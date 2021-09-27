Гарибашвили в ООН: маленькая предвыборная кампания с большой трибуны

Выступление премьер-министра Грузии на Генассамблее ООН вызвало на родине неоднозначную реакцию. Пока в правящей партии пытаются убедить граждан в том, что речь главы правительства усилила позиции страны в международной повестке, критики власти отмечают: Ираклий Гарибашвили провел с трибуны ООН предвыборную кампанию.

Более двух десятков важнейших встреч и убедительная речь с главной международной трибуны – так в правительстве Грузии подвели итоги визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Министр иностранных дел страны Давид Залкалиани особенно подчеркивает важность озвученного главой кабмина плана под названием «Южнокавказская мирная инициатива». Как отметил главный грузинский дипломат, миссия, которую озвучил премьер, может вывести Грузию на новый международный уровень:

«Страна постепенно приобретает роль международного значения. Именно эта роль обсуждалась на двусторонних встречах, а также была отмечена в речи премьер-министра, когда он озвучил чрезвычайно важную инициативу. Это «Южнокавказская мирная инициатива». Это наше предложение, прежде всего, нашим соседям – Армении и Азербайджану – использовать Тбилиси как площадку для диалога по мирным инициативам на Южном Кавказе. В этом плане у нас уже есть ощутимый, значимый результат».

По словам министра, под инициативой подразумевается усиление посреднического процесса, а также реализация важных экономических проектов на Южном Кавказе. Залкалиани уверяет, что уже в ближайшее время начнутся консультации на самом высоком уровне с привлечением международных партнеров. Если верить министру, инициатива, озвученная Ираклием Гарибашвили, пользуется безоговорочной поддержкой США и ЕС.

Сам Гарибашвили, едва вернувшись в Тбилиси, подтвердил, что амбиции сделать из Грузии площадку для урегулирования региональных конфликтов у него возникли после успешного участия в обмене пленных на карты минных полей по итогам второй карабахской войны:

«Как вы знаете, мы создали действительно редкий прецедент в июне, когда наша страна успешно провела миротворческую операцию по освобождению 15 пленных армянских солдат путем переговоров и посредничества, а также передачу карт минных полей Арменией Азербайджану. Это был поистине беспрецедентный случай, с тех пор как мы восстановили свою независимость, такого прецедента не было за 30 лет, когда Грузия выступала посредником между двумя нашими соседями, и нам это удалось. Моя инициатива заключается в том, чтобы продолжить этот процесс на более высоком уровне, и мы, безусловно, предлагаем посредничество нашим братским государствам, азербайджанским и армянским братьям. Эта площадка, которую мы собираемся создать сейчас в Тбилиси, должна стать постоянной».

При этом помирить Гарибашвили намерен не только Азербайджан с Арменией. С трибуны ООН грузинский премьер обратился также к абхазам и осетинам:

«Мы хотим добиться таких же возможностей и перспектив развития в Абхазии и Цхинвальском регионе, какие есть в остальной Грузии. Мы хотим процветания для молодежи этих регионов. По этой причине мы разработали мирную инициативу «Шаг к лучшему будущему», которая повысит уровень жизни людей в Абхазии и Цхинвальском регионе. Мы верим, что только устойчивый мир и безопасность дадут нашим гражданам надежду на лучшее будущее. Именно в условиях мира и стабильности экономика начинает процветать, а люди сосуществуют в процветании. Вот почему я хочу обратиться к нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам: наша настоящая сила – в сотрудничестве и единстве, поэтому наши враги хотят разделить нас. У нас общая история, и мы являемся частью одной родины – Грузии. Поэтому вместе мы должны определить наше общее будущее. Мы должны строить нашу страну вместе и мирно, чтобы сделать ее поистине демократическим, процветающим и ориентированным на будущее европейским обществом».

По словам премьера, с геополитической точки зрения значение Черноморского региона значительно возрастает. И поэтому цель «Грузинской мечты» – обеспечить мир и стабильность во всем регионе. В этой связи упомянул Гарибашвили и российскую оккупацию, и проистекающие из этого нарушения прав человека на неподконтрольных Тбилиси территориях. Правда, конкретных примеров приводить не стал, предпочитая потратить и так ограниченное время на перечисление достоинств нынешнего грузинского правительства.

Как следствие, в самом Тбилиси далеко не все оценили далеко идущие планы Ираклия Гарибашвили. В оппозиции увидели в словах премьера откровенное лицемерие и старание выдать желаемое за действительное. Как отметил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, слова премьера, к сожалению, остаются лишь словами, которым никто из партнеров Тбилиси больше не верит:

«Мирная обстановка на Южном Кавказе очень важна. Грузия всегда была лидером в регионе. К сожалению, мы утратили эту функцию, но для того, чтобы реализовать все, о чем говорил премьер-министр, нужно доверие. Но слова премьер-министра, заявления «Грузинской мечты», к сожалению, сегодня не вызывают никакого доверия в глазах наших западных партнеров. «Мечта» нарушает договоренности, не выполняет взятые на себя обязательства и отходит от Запада в плане демократического развития».

Со своей стороны, представитель партии «Гирчи» Сандро Раквиашвили, оценивая выступление Ираклия Гарибашвили, отметил, что большая часть речи премьера походила на обращение представителя «Грузинской мечты» к собственным избирателям:

«Трибуна ООН предназначена для несколько других целей. Надо было больше говорить об оккупации или беженцах, проблемах безопасности. Трибуна ООН – это место, где мы можем сообщить о проблемах нашим друзьям, которые потенциально могут быть вовлечены в решение этих проблем. И мы были удивлены темами, на которых сделал акцент премьер-министр. Большую часть своего выступления он хвалил «Грузинскую мечту» и ее «достижения». Это говорит о том, что в настоящий момент внешние отношения менее важны для премьер-министра, чем наша внутренняя повестка».

Но сам Гарибашвили уверяет: все успехи «Грузинской мечты» под его чутким руководством направлены на осуществление главной цели:

«У нас есть план действий, который включает в себя множество инициатив и реформ, которые обеспечат подачу заявки на членство в ЕС к 2024 году. Все наши успехи преследуют одну простую цель – европейскую и евроатлантическую интеграцию, мы не можем успокоиться, пока не добьемся членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе».

Впрочем, критики власти настроены в этом отношении куда менее оптимистично. По словам противников «Грузинской мечты», при нынешнем уровне отношений с ЕС и США говорить о серьезных евроатлантических перспективах Грузии, тем более с трибуны ООН, может только крайне недальновидный политик.