найден в обнимку с племянниками.

В живых остался супруг Инги Мекеидзе, а также еще один ребенок в возрасте до 5 лет. Как говорят близкие, им удалось спастись, поскольку утром мужчина отвел ребенка в детский сад.

СМИ распространяют тяжелейшие кадры, на которых запечатлен мужчина, потерявший почти всю свою семью.

Семиэтажный дом обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. Всего в нем было 12 квартир. К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски трех человек под завалами продолжаются.

По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.