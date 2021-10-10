Коронавирус в Грузии: 2 490 новых случаев заражения, 25 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 490 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 30,1 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,26%, за последние две недели – 6,12%, а за последнюю неделю – 7,36%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 634 053.

Около 32% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 790. В Кахетии выявили 500 случаев заражения, Имерети – 482, в Самегрело и Земо Сванети – 284, в Квемо Картли – 133, в Аджарии – 130, в Шида Картли – 81, в Гурии – 55, в Самцхе-Джавахети – 53, в Мцхета-Мтианети – 46, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 18.

От ковида умерли еще 25 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 246.

Выздоровели 2 056 человек, их общее число выросло до 600 524.

На данный момент в Грузии 24 257 активных случаев коронавируса. Из них 4 328 пациентов (около 18%) проходят лечение в больницах. Состояние 962 больных тяжелое, 258 подключены к аппаратам ИВЛ. 627 граждан (около 3% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 19 257 человек лечатся на дому.

В карантинных пространствах остаются 68 граждан, а в самоизоляции – более 18,2 тысячи.