Ираклий Гарибашвили встретился с Николом Пашиняном в Ереване

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с рабочим визитом в Республике Армения, в рамках которого глава правительства Грузии встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном.

Премьер-министр РА еще раз выразил соболезнования Ираклию Гарибашвили и грузинскому народу в связи с гибелью людей при обрушении здания в Батуми.

Стороны обсудили «Мирную инициативу добрососедства на Южном Кавказе», с которой премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в ООН. Было отмечено, что новый мирный формат будет способствовать обсуждению перспектив мирной добрососедской инициативы, к чему, помимо государств Южного Кавказа, подключатся и международные партнеры.

В ходе встречи премьер-министр Грузии подтвердил свою готовность к тому, чтобы Грузия продолжала активную посредническую роль в целях обеспечения мира, стабильности и постепенного превращения региона в регион новых возможностей, развития и мира. Премьер-министры двух стран обсудили важные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества.

Информацию распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.